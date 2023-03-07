Депутат Свищев об Ондуа и «Ганновере»: «Типичная русофобия, чистейшая дискриминация по национальному признаку. Он молодец, что не стал бояться и высказался»

Теги Ганновер премьер-лига Россия сборная Камеруна по футболу Государственная дума Д2 Германия Дмитрий Свищев Политика Гаэль Ондуа ТАСС Футбол

Дмитрий Свищев считает, что Гаэль Ондуа в «Ганновере» столкнулся с проявлениями русофобии.

«Типичная русофобия, с которой столкнулся Ондуа. Он молодец, что высказал свою позицию, не стал никого бояться. Но если решение «Ганновера» связано не со спортивными вопросами, то тут может иметь место нарушение контрактных обязательств, а в данном случае видна чистейшая дискриминация по национальному признаку.

В этой ситуации Ондуа следует обратиться в посольство России в Германии, чтобы получить необходимую помощь и поддержку. В МИДе есть сотрудники, которые защищают интересы наших спортсменов по всему миру и которые непременно окажут Гаэлю помощь. И если это не решится переговорами с клубом, то ему стоит обратиться с иском в суд. Поскольку тут есть явное нарушение контракта и дискриминация спортсмена», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Ранее Ондуа сообщил, что «Ганновер» больше не рассчитывает на него. По словам футболиста, это связано с наличием у него российского паспорта. Издание Bild, в свою очередь, утверждает, что отношения Ондуа с клубом испортились из-за его проблем с дисциплиной.

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38 комментариев

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Тото Кашиношвили
Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
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Крамбопулос Майкл
Ответ Ебздрогыч
Чувак как футболист посредственнейший, но решил хайпануть и подняться на теме русофобии - нормальный план. Сейчас такие типа Свищева, Соловьева и Симоньян сделают из него жертву кровавого англосакского режима, и парень в шоколаде до конца дней.
В шоколаде😄тут еще и расизм))
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Павел Мельников
Ондуа сыграл в 2022/23 две игры. ЧМ, на котором он решил блеснуть оригинальными бутсами, был в середине сезона (то есть половину сезона до этого он непонятно, чем занимался). Ганновер разрывает контракт загулявшего футболиста, мало ли таких, но раз Ондуа жалуется на дискриминацию, у нас эту карту обязательно разыграют.
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Алекс Я
Ответ вовочка6762
Где негры и где русофобия ? Похоже в Думу набирают исключительно по принципу дебилизма !
Не уверен.если бы было так как ты пишешь,то ты был бы несменяемым депутатом.но тебя там нет,поэтому не всё так страшно.
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Алекс Я
Ответ tlg
Лайфхак всем футболистам в Европе с российским паспортом, если не попадаешь в состав можно сослаться на русофобию.
А у тебя есть подробности этого дела?очень сомневаюсь.
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Антон Александров
Черный русский: хлебни хайпа!
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Ярославец75
Ответ Павел Мельников
От проблем с дисциплиной? Нисколько.
Я не о нем вообще. Тут и ежу понятно что с ним. Я про то, что этот перец наговорил. Кого и сколько наши смогли защитить, что б этот бред советовать?
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Вратарь Бага
Кто такой Гаэль Ондуа?
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Ковид 07.10.52
А этому типу лишь бы влезть на арену и квакнуть по любому поводу про русофобию...разобрался бы для начала, что там творил этот футболистик...Теперь вырастят целое поколение хулиганов, которые будут прикрываться русофобией...тьфу...
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Melnikov1968
Удивительные люди депутаты,каждый день выступают,постоянно громкие заявления,системный настрой россиян против Запада и многое другое,за деньги народа. А где ваши результаты,чего вы добились? С каждым посылом убеждаете граждан в собственной глупости.
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MironSM84
100 процентов даже не знает что за ситуация. Главное пернуть про русофобию...
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Павел Мельников
Русoфoбия касается русских (по первому из двух корней слова) - с каких пор наличие паспорта меняет национальность Ондуа? Или свищев посчитал, что все россияне - русские... Теперь чтобы в депутаты попасть, необязательно даже какой-то школьный базис держать в голове.
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a2wai
Ответ Ебздрогыч
Чувак как футболист посредственнейший, но решил хайпануть и подняться на теме русофобии - нормальный план. Сейчас такие типа Свищева, Соловьева и Симоньян сделают из него жертву кровавого англосакского режима, и парень в шоколаде до конца дней.
Ну, был бы он посредственный, не было бы предложений в Европе.

Писала же немецкая газетенка, что предложения были, но он сам не захотел уходить, чтобы принести клубу хоть какие-то деньги.

Но хайпануть на русофобии, безусловно, проще. Ведь основная масса людей охотнее примет именно это.
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tlg
Лайфхак всем футболистам в Европе с российским паспортом, если не попадаешь в состав можно сослаться на русофобию.
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вовочка6762
Где негры и где русофобия ?
Похоже в Думу набирают исключительно по принципу дебилизма !
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Павел Мельников
Ответ Ярославец75
И сколько российских спортсменов наши юристы защитили?
От проблем с дисциплиной? Нисколько.
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Jaroslav Alexandrov
Ответ Say Hello to the Robots
он русский!
"Нам то не гони!"
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Ярославец75
Ответ Say Hello to the Robots
он русский!
Русские столько не курят😂
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Ярославец75
И сколько российских спортсменов наши юристы защитили?
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Veld
Если этот похвалил, то всё с Ондуа ясно, расходимся)
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Сергей Логинов
Ответ Ivan Balashov
Обмазываются ей?)
Я бы сказал, чем они обмазываются, но боюсь, цензура не пропустит
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Say Hello to the Robots
Ответ Антиполитпроект
Русофобия в отношении камерунца☻️
он русский!
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Матрос Кот
Терюшков и Свищев депутаты,за столом засиделись не зря!
Терюшков и Свищев депутаты
ловят банду и главаря!
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Ivan Balashov
Ответ Сергей Логинов
Депутаты и русофобия как хлеб и масло
Обмазываются ей?)
+1
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Лимит Лимитович
Даже не знаешь, Свищев реально хайпует так на "повестке" или реально кретин. Потом будет ведь всем рассказывать, что лично он был и против СВО, и против FanID изначально, но его не так поняли
+8
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