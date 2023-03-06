Лебеденко о Fan ID: «Обидно и жалко, люди должны ходить на футбол, мы играем для болельщиков. Но у нас нет рычагов»

Теги Игорь Лебеденко премьер-лига Россия болельщики Торпедо Краснодар Cтадион Краснодар стадионы Fan ID Футбол

Игорь Лебеденко высказался о низкой посещаемости матчей в Мир РПЛ при Fan ID.

– Сегодня была первая игра в условиях Fan ID, что можете сказать о количестве болельщиков и атмосфере?

– Во-первых, я провел только первую игру на этом стадионе [«Краснодар»], а мне кажется, что он лучший из всех построенных.

– Fan ID негативно влияет на посещаемость?

– Получается, что да, но это не в моей компетенции, не могу об этом ничего сказать.

Если Fan ID мешает, значит надо думать, как по-другому на это ответить. Футболисты играют для болельщиков, если их ходит меньше, то надо разговаривать, общаться, приходить к какому-то знаменателю, но у нас, повторюсь, таких рычагов нет.

Обидно и жалко, потому что люди должны ходить на футбол, – сказал полузащитник «Торпедо».

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14 комментариев

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NIK7478
Каким образом FAN-ID мешает ходить на стадион?! Есть хоть один одаренный интеллектом фанат(не путать с обычными, нормальными болельщиками), который может ответить на этот вопрос?!Сделай и ходи на все матчи! Почему не хочешь оформить FAN-ID? Уверен, что членораздельно ответить фанаты не смогут! Мешает он им чем-то. Боятся идентификации, видимо.
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Сергей Барбарисович
Ответ buiyan@mail.ru
В чем проблема игрокам всех клубов саботировать какой-то тур. Выйти на поле, разыграть в центре поля мяч и встать. И так во всех матчах тура. Если вы выступите таким единым фронтом, то ни клубы, ни РПЛ, ни Роднина ничего не смогут с вами поделать. И фанайди отменят моментально, уж поверьте. Такой лютый скандал на всю страну вынудит их дать заднюю. А клубы же не разорвут с вами со всеми контракты)) и штрафы будут бесполезны, когда все команды не играют)) вы им вместе с болельщиками поставите шах и мат.
Какая акция? Футболеры играют за зарплату. Пока она их устраивает, никаких манифестов не будет
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buiyan@mail.ru
В чем проблема игрокам всех клубов саботировать какой-то тур. Выйти на поле, разыграть в центре поля мяч и встать. И так во всех матчах тура. Если вы выступите таким единым фронтом, то ни клубы, ни РПЛ, ни Роднина ничего не смогут с вами поделать. И фанайди отменят моментально, уж поверьте. Такой лютый скандал на всю страну вынудит их дать заднюю.
А клубы же не разорвут с вами со всеми контракты)) и штрафы будут бесполезны, когда все команды не играют)) вы им вместе с болельщиками поставите шах и мат.
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Борух73
Нам всю жизнь "небожители" говорили: "Спорт - вне политики!" и "Футбол для болельщиков". Всё оказалось ложью.
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sp.msk.86
Ответ TealFountain853
Не совсем, он же не всегда был президентом барсы, был перерыв какой-то, а выплаты производились при другом президенте
Табуретка нужна или так дотянешься?
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TealFountain853
Ответ Рахил Тагиев
и о судьях
Не совсем, он же не всегда был президентом барсы, был перерыв какой-то, а выплаты производились при другом президенте
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Olajuvon
Отправьте Дзюбу в депутаты и будут рычаги!
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antip2000@pisem.net
Торпедо играет для болельщиков??? Извините, но - НЕТ! Иначе зачем тянуть 30 минут в матче из 90? В одном из эпизодов игрок валялся на поле 2 минуты 50 сек. В другом упал за бровкой и вкатился, мучаясь от "невыносимой боли", на поле. Это вы называете для болельщиков?
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Евгений Онегин
Нет рычагов? Замутили бы акцию, прервав игру на какой то минуте. Показали бы свое отношение, а то только болелам как будто это надо.
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LLiriKK
Забавно, что это говорит игрок «педо».)
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T622222
Вы так играете что и отмена не спасет
+4
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rarog
Раньше на Торпедо ходило 10 человек,а теперь только трое, добавил Лебеденко
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Рахил Тагиев
Ответ Aleksey Yashin
Лапорта: я кое что знаю о рычагах
и о судьях
+5
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Aleksey Yashin
Лапорта: я кое что знаю о рычагах
+25
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