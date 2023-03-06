Лебеденко о Fan ID: «Обидно и жалко, люди должны ходить на футбол, мы играем для болельщиков. Но у нас нет рычагов»
Игорь Лебеденко высказался о низкой посещаемости матчей в Мир РПЛ при Fan ID.
– Сегодня была первая игра в условиях Fan ID, что можете сказать о количестве болельщиков и атмосфере?
– Во-первых, я провел только первую игру на этом стадионе [«Краснодар»], а мне кажется, что он лучший из всех построенных.
– Fan ID негативно влияет на посещаемость?
– Получается, что да, но это не в моей компетенции, не могу об этом ничего сказать.
Если Fan ID мешает, значит надо думать, как по-другому на это ответить. Футболисты играют для болельщиков, если их ходит меньше, то надо разговаривать, общаться, приходить к какому-то знаменателю, но у нас, повторюсь, таких рычагов нет.
Обидно и жалко, потому что люди должны ходить на футбол, – сказал полузащитник «Торпедо».
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
А клубы же не разорвут с вами со всеми контракты)) и штрафы будут бесполезны, когда все команды не играют)) вы им вместе с болельщиками поставите шах и мат.