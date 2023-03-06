Маслов о Fan ID: «Мы люди подневольные. К сожалению, от моего мнения ничего не зависит»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики стадионы Павел Маслов Fan ID Футбол

Павел Маслов считает, что от его мнения о Fan ID ничего не зависит.

– Конечно, после введения Fan ID чувствуется разница элементарно в количестве народа на трибунах и атмосфере, которая теперь царит на стадионах.

– Как исправить ситуацию?

– К сожалению, от моего мнения абсолютно ничего не зависит. Безусловно, было прекрасно, когда люди ходили на футбол, когда был биток, шум — это непередаваемая атмосфера. Но мы по большому счету люди подневольные, – сказал защитник «Спартака».

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38 комментариев

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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ BeastI666I
клубы бюджетные все, за редким исключением. выгонят и все.
И? Мир ограничивается только бюджетными клубах РФ? Кому, кому, а Паше давно надо было валить из зоны лимитного комфорта и ехать в топ-5. Талантливый же защ. Но нет, сидит в тепле
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BeastI666I
Ответ Михаил Хромаков
те кто помастеровитее могут и в европейские клубы перейти, в деньгах правда потеряют
не могут. для россиян бойкот.
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Как-то жутко читать такие интервью. От такой пассивности людей потом цепочка приводит к 02/2022. Кто пассивен, а у кого-то в бункере башня съезжает напрочь.
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OldRedWhite
Ответ Александр Жердин
Не моя ветка( прошу прощения), но всё же. Что-то мне это напоминает как на выборах учителя устраивают карусели, вбросы и прочие радости. И всегда - мы люди подневольные. А потом сокрушаются, что их не ценят, мало платят, нагрузка бешенная.
Да и … с ними ! )))
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Игореха Веселов
Ответ Александр Жердин
Не моя ветка( прошу прощения), но всё же. Что-то мне это напоминает как на выборах учителя устраивают карусели, вбросы и прочие радости. И всегда - мы люди подневольные. А потом сокрушаются, что их не ценят, мало платят, нагрузка бешенная.
Правильно! Поэтому специально для этих наглых и ноющих учителей надо ввести какой-нибудь свой отдельный, специальный "Репетитор-ID". например)
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Денис Давыдов
Рабство вроде отменили давно)
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Посторонним В
Меня бесила эта фраза в устах наших отцов, в устах моих сверстников. Но когда я слышу этот позор из уст наших детей - меня одолевает беспросветное отчаяние(( Да с какого рожна мы подневольные? Кому и почему мы подневольные? Подневольные - значит быдло. Признаваться в этом стыдно. Смирятся с этим - преступно.
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Игореха Веселов
Ответ Nastia Sergey
вот такое мнение бункерный переигрун со своей бандой и вбивал в головы россиянам все 20 лет через свою пропаганду. Наверное, сейчас сидит, довольно кхекхекает и потирает липкие ручонки
Да и черт с ними, с его ручонками! Лишь бы завтра не появилась новая статья в УК, "О дискредитации FAN ID, от 7 до 15 лет строгого режима", например, благодаря всем этим вашим протестам и комментам на спорце))
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Динар
Ответ Dan Kennedy
Так по такой логике все футбольные клубы РПЛ предали болельщиков? А что толку, бюджетный или нет. У нас все клубы под властью ходят. Что частично или полностью государственные, что де юре частный Спартак, что де факто частный Краснодар. У Галицкого в свое время отжали(типа купили) Магнит, разве нет? Если бы у нас была бы хоть какая-то свобода в стране, то клубы бы продавили отмену запроса о введении фан айди, либо президент бы не принял этот запрос. Ну окей, поддержит он болельщиков и что? Карпин вот поддержал, ну и? Это пустая болтовня. Если руководство Краснодара, Спартака или любого другого клуба не может продавить, то чем тут Маслов поможет?
Если высказываться будет парень из условных крыльев то его могут на выход попросить, в Спартаке такой проблемы нет, Джикия спокойно высказывался вчера. Многого не требуется от футболистов, просто высказывайтесь, чем чаще тем лучше, когда высказывался Карпин я вообще не помню чтоб его кто то поддержал и тоже высказался, все тупо промолчали.
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Alexandr Kulyasov
Выученная беспомощность достает всех.
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Игореха Веселов
Ничего себе! Оказывается, миллионеры в России такие же подневольные люди, как и айтишники какие-нибудь, кассиры из Магнита, например, или тетя Маша с Уралмаша! Ну. хоть возможностей у этих подневольных побольше, да и цепь подлиннее. и то хорошо)
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Аркадий Аркадич
Ответ Kirkoroff
А он что в каком то муниципальном клубе играет с руководителем в виде губернатора-представителя известной партии?
Мы сейчас на полном серьезе будем обсуждать вопрос участия государства в делах Лукойла?
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Михаил Хромаков
Ответ BeastI666I
клубы бюджетные все, за редким исключением. выгонят и все.
те кто помастеровитее могут и в европейские клубы перейти, в деньгах правда потеряют
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Nastia Sergey
вот такое мнение бункерный переигрун со своей бандой и вбивал в головы россиянам все 20 лет через свою пропаганду. Наверное, сейчас сидит, довольно кхекхекает и потирает липкие ручонки
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Kirkoroff
Ответ Аркадий Аркадич
Цена его ответа - 5млн в год. Потерять их - это не так героически, конечно, как прячась за ником в интернете бороться с рыжымом, но все таки тоже довольно обидно будет.
А он что в каком то муниципальном клубе играет с руководителем в виде губернатора-представителя известной партии?
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Тренерские конспекты Бормана
У нас свобода слова и слово это сами знаете чьё
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Dan Kennedy
Ответ Динар
Не за бюджетный клуб же играешь, ответь ты нормально, если тебе на своих болельщиков пофиг то и им на тебя тоже будет пофиг
Так по такой логике все футбольные клубы РПЛ предали болельщиков?

А что толку, бюджетный или нет. У нас все клубы под властью ходят. Что частично или полностью государственные, что де юре частный Спартак, что де факто частный Краснодар. У Галицкого в свое время отжали(типа купили) Магнит, разве нет?

Если бы у нас была бы хоть какая-то свобода в стране, то клубы бы продавили отмену запроса о введении фан айди, либо президент бы не принял этот запрос.

Ну окей, поддержит он болельщиков и что? Карпин вот поддержал, ну и? Это пустая болтовня. Если руководство Краснодара, Спартака или любого другого клуба не может продавить, то чем тут Маслов поможет?
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Kirkoroff
Как это не зависит? Многие футболисты и тренеры высказались против. И каждое их слово на эту тему - весомый аргумент в пользу отмены этой глупости.
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Извилина Заремы
Ответ Влад Путман
Здорово ФСБшник загнал огромную страну под каблук.
Под ботинок на платформе.
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Shadow1882
Нужно просто всем футболистам не выходить на поле в следующем туре, тогда рейтинг РПЛ упадёт и Путин отменит Fan ID!

Именно так стену в ВК возвращали 15 лет назад
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LifeStream
Ответ Grishkevich
Так же и на выборах…
Против вовика меньше высказываний. Тут уже приближенные начинают говорить, что это бред
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BeastI666I
Ответ Niko [Ars]
выгонят не заплатив неустойку и в другие клубы не возьмут из-за слов про фан айди? в футбольные иноагенты запишут получается?
по беспределу выгонят. и ты , и я, и он не пикнули бы даже. приедет дядя майор и все объяснит за жизнь... я только тут в интернете смелый.
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В Питере Пять
Ну а в чём он не прав? Мы дофига свободные что ли? Всё так, за нас решили, как всегда.
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Блуждающий странник
Мы не знаем всей правды, от моего мнения ничего не зависит. А-ха-ха)
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Александр Жердин
Не моя ветка( прошу прощения), но всё же. Что-то мне это напоминает как на выборах учителя устраивают карусели, вбросы и прочие радости. И всегда - мы люди подневольные. А потом сокрушаются, что их не ценят, мало платят, нагрузка бешенная.
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