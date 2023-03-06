«Дзюбу в Госдуму все отправляли, но он хочет попробовать себя в роли тренера». Представитель форварда о его будущем

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Государственная дума Нобель Арустамян агенты Политика Леонид Гольдман Футбол

Представитель Артема Дзюбы высказался о будущем игрока «Локомотива» после футбола.

– Кем будет Дзюба по завершении карьеры? Политиком, чиновником, футбольным тренером, экспертом, актером?

– Я, конечно, не провидец. Все его отправляли в Госдуму и так далее, хотя он никогда этого не говорил. Насколько я понимаю, он хочет попробовать себя в роли тренера. Но никогда нельзя загадывать – жизнь покажет.

То, что он не пропадет, – я точно могу сказать, в какую бы сферу он ни пошел. Но логично, что он хочет остаться в спорте и футболе. Не знаю, какой из него получится функционер – тут от команды зависит. Но мне кажется, что начать ему надо с тренерства.

Но нельзя загадывать. Зная его судьбу и все сценарии, не исключено, что он вообще окажется где-нибудь в театре, – сказал Леонид Гольдман в интервью Нобелю Арустамяну.

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30 комментариев

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Павел Сморщков
Господи, и у этого уже "представитель"...
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m1kle
Если и тренером, то явно не футбольным. Артем более профессионален в другом деле.
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Мукунку хороший
Тренером коров или гусей можно.. Пастухом по русски))
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Karel
Ответ Владимир Владимир
Он либо косит под дурака, либо реально не понимает, что отправляли его в Госдуму не из-за профессиональных качеств и талантов, а из-за его подхаоимства)
Либо троллит тупеньких..
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EminenceGrise
Ну если это случится, то это будет очень солидная заявка на самого тупого тренера в мире!
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Дима Зезуль
Недаром он чуть язык не стёр
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Тимофей Кушнир
Да, будет на тренировках игроков задрачивать.
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whereissuso
Он бы идеально в эту кунсткамеру вписался.
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Николай Иванов
Руками норм работает,тренером вратарей
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Sobachkin
С его серым веществом, только в депутаты
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Никому_никабельный
С его то мозгами и тренером?)
Сменщиком Мостового скорее всего
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Mihei4
Дзюбе в будущем можно сниматься в кино:
- продюсер Федор Бондарчук
- режиссёр-постановщик Александр Невский
- при фин. поддержке министерства культуры
Эксклюзивный показ на Матч-ТВ.
Жене Бэду прибавится работы на годы вперед.
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bogdan21101987@icloud.com
Это была ирония , а не желание послать Дзюбу в Думу
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mean machine/
Дзюб в Думе и без Артема хватает.
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Драпежник
Будет первый играющий депутат в лиге
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kos.vohrt
Открыт новый персонаж. Тренер Дзюба. 😄
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Aleksey Yashin
Это новый персонаж - представитель Дзюбы?
Ждем ник на спортсе
+1
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poolshh
Ну госдума от него не убежит никуда. У Артёма длинные руки.
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.ru
он хочет попробовать себя...
как говорится... без комментариев
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bam bam
хаххаххахха. россияне . хаххаххахха.
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Aleksey Yashin
Это новый персонаж - представитель Дзюбы?
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fbd
Дзюба, Дзюба, иди … в думу
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ws357
Да ему уже до Госдумы рукой подать
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Кирилл Голивец
Тренер - это эмпатия, системность мышления, понимание того, что в каждом из имеющихся людей есть скрытые таланты и умения. Что из этого есть у человека, который считает Эмери тренеришкой?
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LifeSpartak
ахаххахах)
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