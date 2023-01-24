Ондуа интересен нескольким клубам РПЛ, в том числе одному московскому (Metaratings)

Теги Ганновер премьер-лига Россия возможные трансферы Анжи сборная Камеруна по футболу Д2 Германия Гаэль Ондуа Футбол

Гаэль Ондуа может вернуться в Мир РПЛ.

Как сообщает Metaratings, к полузащитнику «Ганновера» и сборной Камеруна проявляют интерес несколько российских клубов, в том числе один московский. Воспитанник «Локомотива», ранее выступавший за махачкалинский «Анжи», не против продолжения карьеры в России.

Контракт Ондуа с «Ганновером» истекает летом 2023 года. Подробную статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

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2 комментария

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ivica_sprut
Ответ Pucheslav
Химки в данном контексте за московский клуб считаются ?
Химки уже, судя по всему, вообще скоро за команду РПЛ считаться не будут.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pucheslav
Химки в данном контексте за московский клуб считаются ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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