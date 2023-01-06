Ондуа о флаге России на бутсах на ЧМ-2022: «Я был готов, что меня отстранят. Я играю благодаря российской школе»

рассказал о давлении на него из-за флага России на бутсах на .

– Твоя цитата: «Люди угрожали, но многие из России поддерживали. Традиции нельзя менять даже на ЧМ». Ты же больше 10 лет наносишь флаг России на бутсы?

– Да. Он всегда есть. А раньше был только флаг России без флага Камеруна – это то, что люди забывают. Поэтому я решил, что нельзя менять традиции.

Пусть весь мир оказывает на меня давление, как это было на чемпионате мира после матча со Швейцарией. Мне помогли родители, они сказали: «Не надо падать духом, у тебя есть своя правда, пусть так и будет, не надо менять ее».

Люди начали говорить, что меня могут отстранить от игры на чемпионате мира, что я не буду играть. Я был готов к этому.

Честное слово, я был готов, потому что если я сейчас даю это интервью, если я играю в футбол – все это благодаря российской школе. Почему, когда я начинаю подниматься, я должен наплевать на это? – сказал игрок « » и сборной .

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