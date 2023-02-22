Неймар – Кампушу после поражения «ПСЖ» от «Монако»: «Ты не мой тренер, не тебе со мной разговаривать»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Луиш Кампуш Футбол

Стали известны подробности перепалки Неймара с Луишем Кампушем.

После поражения «ПСЖ» от «Монако» (1:3) Неймар и Маркиньос поругались с советником клуба по футбольным вопросам. Кампуш выразил недовольство игрой парижан уже в перерыве после первого тайма, резко высказавшись в отношении некоторых игроков.

По данным Le Parisien, Неймар сказал Кампушу: «Не тебе со мной разговаривать, ты не мой тренер».

Бразилец подтвердил факт ссоры с Кампушем на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Баварией».

«Мы не сошлись во мнениях. Такое случается каждый день, но я люблю их всех. Это как с моей девушкой. Футбол – это не только любовь и дружба. Есть уважение, но случаются и споры», – сказал Неймар.

Неймар обижен на Кампуша, так как советник «ПСЖ» по футбольным вопросам пытался избавиться от него летом

8 комментариев

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A K
Ссыт товарищ Кампуш, что выгонят. И правильно ссыт. Набрал в полузащиту хер знает кого.
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Ответ chouchou
ну и в чем он не прав?!
А жёлтая пресса уже успела понаписюлькать глупостей, что Неймар с Маркиньосом жаловались ему на приобретения и диктовали состав, на деле просто поставили его на место только и всего.
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22somebody22
Живи,пока Загитову не утвердили на должность тренера))))
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chouchou
ну и в чем он не прав?!
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уркунде
Кампуш хотел покер от него, неймарка пошёл в казино
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pashajj
Кампуш тренеришка.
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f0rmoceft
Все правильно, Кампуш не тренер, что он себе позволяет?)
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ARIGAMI ARIGAMI
Все равно ящик Пандоры был открыт давно.
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