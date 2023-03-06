«Дзюбу в Госдуму все отправляли, но он хочет попробовать себя в роли тренера». Представитель форварда о его будущем
Представитель Артема Дзюбы высказался о будущем игрока «Локомотива» после футбола.
– Кем будет Дзюба по завершении карьеры? Политиком, чиновником, футбольным тренером, экспертом, актером?
– Я, конечно, не провидец. Все его отправляли в Госдуму и так далее, хотя он никогда этого не говорил. Насколько я понимаю, он хочет попробовать себя в роли тренера. Но никогда нельзя загадывать – жизнь покажет.
То, что он не пропадет, – я точно могу сказать, в какую бы сферу он ни пошел. Но логично, что он хочет остаться в спорте и футболе. Не знаю, какой из него получится функционер – тут от команды зависит. Но мне кажется, что начать ему надо с тренерства.
Но нельзя загадывать. Зная его судьбу и все сценарии, не исключено, что он вообще окажется где-нибудь в театре, – сказал Леонид Гольдман в интервью Нобелю Арустамяну.
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как говорится... без комментариев