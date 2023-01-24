Ондуа интересен нескольким клубам РПЛ, в том числе одному московскому (Metaratings)
Гаэль Ондуа может вернуться в Мир РПЛ.
Как сообщает Metaratings, к полузащитнику «Ганновера» и сборной Камеруна проявляют интерес несколько российских клубов, в том числе один московский. Воспитанник «Локомотива», ранее выступавший за махачкалинский «Анжи», не против продолжения карьеры в России.
Контракт Ондуа с «Ганновером» истекает летом 2023 года. Подробную статистику полузащитника можно посмотреть здесь.
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