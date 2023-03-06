В топ-5 по посещаемости в России после паузы вошли игры «Балтики» и «Динамо» Махачкала. «Спартак», «Ростов» и «Динамо» в пятерку не попали

Теги Спартак Зенит Ростов премьер-лига Россия болельщики Первая лига Динамо Москва Балтика Ахмат СКА Хабаровск Факел Краснодар Сочи Fan ID Футбол

Две игры Мелбет Первой лиги вошли в топ-5 по посещаемости в России после рестарта сезона.

Матч «Балтики» против хабаровского СКА (2:0) посетило 7613 зрителей, игру в Махачкале между «Динамо» и тульским «Арсеналом» (0:0) – 6180.

В Мир РПЛ в 18-м туре лишь на матчи «Зенит» – «Пари НН», «Факел» – «Химки» и «Краснодар» – «Торпедо» пришло больше человек: 19705, 10321 и 7965 соответственно.

Следует отметить, что в Премьер-лиге дома на выходных также играли «Спартак», «Ахмат», «Ростов», «Динамо» и «Сочи».

Два матча Первой лиги – в топ-5 по посещаемости тура. Калининград и Махачкала собрали больше «Спартака», «Ростова» и «Динамо»

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11 комментариев

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Max Bochkov
А про судейство никто писать уже не хочет? Хабаровск тупо две трети матча бил калининградцев - это вообще нормально? Вместо чистого пенальти в ворота СКА - желтую "Балтике" за "симуляцию", вместо второй желтой СКА за прыжок сзади двумя ногами - ничего, вместо удаления за разбитое локтем в кровь лицо балтийца - ничего. Это уже коррупция или еще некомпетентность?
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Леван Мкртчян
Все из списка легко бы уселись на среднестатистическом по посещаемости матче Дортмунда, да еще бы свои местные ультрас на южной трибуне остались
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pantriashvili
На фоне теперешнего РПЛ, первая лига не плохо смотрится
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Кот болотный
На "Спартак" идут, когда "Зенит" приезжает. Иль когда с ЦСКой дерби.
В остальных случаях - полупустые трибуны
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Леван Мкртчян
Ответ Арсений Хлебосыров
Просто Махачкала южнее Москвы, там теплее скажут некоторые...
Там еще буквы есть после заголовка , скажут некоторые.
И там , например, напсиано ,что на игру в Питере и Воронеже пришло больше человек,чем в ту же Махачкалу.
Спортс часто раскачивает заголовками, но местные никак не привыкнут к этому и начинают писать комментарии даже не прочитав новость)
Так что аналогия с Москвой и Махачкалой не работает ни как сарказм, ни как что-либо другое
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Иван Колесников
Спортс, ну как не стыдно при публикации таких новостей не писать про региональные особенности! В Калининграде просто зима раньше кончилась чем в Ростове, экономическая ситуация в Махачкале лучше, чем в Москве, а поездки на дачи во время важных матчей запрещены приказами губернатора
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Форвардиньо_
удивлён что не Ахмат
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Виталий
И такая печальная статистика не улучшится
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Ебздрогыч
Ну а что вы хотели - все на дачах, озимые скоро пойдут...
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Денис Фёдоров
Был на стадионе, получил огромное удовольствие от игры и атмосферы! Тамерлан забил шикарный гол!
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Арсений Хлебосыров
Просто Махачкала южнее Москвы, там теплее скажут некоторые...
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