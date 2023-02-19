Неймар обижен на Кампуша, так как советник «ПСЖ» по футбольным вопросам пытался избавиться от него летом

У Неймара плохие отношения с одним из руководителей «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, бразилец обижен на , советника « » по футбольным вопросам.

«Недовольство Неймара Кампушем восходит к прошлому лету, когда португалец безуспешно пытался избавиться от него», – рассказал источник.

Напомним, после поражения «ПСЖ» от «Монако» (1:3) Неймар и Маркиньос поругались с Кампушем.