Ротен призвал «ПСЖ» продать Месси или Неймара: «Лео был аномалией с момента прихода. Нужно признать, что это был провал»

Теги ПСЖ Жером Ротен Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Луиш Кампуш Килиан Мбаппе Футбол

Жером Ротен призвал «ПСЖ» продать Лионеля Месси или Неймара и строить команду вокруг Килиана Мбаппе.

«Разбить трио МНМ – приоритетная задача «ПСЖ». Приоритет в том, чтобы убрать хотя бы одного. Я говорю о Месси или Неймаре, не о Мбаппе, конечно. Если Килиану захочется чего-то нового, для «ПСЖ» это станет трагедией.

Месси был аномалией с момента своего прихода в «ПСЖ». Тяжело так говорить о таком игроке, который так сильно повлиял на историю футбола. Но это реальность, к сожалению, если говорить об инвестициях в него относительно его плюсов. Все просто.

Конечно, он чувствует себя немного сиротой после ухода из «Барселоны». Даже если он говорит, что сегодня в его жизни все наладилось, на поле этого не видно. Не видно особого удовлетворения. 

Сейчас я полностью на стороне клуба. Луиш Кампуш должен взять на себя ответственность и признать, что приход Месси не обязательно был хорошим событием, что это был провал.

А еще возникает вопрос о Неймаре. Только в Англии могут позволить себе игрока с такой зарплатой. Я даже не говорю о трансфере, потому что я думаю, что «ПСЖ» признал тот факт, что они никогда не продадут Неймара за 200 миллионов евро или за 220 миллионов, как они купили его в свое время.

Но хотя бы снизьте цену вдвое, чтобы сэкономить его зарплату, потому что есть финансовый фэйр-плей.

Если «ПСЖ» действительно хочет начать новый спортивный проект, я думаю, нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками», – заявил бывший игрок «ПСЖ».

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27 комментариев

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PSG Forever
"Имя Фамилия" тоже согласен с Жеромом))
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Spiker1606
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Нужно все таки признать,что Ротен это многолетний хейтер Месси,так как до безумия влюблен в Кринжа.
Ротен влюблен в Месси, но сейчас он прав.
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Алексей Муравьёв
Ноунейму Ротену, следовало бы уже прикрыть свой пафосный рот!
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Spiker1606
Ответ Эксперт по вопросам унижения меренгов
Знакомьтесь, представляю вам Ротена. Достижения персонажа за всю карьеру: - победитель кубка Франции (2 раза) - победитель кубка Лиги Обладатель 3 кубков за всю карьеру критикует без минут обладателя 8 золотых мячей, самого титулованного футболиста в истории и того, кто месяц назад с командой выиграл финал ЧМ у Франции 😂😂😂 Лео, беги оттуда. Эти шакалы не дадут тебе покоя…
Ты хоть один матч видел в составе ПСЖ? Лео худший игрок в ПСЖ. Ротен прав, как бы это ни прискорбно слышать.
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Black Phoenix
Ответ Антибаскет Поповича
ПСЖ участвовал в чемпионате мира? Причём тут мундиаль вообще?
Притом, что у ПСЖ играет официально один из самых титулованных чемпионов мира в составе в принципе, и Ротен несёт пургу, предлагая парижанам избавиться от Лео по мифическим критериям в рамках хейтерства. И всё это под сильный имиджевый и репутационный ущерб.

А по поводу Неймара - кое-где можно и согласиться.
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nobrainnopain
Такой дерзкий Ротен, а кто кормить их окружение будет, а?
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Александр Казаков
Абида за чм
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Владимир Абрамов
Ответ Black Phoenix
Месси: выигрывает в 35 ЧМ под огненную форму, став лучшим игроком турнира, сражаясь наравне с реактивным и пиковым, молодым Мбаппе. Ротен: Месси в ПСЖ - провал! Это всё, что нужно знать про Ротена.
Месси безусловно не провал, а ценное приобретение для клуба. Но фундаментально игра на ЧМ это игра в другом турнире. А футболиста в клуб все-таки приглашают играть за клуб. Не на ЧМ. Поэтому мерка сравнения здесь то, как Месси катает мяч за ПСЖ. А в этом сезоне очень даже неплохо.
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Direct free kick
Мбаппе сильнее месси
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Антибаскет Поповича
Ответ Black Phoenix
Месси: выигрывает в 35 ЧМ под огненную форму, став лучшим игроком турнира, сражаясь наравне с реактивным и пиковым, молодым Мбаппе. Ротен: Месси в ПСЖ - провал! Это всё, что нужно знать про Ротена.
ПСЖ участвовал в чемпионате мира? Причём тут мундиаль вообще?
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Владимир Владимирович
Можно понять Ротена, похвали он Месси не было бы никакой реакции, его все хвалят , а тут он критикует и обращает на себя внимание, обсуждают человека
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ljolik888
Как может ПСЖ продать Месси , если у него заканчивается контракт . Как может ПСЖ избавиться от Неймара , когда у него контракт ? Все что надо знать о Ротене .
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Black Phoenix
Месси: выигрывает в 35 ЧМ под огненную форму, став лучшим игроком турнира, сражаясь наравне с реактивным и пиковым, молодым Мбаппе.

Ротен: Месси в ПСЖ - провал!

Это всё, что нужно знать про Ротена.
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Алексей Матыгин
а лучше обоих продать,и строить команду вокруг бегунка
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Эксперт по вопросам унижения меренгов
Знакомьтесь, представляю вам Ротена.
Достижения персонажа за всю карьеру:
- победитель кубка Франции (2 раза)
- победитель кубка Лиги

Обладатель 3 кубков за всю карьеру критикует без минут обладателя 8 золотых мячей, самого титулованного футболиста в истории и того, кто месяц назад с командой выиграл финал ЧМ у Франции 😂😂😂

Лео, беги оттуда. Эти шакалы не дадут тебе покоя…
+2
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Терминатор///Айлбибекович
Нужно все таки признать,что Ротен это многолетний хейтер Месси,так как до безумия влюблен в Кринжа.
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benjamin92
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Провал - это Ротен
Позорище - это Король Равенны
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Dark.Babysitter
Такую дичь мог сказануть только Джонни Ротен.
И ещё харкнуть потом т обоссать журналистов :D
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Игорь Климов
Чего этот Ротен несёт?
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Любезный Коссутий
ну, Месси первые полсезона не впечатлял в ПСЖ, но дальше-то все хорошо пошло.
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Акыл Сатыбалдиев
Если «ПСЖ» действительно хочет начать новый спортивный проект, я думаю, нужно расстаться с высокооплачиваемыми игроками», – заявил бывший игрок «ПСЖ»....
так ПСЖ итак денежный мешок, самый высокооплачиваемый футбольный проект, уж точно за низкую зарплату туда футболисты мирового класса пойдут играть
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Aleksey Yashin
🇨🇵: Ротен
🇮🇹: Кассано
🇷🇺: Мостовой
Везде есть немного поехавшие бывшие футболисты
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Провал - это Ротен
Кто это вообще?
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fedyatext
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Провал - это Ротен
Да интересный чудик. Некий антипод Кассано
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Титал Телоян
Месси : Ротен это провал
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