Ондуа о флаге России на бутсах на ЧМ-2022: «Я был готов, что меня отстранят. Я играю благодаря российской школе»

Теги Ганновер премьер-лига Россия сборная Камеруна по футболу Д2 Германия ЧМ-2022 Гаэль Ондуа Футбол

Гаэль Ондуа рассказал о давлении на него из-за флага России на бутсах на ЧМ-2022.

– Твоя цитата: «Люди угрожали, но многие из России поддерживали. Традиции нельзя менять даже на ЧМ». Ты же больше 10 лет наносишь флаг России на бутсы?

– Да. Он всегда есть. А раньше был только флаг России без флага Камеруна – это то, что люди забывают. Поэтому я решил, что нельзя менять традиции.

Пусть весь мир оказывает на меня давление, как это было на чемпионате мира после матча со Швейцарией. Мне помогли родители, они сказали: «Не надо падать духом, у тебя есть своя правда, пусть так и будет, не надо менять ее».

Люди начали говорить, что меня могут отстранить от игры на чемпионате мира, что я не буду играть. Я был готов к этому.

Честное слово, я был готов, потому что если я сейчас даю это интервью, если я играю в футбол – все это благодаря российской школе. Почему, когда я начинаю подниматься, я должен наплевать на это? – сказал игрок «Ганновера» и сборной Камеруна.

😍 Присмотритесь к бутсам Ондуа на ЧМ – на них российский триколор

Материалы по теме

46 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ OldRedWhite
Наш депутат Терюшков назвал гражданином мира Канчельскиса . Клеветника , предателя и английского шпиона ! Что тут ещё нужно объяснять ?
Ну спасибо за объяснение.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кузичкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Эден Азаров
Ты как раз таки яркий пример недочеловека, о котором я пишу. Какой-то негр воспевает рашку - ликуй.
а ты завидуй
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Я вас вообще не понял.
Наш депутат Терюшков назвал гражданином мира Канчельскиса .
Клеветника , предателя и английского шпиона !
Что тут ещё нужно объяснять ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alan Besolov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пилипенко Дмитрий
ALAN ? От человека с таким именем, слово «иметь» звучит очень опасно
Тебя Аланы имели, поэтому тебе страшно?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alan Besolov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Эден Азаров
Ты как раз таки яркий пример недочеловека, о котором я пишу. Какой-то негр воспевает рашку - ликуй.
Какой-то негр?)) вот ты и показал, что вы нацисты и расисты 😄
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KotyarA
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Андоррский почтальон
Ждут, когда электричество дадут.
Юморист, а ты уже дождался повестки в окоп, портянки погладил, тампонами запасся?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alan Besolov
Значит тебя будут иметь) так что тебе больше не повезло 🤷🏻‍♂️
ALAN ? От человека с таким именем, слово «иметь» звучит очень опасно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KotyarA
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Метит в депутаты? Первый чернокожий депутат, звучит как сюр, но такова реальность
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
michurin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Красавчик, настоящий Гражданин России и таких в России подавляющее большинство! Господи, спасибо что я Русский и родился в России! Всех с Рождеством Христовым!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эден Азаров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Alan Besolov
Да ради Бога, пускай) Что плохого в том, что он любит Россию? Это твой маленький куриный мозг воспринимает это как хайп)
Ты как раз таки яркий пример недочеловека, о котором я пишу. Какой-то негр воспевает рашку - ликуй.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ OldRedWhite
Вас космополита безродного не спросили ! Гражданин мира он … Позор !
Я вас вообще не понял.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alan Besolov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Эден Азаров
Чел видимо до конца карьеры будет хайпить на «любви» к россие. Ну хотя почему бы и нет, пока есть хомячки, которые бьются в экстазе и восторгаются от каждого иностранца, хвалящего их страну, он будет оставаться на слуху и получать респекты.
Да ради Бога, пускай) Что плохого в том, что он любит Россию? Это твой маленький куриный мозг воспринимает это как хайп)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ George Polianidis
Дождемся комментариев тех,кто очень «любит» Россию. Интересно мнение подобных персонажей. Вперёд,умники!
Вы грек ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Проста красава парень, что тут скажешь!
Вас космополита безродного не спросили !
Гражданин мира он …
Позор !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андоррский почтальон
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Michael_Monza
Где цпсота с комментариями ?
Ждут, когда электричество дадут.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Гаэль-наш человек💪
Из немецкой тюрьмы поди пишет , перед расстрелом …
Такого в Европе не прощают !
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alan Besolov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пилипенко Дмитрий
У меня нет сёстры
Значит тебя будут иметь) так что тебе больше не повезло 🤷🏻‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Жорег Борщофф
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Michael_Monza
Где цпсота с комментариями ?
Дочитывают текст. =)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эден Азаров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Чел видимо до конца карьеры будет хайпить на «любви» к россие. Ну хотя почему бы и нет, пока есть хомячки, которые бьются в экстазе и восторгаются от каждого иностранца, хвалящего их страну, он будет оставаться на слуху и получать респекты.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mootoo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Навоша, твои холуи недорабатывают - все адекватные комменты заплюсованы, хотя обычно наоборот
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Smoldik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ss_podonok
спасибо гондуан, благодаря тебе у нас мир во всём мире, свобода, экономика поднялась, пенсионный возраст вернули теперь мы живём как в раю
Отличный ник, мужик.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Красная стрела
На чернокожего парня давят за то, что у него просто бутсы с флагом другой страны🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️какие же они дикари.
Кто давит?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bolela_02
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Молодец!
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mortimer1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ss_podonok
спасибо гондуан, благодаря тебе у нас мир во всём мире, свобода, экономика поднялась, пенсионный возраст вернули теперь мы живём как в раю
ципсо спок
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marcus-light
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да вроде игроков не отстраняют за такое, сколько бегает с палестинским флагом, несмотря на запреты
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий