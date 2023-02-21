Ротен призвал «ПСЖ» продать Месси или Неймара: «Лео был аномалией с момента прихода. Нужно признать, что это был провал»
Жером Ротен призвал «ПСЖ» продать Лионеля Месси или Неймара и строить команду вокруг Килиана Мбаппе.
«Разбить трио МНМ – приоритетная задача «ПСЖ». Приоритет в том, чтобы убрать хотя бы одного. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиану захочется чего-то нового, для «ПСЖ» это станет трагедией.
Месси был аномалией с момента своего прихода в «ПСЖ». Тяжело так говорить о таком игроке, который так сильно повлиял на историю футбола. Но это реальность, к сожалению, если говорить об инвестициях в него относительно его плюсов. Все просто.
Конечно, он чувствует себя немного сиротой после ухода из «Барселоны». Даже если он говорит, что сегодня в его жизни все наладилось, на поле этого не видно. Не видно особого удовлетворения.
Сейчас я полностью на стороне клуба. Луиш Кампуш должен взять на себя ответственность и признать, что приход Месси не обязательно был хорошим событием, что это был провал.
А еще возникает вопрос о Неймаре. Только в Англии могут позволить себе игрока с такой зарплатой. Я даже не говорю о трансфере, потому что я думаю, что «ПСЖ» признал тот факт, что они никогда не продадут Неймара за 200 миллионов евро или за 220 миллионов, как они купили его в свое время.
Но хотя бы снизьте цену вдвое, чтобы сэкономить его зарплату, потому что есть финансовый фэйр-плей.
Если «ПСЖ» действительно хочет начать новый спортивный проект, я думаю, нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками», – заявил бывший игрок «ПСЖ».
А по поводу Неймара - кое-где можно и согласиться.
Ротен: Месси в ПСЖ - провал!
Это всё, что нужно знать про Ротена.
Достижения персонажа за всю карьеру:
- победитель кубка Франции (2 раза)
- победитель кубка Лиги
Обладатель 3 кубков за всю карьеру критикует без минут обладателя 8 золотых мячей, самого титулованного футболиста в истории и того, кто месяц назад с командой выиграл финал ЧМ у Франции 😂😂😂
Лео, беги оттуда. Эти шакалы не дадут тебе покоя…
И ещё харкнуть потом т обоссать журналистов :D
так ПСЖ итак денежный мешок, самый высокооплачиваемый футбольный проект, уж точно за низкую зарплату туда футболисты мирового класса пойдут играть
🇮🇹: Кассано
🇷🇺: Мостовой
Везде есть немного поехавшие бывшие футболисты