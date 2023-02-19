Неймар обижен на Кампуша, так как советник «ПСЖ» по футбольным вопросам пытался избавиться от него летом

Теги ПСЖ лига 1 Франция Неймар Луиш Кампуш Футбол

У Неймара плохие отношения с одним из руководителей «ПСЖ».

Как пишет L’Équipe, бразилец обижен на Луиша Кампуша, советника «ПСЖ» по футбольным вопросам.

«Недовольство Неймара Кампушем восходит к прошлому лету, когда португалец безуспешно пытался избавиться от него», – рассказал источник.

Напомним, после поражения «ПСЖ» от «Монако» (1:3) Неймар и Маркиньос поругались с Кампушем.

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14 комментариев

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Айдос Ералы
Сколько кипиша и раздора повылезало после первой игры
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Александра Александрова
Кампуш тоже странный убрал тащера ди Марию , но теперь есть сопливые руис , солер и этике , которые просто ни о чем , они даже в чемпионате Франции на фоне Тулузы теряются !
+8
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+6
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deadjoker
Странно, я думал Кампуш споридир, а он оказывается просто советник
0
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Arman FCSM
Ответ Alexandr Donskoy
Неймар обиженн на кампуша,капмпуша на сантуша,сантуша на каркушу
Каркуша: 🗿🗿🗿
+3
-1
+2
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#SharkTeam
Ответ Sevuska
Ну просто не клуб , а пансион благородных девиц - обиженок 😆
Если тебя кто-то пытается уволить, а ты недоволен. Это как называется?
Или ты к подобным людям продолжаешь относиться как ни в чем ни бывало
+9
0
+9
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Aleksandr Danilov
В Барсу бы его.
0
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Alexandr Donskoy
Неймар обиженн на кампуша,капмпуша на сантуша,сантуша на каркушу
+25
0
+25
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bostonKG
Да от него весь ПСЖ пытается избавиться
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-3
-3
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Bashibuzuck
Так поместите его в "обиженку", или как это у вас там называется?😁
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-2
-2
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Кан и Баллак сидят в баре
-Маленькай, обиделся ?( На держи ещё пару мультов, слетай на карнавал или на др к кому нибудь, только не плакай😢
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-3
-3
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Sevuska
Ну просто не клуб , а пансион благородных девиц - обиженок 😆
+2
-3
-1
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San9
Не удивлюсь, если после вылета от Баварии они и чемпионат упустят. Все друг другом недовольны, какие-то обиды. Летом им надо капитально перестраивать команду и избавляться от зажравшихся звезд.
0
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Барсик Юрана
Виноват Месси
+1
-2
-1
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Артем Андреев
На обиженных воду возят.
0
-1
-1
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