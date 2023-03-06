Гранат о Fan ID: «Надо отменять. Ощущение, что смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда на стадионе биток, а сейчас – по 3 человека»
Экс-защитник «Рубина» Владимир Гранат не одобряет введение Fan ID в Мир РПЛ.
«Конечно же Fan ID необходимо отменять. Чем быстрее, тем лучше.
Футболисты играют для зрителей. Есть ощущение, что мы смотрим Вторую лигу, а не РПЛ. Это все прекрасно заметно со стороны, даже по телевизионной картинке.
У «Спартака», «Краснодара», «Ростова» всегда был на стадионе биток! А сейчас по три человека сидят. Картинка значительно испортилась. Это не дело!
Надеюсь, что все понимают всю серьезность ситуации», – сказал Гранат.
Депутаты Госдумы заговорили про отмену Fan ID. Что для этого нужно?
16/17 - 32к
17/18 - 30к
Щас эксперимент признают успешным и будут вводить всякие ShopID, SchoolID и пр. и пр.
Надо дать программе время (какой бы она ни была), посмотреть на плюсы и минусы в течение хотя бы 2-3 сезонов, а не 2-3 игр, а потом уже отменять/оставлять.