Ондуа о флаге РФ на бутсах: «Люди угрожали, но многие из России поддерживали. Традиции нельзя менять даже на ЧМ»
Гаэль Ондуа рассказал об угрозах в свой адрес из-за бутс с флагом России.
Хавбек сборной Камеруна сыграл в двух матчах ЧМ-2022 на групповом этапе.
– У тебя прирост в соцсетях, в телеграме. Почувствовал себя звездой?
– Я почувствовал, что за мной следит больше русский народ. Были очень тяжелые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали.
– Прямо пишут в директ с угрозами?
– Да. Но многие люди из России поддерживали. Честно, не ожидал, что будет такая поддержка. Мне искренне очень приятно! Эта поддержка мне помогла.
Я играю в этих бутсах много лет и решил, что я должен идти к своим целям, а традиции нельзя менять даже на чемпионате мира.
Есть родина: в Камеруне я родился, а в России я открыл глаза и стал таким, какой я есть сегодня. Все благодаря им [этим странам]. И каждый божий день я буду открыто об этом говорить.
Может, кому‑то это не нравится, но надо быть всегда откровенным. И всегда быть благодарным. Меня так воспитали, я не могу это изменить. Это нормальные вещи.
По всей России, из стран СНГ, мне писали, звонили, отправляли видео и обращения с посылом «Не падай духом, оставайся таким, какой ты есть». Весь этот чемпионат был тяжелым: с первого моего появления на поле в этих бутсах и до сегодняшнего дня.
– По поводу тех, кто тебе угрожает – эти сообщения шлют какие‑то боты или же реальные люди?
– Они разные. Мне в это просто не верится. Разве я что‑то плохое сделал? Что‑то плохое сказал? Я просто пришел играть в футбол в своих бутсах, в которых играю уже много лет. Мой спонсор мне их делает. Люди знают, что я много лет так и играю, – сказал Ондуа.
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