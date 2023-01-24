Ондуа интересен нескольким клубам РПЛ, в том числе одному московскому (Metaratings)

может вернуться в Мир .

Как сообщает Metaratings, к полузащитнику « » и сборной проявляют интерес несколько российских клубов, в том числе один московский. Воспитанник «Локомотива», ранее выступавший за махачкалинский « », не против продолжения карьеры в России.

Контракт Ондуа с «Ганновером» истекает летом 2023 года. Подробную статистику полузащитника можно посмотреть здесь.

Ондуа допустил переход в «Зенит»: «Не знаю. В жизни нужно быть ко всему открытым»