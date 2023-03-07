Депутат Свищев об Ондуа и «Ганновере»: «Типичная русофобия, чистейшая дискриминация по национальному признаку. Он молодец, что не стал бояться и высказался»
Дмитрий Свищев считает, что Гаэль Ондуа в «Ганновере» столкнулся с проявлениями русофобии.
«Типичная русофобия, с которой столкнулся Ондуа. Он молодец, что высказал свою позицию, не стал никого бояться. Но если решение «Ганновера» связано не со спортивными вопросами, то тут может иметь место нарушение контрактных обязательств, а в данном случае видна чистейшая дискриминация по национальному признаку.
В этой ситуации Ондуа следует обратиться в посольство России в Германии, чтобы получить необходимую помощь и поддержку. В МИДе есть сотрудники, которые защищают интересы наших спортсменов по всему миру и которые непременно окажут Гаэлю помощь. И если это не решится переговорами с клубом, то ему стоит обратиться с иском в суд. Поскольку тут есть явное нарушение контракта и дискриминация спортсмена», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Ранее Ондуа сообщил, что «Ганновер» больше не рассчитывает на него. По словам футболиста, это связано с наличием у него российского паспорта. Издание Bild, в свою очередь, утверждает, что отношения Ондуа с клубом испортились из-за его проблем с дисциплиной.
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Писала же немецкая газетенка, что предложения были, но он сам не захотел уходить, чтобы принести клубу хоть какие-то деньги.
Но хайпануть на русофобии, безусловно, проще. Ведь основная масса людей охотнее примет именно это.
Похоже в Думу набирают исключительно по принципу дебилизма !
Терюшков и Свищев депутаты
ловят банду и главаря!