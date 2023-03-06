Маслов о Fan ID: «Мы люди подневольные. К сожалению, от моего мнения ничего не зависит»
Павел Маслов считает, что от его мнения о Fan ID ничего не зависит.
– Конечно, после введения Fan ID чувствуется разница элементарно в количестве народа на трибунах и атмосфере, которая теперь царит на стадионах.
– Как исправить ситуацию?
– К сожалению, от моего мнения абсолютно ничего не зависит. Безусловно, было прекрасно, когда люди ходили на футбол, когда был биток, шум — это непередаваемая атмосфера. Но мы по большому счету люди подневольные, – сказал защитник «Спартака».
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А что толку, бюджетный или нет. У нас все клубы под властью ходят. Что частично или полностью государственные, что де юре частный Спартак, что де факто частный Краснодар. У Галицкого в свое время отжали(типа купили) Магнит, разве нет?
Если бы у нас была бы хоть какая-то свобода в стране, то клубы бы продавили отмену запроса о введении фан айди, либо президент бы не принял этот запрос.
Ну окей, поддержит он болельщиков и что? Карпин вот поддержал, ну и? Это пустая болтовня. Если руководство Краснодара, Спартака или любого другого клуба не может продавить, то чем тут Маслов поможет?
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