Лебеденко о Fan ID: «Обидно и жалко, люди должны ходить на футбол, мы играем для болельщиков. Но у нас нет рычагов»

высказался о низкой посещаемости матчей в Мир при Fan ID.

– Сегодня была первая игра в условиях Fan ID, что можете сказать о количестве болельщиков и атмосфере?

– Во-первых, я провел только первую игру на этом стадионе [«Краснодар»], а мне кажется, что он лучший из всех построенных.

– Fan ID негативно влияет на посещаемость?

– Получается, что да, но это не в моей компетенции, не могу об этом ничего сказать.

Если Fan ID мешает, значит надо думать, как по-другому на это ответить. Футболисты играют для болельщиков, если их ходит меньше, то надо разговаривать, общаться, приходить к какому-то знаменателю, но у нас, повторюсь, таких рычагов нет.

Обидно и жалко, потому что люди должны ходить на футбол, – сказал полузащитник « ».

8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?