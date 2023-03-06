Маслов о Fan ID: «Мы люди подневольные. К сожалению, от моего мнения ничего не зависит»

считает, что от его мнения о Fan ID ничего не зависит.

– Конечно, после введения Fan ID чувствуется разница элементарно в количестве народа на трибунах и атмосфере, которая теперь царит на стадионах.

– Как исправить ситуацию?

– К сожалению, от моего мнения абсолютно ничего не зависит. Безусловно, было прекрасно, когда люди ходили на футбол, когда был биток, шум — это непередаваемая атмосфера. Но мы по большому счету люди подневольные, – сказал защитник « ».

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