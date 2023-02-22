Стали известны подробности перепалки с .

После поражения «ПСЖ» от «Монако» (1:3) Неймар и Маркиньос поругались с советником клуба по футбольным вопросам. Кампуш выразил недовольство игрой парижан уже в перерыве после первого тайма, резко высказавшись в отношении некоторых игроков.

По данным Le Parisien, Неймар сказал Кампушу: «Не тебе со мной разговаривать, ты не мой тренер».

Бразилец подтвердил факт ссоры с Кампушем на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Баварией».

«Мы не сошлись во мнениях. Такое случается каждый день, но я люблю их всех. Это как с моей девушкой. Футбол – это не только любовь и дружба. Есть уважение, но случаются и споры», – сказал Неймар.

Неймар обижен на Кампуша, так как советник «ПСЖ» по футбольным вопросам пытался избавиться от него летом