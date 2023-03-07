Депутат Свищев об Ондуа и «Ганновере»: «Типичная русофобия, чистейшая дискриминация по национальному признаку. Он молодец, что не стал бояться и высказался»

считает, что в «Ганновере» столкнулся с проявлениями русофобии.

«Типичная русофобия, с которой столкнулся Ондуа. Он молодец, что высказал свою позицию, не стал никого бояться. Но если решение « » связано не со спортивными вопросами, то тут может иметь место нарушение контрактных обязательств, а в данном случае видна чистейшая дискриминация по национальному признаку.

В этой ситуации Ондуа следует обратиться в посольство России в Германии, чтобы получить необходимую помощь и поддержку. В МИДе есть сотрудники, которые защищают интересы наших спортсменов по всему миру и которые непременно окажут Гаэлю помощь. И если это не решится переговорами с клубом, то ему стоит обратиться с иском в суд. Поскольку тут есть явное нарушение контракта и дискриминация спортсмена», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Ондуа сообщил, что «Ганновер» больше не рассчитывает на него. По словам футболиста, это связано с наличием у него российского паспорта. Издание Bild, в свою очередь, утверждает, что отношения Ондуа с клубом испортились из-за его проблем с дисциплиной.