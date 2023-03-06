В топ-5 по посещаемости в России после паузы вошли игры «Балтики» и «Динамо» Махачкала. «Спартак», «Ростов» и «Динамо» в пятерку не попали
Две игры Мелбет Первой лиги вошли в топ-5 по посещаемости в России после рестарта сезона.
Матч «Балтики» против хабаровского СКА (2:0) посетило 7613 зрителей, игру в Махачкале между «Динамо» и тульским «Арсеналом» (0:0) – 6180.
В Мир РПЛ в 18-м туре лишь на матчи «Зенит» – «Пари НН», «Факел» – «Химки» и «Краснодар» – «Торпедо» пришло больше человек: 19705, 10321 и 7965 соответственно.
Следует отметить, что в Премьер-лиге дома на выходных также играли «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Динамо» и «Сочи».
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В остальных случаях - полупустые трибуны
И там , например, напсиано ,что на игру в Питере и Воронеже пришло больше человек,чем в ту же Махачкалу.
Спортс часто раскачивает заголовками, но местные никак не привыкнут к этому и начинают писать комментарии даже не прочитав новость)
Так что аналогия с Москвой и Махачкалой не работает ни как сарказм, ни как что-либо другое