Неймар – Кампушу после поражения «ПСЖ» от «Монако»: «Ты не мой тренер, не тебе со мной разговаривать»
Стали известны подробности перепалки Неймара с Луишем Кампушем.
После поражения «ПСЖ» от «Монако» (1:3) Неймар и Маркиньос поругались с советником клуба по футбольным вопросам. Кампуш выразил недовольство игрой парижан уже в перерыве после первого тайма, резко высказавшись в отношении некоторых игроков.
По данным Le Parisien, Неймар сказал Кампушу: «Не тебе со мной разговаривать, ты не мой тренер».
Бразилец подтвердил факт ссоры с Кампушем на пресс-конференции перед первым матчем 1/8 финала Лиги Чемпионов с «Баварией».
«Мы не сошлись во мнениях. Такое случается каждый день, но я люблю их всех. Это как с моей девушкой. Футбол – это не только любовь и дружба. Есть уважение, но случаются и споры», – сказал Неймар.
Неймар обижен на Кампуша, так как советник «ПСЖ» по футбольным вопросам пытался избавиться от него летом
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