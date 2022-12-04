Ондуа о флаге РФ на бутсах: «Люди угрожали, но многие из России поддерживали. Традиции нельзя менять даже на ЧМ»

рассказал об угрозах в свой адрес из-за бутс с флагом России.

Хавбек сборной сыграл в двух матчах на групповом этапе.

– У тебя прирост в соцсетях, в телеграме. Почувствовал себя звездой?

– Я почувствовал, что за мной следит больше русский народ. Были очень тяжелые моменты. Например, после того как весь мир увидел мои бутсы с флагом России. Люди говорили плохие слова. Угрожали.

– Прямо пишут в директ с угрозами?

– Да. Но многие люди из России поддерживали. Честно, не ожидал, что будет такая поддержка. Мне искренне очень приятно! Эта поддержка мне помогла.

Я играю в этих бутсах много лет и решил, что я должен идти к своим целям, а традиции нельзя менять даже на чемпионате мира.

Есть родина: в Камеруне я родился, а в России я открыл глаза и стал таким, какой я есть сегодня. Все благодаря им [этим странам]. И каждый божий день я буду открыто об этом говорить.

Может, кому‑то это не нравится, но надо быть всегда откровенным. И всегда быть благодарным. Меня так воспитали, я не могу это изменить. Это нормальные вещи.

По всей России, из стран СНГ, мне писали, звонили, отправляли видео и обращения с посылом «Не падай духом, оставайся таким, какой ты есть». Весь этот чемпионат был тяжелым: с первого моего появления на поле в этих бутсах и до сегодняшнего дня.

– По поводу тех, кто тебе угрожает – эти сообщения шлют какие‑то боты или же реальные люди?

– Они разные. Мне в это просто не верится. Разве я что‑то плохое сделал? Что‑то плохое сказал? Я просто пришел играть в футбол в своих бутсах, в которых играю уже много лет. Мой спонсор мне их делает. Люди знают, что я много лет так и играю, – сказал Ондуа.

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