Гранат о Fan ID: «Надо отменять. Ощущение, что смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда на стадионе биток, а сейчас – по 3 человека»

Экс-защитник «Рубина» не одобряет введение Fan ID в Мир .

«Конечно же Fan ID необходимо отменять. Чем быстрее, тем лучше.

Футболисты играют для зрителей. Есть ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. Это все прекрасно заметно со стороны, даже по телевизионной картинке.

У « », « », « » всегда был на стадионе биток! А сейчас по три человека сидят. Картинка значительно испортилась. Это не дело!

Надеюсь, что все понимают всю серьезность ситуации», – сказал Гранат.

Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?