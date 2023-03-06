В топ-5 по посещаемости в России после паузы вошли игры «Балтики» и «Динамо» Махачкала. «Спартак», «Ростов» и «Динамо» в пятерку не попали

Две игры Мелбет Первой лиги вошли в топ-5 по посещаемости в России после рестарта сезона.

Матч «Балтики» против хабаровского СКА (2:0) посетило 7613 зрителей, игру в Махачкале между «Динамо» и тульским «Арсеналом» (0:0) – 6180.

В Мир в 18-м туре лишь на матчи « » – «Пари НН», « » – «Химки» и « » – «Торпедо» пришло больше человек: 19705, 10321 и 7965 соответственно.

Следует отметить, что в Премьер-лиге дома на выходных также играли «Спартак», « », «Ростов», «Динамо» и «Сочи».

Два матча Первой лиги – в топ-5 по посещаемости тура. Калининград и Махачкала собрали больше «Спартака», «Ростова» и «Динамо»

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