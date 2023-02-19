Неймар обижен на Кампуша, так как советник «ПСЖ» по футбольным вопросам пытался избавиться от него летом
У Неймара плохие отношения с одним из руководителей «ПСЖ».
Как пишет L’Équipe, бразилец обижен на Луиша Кампуша, советника «ПСЖ» по футбольным вопросам.
«Недовольство Неймара Кампушем восходит к прошлому лету, когда португалец безуспешно пытался избавиться от него», – рассказал источник.
Напомним, после поражения «ПСЖ» от «Монако» (1:3) Неймар и Маркиньос поругались с Кампушем.
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