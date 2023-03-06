Гранат о Fan ID: «Надо отменять. Ощущение, что смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда на стадионе биток, а сейчас – по 3 человека»

Теги Спартак Ростов Владимир Гранат премьер-лига Россия болельщики Вторая лига Краснодар Чемпионат.com Fan ID Футбол

Экс-защитник «Рубина» Владимир Гранат не одобряет введение Fan ID в Мир РПЛ.

«Конечно же Fan ID необходимо отменять. Чем быстрее, тем лучше.

Футболисты играют для зрителей. Есть ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. Это все прекрасно заметно со стороны, даже по телевизионной картинке.

У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда был на стадионе биток! А сейчас по три человека сидят. Картинка значительно испортилась. Это не дело!

Надеюсь, что все понимают всю серьезность ситуации», – сказал Гранат.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?

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23 комментария

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Dexter Dallas
Ответ T622222
Это Скрепы наши
какие скрепы. кашан и сосика.
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Зубы Дзюбы
Ответ savik-A.M.
Чемпионский 23200 , следующий 26 800 , потом 25 700 , затем ковид
15/16 - 25к
16/17 - 32к
17/18 - 30к
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mnogokotin-
давим дальше мужики!
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0mertas626
Ответ Милчик
Не понимаю, в чем проблема, набрать новых болельщиков, в стране 150 млн человек, в городах команд рпл по 1 млн, те кто не хочет ходить это их проблемы. Сейчас хорошая возможность, сформировать новый пул болельщиков, сезон два и будет биток. Нужна четкая программа по привлечению.
набрать? по повестке что ли?))
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0mertas626
Ответ Galaktika
На митинг по 200К приходят, в чем проблема всех бюджетников сделать фанайди и обязать ходить на стадион.
приплачивать надо попробовать
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Милчик
Не понимаю, в чем проблема, набрать новых болельщиков, в стране 150 млн человек, в городах команд рпл по 1 млн, те кто не хочет ходить это их проблемы. Сейчас хорошая возможность, сформировать новый пул болельщиков, сезон два и будет биток. Нужна четкая программа по привлечению.
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Доктор*
Размечтался.
Щас эксперимент признают успешным и будут вводить всякие ShopID, SchoolID и пр. и пр.
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savik-A.M.
Ответ Андрей Чехов
У Спартака же вроде всегда тысяч 20 средняя посещаемость на новом стадионе была. Исключение - чемпионский сезон.
Чемпионский 23200 , следующий 26 800 , потом 25 700 , затем ковид
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NIK7478
Вопрос, теперь Гранату: почему противники FAN-ID не хотят оформлять его?! И, тем самым, сознательно не посещают матчи своих команд?! Почему? Делов-то - раз плюнуть! И, кстати, ходить сейчас в зимние холода на стадион - то еще "удовольствие". В основном футбол смотрят все по телевизору.
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Виталий
Радует одно , стало много людей об этом говорить , может и отменят , будем на это надеяться
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Ramin Mamedov
смешно, как пару депутатов сказали про отстойность fan id и сразу появились "герои" из футболистов, которые решили их поддержать
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Gannibal1
Ответ Galaktika
На митинг по 200К приходят, в чем проблема всех бюджетников сделать фанайди и обязать ходить на стадион.
таки билет не бесплатный
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Артем Иванов
Ответ Alex Rhea
русским как всегда терпения не хватает (вопреки распространённому мнению). Как что не получается, так сразу метаться из стороны в сторону, отменять, заново вводить, потом снова отменять - и так во всём. Надо дать программе время (какой бы она ни была), посмотреть на плюсы и минусы в течение хотя бы 2-3 сезонов, а не 2-3 игр, а потом уже отменять/оставлять.
Ну споноры клубов у нас прямо или косвенно государственные компании. Статья бюджета клубов прибыль от продажи билетов сейчас сильно страдает. Эту дыру надо заделывать. Думаю им самим не сильно это выгодно.
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Galaktika
На митинг по 200К приходят, в чем проблема всех бюджетников сделать фанайди и обязать ходить на стадион.
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Alex Rhea
русским как всегда терпения не хватает (вопреки распространённому мнению). Как что не получается, так сразу метаться из стороны в сторону, отменять, заново вводить, потом снова отменять - и так во всём.
Надо дать программе время (какой бы она ни была), посмотреть на плюсы и минусы в течение хотя бы 2-3 сезонов, а не 2-3 игр, а потом уже отменять/оставлять.
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инок
Гранат прав. Фан Уйди - это абсолютное зло. Сейчас по цифрам посещаемости календарных игр всё плачевно. Депутаты думы - вы этого хотели. Так получите и распишитесь.
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Demyan Grachev
Ответ mean machine/
Ну, у спартака, допустим, биток, только когда Чемпион приезжает.
двигайся за РВК
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Рокко Сиффредди
надо обязать каждого футболиста и сотрудника клуба приводить на игру не менее 10 друзейродственников.
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Влад Яшнов
Радует что все больше людей открыто говорят, что нужно отменять.
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Андрей Чехов
Ответ mean machine/
Ну, у спартака, допустим, биток, только когда Чемпион приезжает.
У Спартака же вроде всегда тысяч 20 средняя посещаемость на новом стадионе была. Исключение - чемпионский сезон.
+6
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T622222
Ответ Иван Новиков
И только на один стадион сгоняют толпами. На Лужники.
Это Скрепы наши
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Иван Новиков
И только на один стадион сгоняют толпами. На Лужники.
+57
-12
+45
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mean machine/
Ну, у спартака, допустим, биток, только когда Чемпион приезжает.
+9
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