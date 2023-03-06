«Гвардиола – гений. Это лучший тренер в истории». Хавбек «Ньюкасла» Гимараэс про Пепа

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Бруно Гимараэс Футбол

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс высоко отозвался о Пепе Гвардиоле.

В субботу «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче АПЛ.

«Пеп сказал, что я хорош, это здорово! У нас хорошие отношения. Мы с ним несколько раз общались.

По моему мнению, Пеп – гений. Это лучший тренер в истории», – сказал Гимараэс в интервью ESPN Brasil.

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34 комментария

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Тен мать его Хаг
Ответ Spiker1606
Всю АПЛ леклассировать и ты сможешь с таким составом, но при этом ты ещё пару ЛЧ выиграл бы.
Даже отвечать не хочется на такую откровенную глупость. Ты упускаешь одну очень важную вещь—Пеп делал из своих подопечных звезд, покупал их сырыми и выводил на мировой уровень. По настоящему громкиз трансферов не было, кроме разве что грилиша. Для сравнения тот же мю и челси потратили сопостовимые суммы, но деклассируют почему то их :(
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Экселлент
Мостовой:Если бы у меня была лицензия, я бы вам показал, кто тут великий!
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Spiker1606
Ответ Тен мать его Хаг
А про то, что Пеп тотально дексюлассирует всю апл (сильнейшую в истории) ты тактично умолчишь? Не везет лысому в ЛЧ пока что
Всю АПЛ леклассировать и ты сможешь с таким составом, но при этом ты ещё пару ЛЧ выиграл бы.
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Syndycate
Ответ Экселлент
Гвардиола бесспорно великий тренер,а ты великий собиратель плюсиков,пишешь только очевидные вещи,одним предложением, все только положительные и восторженные отзывы,не хочу ссорится, просто добавь немного анализа чтоли, статистики, либо более развернуто напиши что-то. Вроде бы ты тоже фанат Барселоны, но как же противно видеть твои комменты в которых ты словно просишь поставить тебе плюсик! Зачем тебе это чувак? Хотя не,просто продолжай в том же духе,совершенно забыл,что можно просто добавить тебя в чс и не видеть твои комменты, всего доброго !
👍😂
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Тен мать его Хаг
Ответ Мальчик Весёлый
Гений - это да, но в истории хз
Так Пеп второй по числу трофеев в истории и до Фергюсона совсем немного осталось. Лучший в истории у каждого свой, но для меня это лысый шарлатан
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Экселлент
Ответ Игорь Климов
Пеп Гвардиола великий тренер!
Гвардиола бесспорно великий тренер,а ты великий собиратель плюсиков,пишешь только очевидные вещи,одним предложением, все только положительные и восторженные отзывы,не хочу ссорится, просто добавь немного анализа чтоли, статистики, либо более развернуто напиши что-то.
Вроде бы ты тоже фанат Барселоны, но как же противно видеть твои комменты в которых ты словно просишь поставить тебе плюсик! Зачем тебе это чувак? Хотя не,просто продолжай в том же духе,совершенно забыл,что можно просто добавить тебя в чс и не видеть твои комменты, всего доброго !
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Тен мать его Хаг
Ответ Арман Мартиросян
Вот и я говорю, что он просто вывел эту концепцию на новый уровень. Суть игры меняли Арриго Сакки, Йохан Кройфф, но никак не Пеп.
Ну так-то и Кройф лишь вывел на новый уровень концепцию тотального футбола Ринуса Миххельса, так что каждый из них менял футбол по своему
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Тен мать его Хаг
Ответ Spiker1606
Анчелотти несколько раз выиграл ЛЧ с Миланом, а что Пеп сделал? С 2-х миллиардным составом Архат даже большего добился бы, чем Пеп.
А про то, что Пеп тотально дексюлассирует всю апл (сильнейшую в истории) ты тактично умолчишь? Не везет лысому в ЛЧ пока что
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Арман Мартиросян
Ответ Тен мать его Хаг
Тотальный футбол начали массово копировать и придумывать способы противостояния как раз таки с приходом Пепа и его великолепной Барселоны. Почитай слова тренеров и специалистов того времени, все были одержимы Пепом и стилем Барселоны
Вот и я говорю, что он просто вывел эту концепцию на новый уровень. Суть игры меняли Арриго Сакки, Йохан Кройфф, но никак не Пеп.
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Spiker1606
Ответ Тен мать его Хаг
Не смеши, лысый шарлатан тренирует лет на 15 меньше, а трофеев больше чем у папы Карло в разы
Анчелотти несколько раз выиграл ЛЧ с Миланом, а что Пеп сделал? С 2-х миллиардным составом Архат даже большего добился бы, чем Пеп.
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Тен мать его Хаг
Ответ Арман Мартиросян
Суть игры он не менял. В тотальный футбол начали играть задолго до того, как он начал тренировать. Просто вывел эту структуру на новый уровень и начал доминировать с лучшими исполнителями того времени.
Тотальный футбол начали массово копировать и придумывать способы противостояния как раз таки с приходом Пепа и его великолепной Барселоны. Почитай слова тренеров и специалистов того времени, все были одержимы Пепом и стилем Барселоны
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Арман Мартиросян
Ответ Тен мать его Хаг
Ха, а у Пепа 2 Лч и намного больше чемпионств и что дальше? Пеп гегемон футбола, изменивший саму суть игры, а Анчи отличный тренер, но явноне лучше Пепа
Суть игры он не менял. В тотальный футбол начали играть задолго до того, как он начал тренировать. Просто вывел эту структуру на новый уровень и начал доминировать с лучшими исполнителями того времени.
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Игорь Климов
Пеп Гвардиола великий тренер!
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Тен мать его Хаг
Ответ Арман Мартиросян
Сейчас второсортные кубки будем считать? У Карло 4 ЛЧ и чемпионство во всех топ лигах, просто невероятное достижение, которое вряд ли кто то повторит в принципе.
Ха, а у Пепа 2 Лч и намного больше чемпионств и что дальше? Пеп гегемон футбола, изменивший саму суть игры, а Анчи отличный тренер, но явноне лучше Пепа
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Арман Мартиросян
Ответ Slavick Nemkovsky
Особенно Клопп) человек, проигравший 4 финала еврокубков
Чтобы их проиграть, нужно сначала туда попасть, а в отдельно взятом матче может случится что угодно, например помутнение разума у Кариуса, или включивший режим бога Куртуа.
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АРХАТ
Ответ Кирилл Голивец
но он же не смог выиграть ЛЧ с барнаульским Динамо...
Он даже не смог бы барнаульское Динамо вывести в первую лигу, а вы про ЛЧ)
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Арман Мартиросян
Ответ Тен мать его Хаг
Не смеши, лысый шарлатан тренирует лет на 15 меньше, а трофеев больше чем у папы Карло в разы
Сейчас второсортные кубки будем считать? У Карло 4 ЛЧ и чемпионство во всех топ лигах, просто невероятное достижение, которое вряд ли кто то повторит в принципе.
+1
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Slavick Nemkovsky
Ответ Isa Babaev
Где то рядом Клопп, Анчи, Маур
Особенно Клопп) человек, проигравший 4 финала еврокубков
+2
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Тен мать его Хаг
Ответ Арман Мартиросян
Анчелотти лучше Пепа.
Не смеши, лысый шарлатан тренирует лет на 15 меньше, а трофеев больше чем у папы Карло в разы
+6
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Тен мать его Хаг
Ответ Isa Babaev
Где то рядом Клопп, Анчи, Маур
Клоп хорош, но с трофеями непруха, Анчи никогда не был гением мысли, но хорошо мог тренировать готовые команды. Моур в прямом противостоянии с Пепом потерпел неудачу, да и сейчас не особо блещет результатами. Пеп это калибр Фергюсона, Ринуса Миххельса и им подобных
+5
-2
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Арман Мартиросян
Ответ Isa Babaev
Где то рядом Клопп, Анчи, Маур
Анчелотти лучше Пепа.
+1
-9
-8
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DpeMa111
Никогда не любил Гвардьолу, в Барсе команду и тактику игры для него подготовил Райкард, в других командах все решали бабки
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ftre65fr65t
Ответ ConorNite
Сказал, что я хорош - значит, я считаю его лучшим тренером в истории. Гениально. А где он, собственно говоря, работал ? Всегда был рулевым в клубах с неограниченным бюджетом и большими возможностями. Он довольно сильный тренер, но точно не лучший
Лучших зовут в клубы с самыми большими возможностями. Что тут удивительного
+2
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Заяцволк
Ааахаха, аааха, буэаааахаха )) Из серьёзных достижений у лысого Шарля Тена только те, которые ему принесли Месси и Хави. Как бы есть Анчелоти, Дель Боске, Дешам, Липпи, которые в разных клубах достигали успехов, в том числе и середняков поднимали, и ЧМ выигрывали. Считать успехами период в Баварии и время в цистерне крайне сложно
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-8
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Милан. Тонали. 8.
Ответ Мальчик Весёлый
Гений - это да, но в истории хз
Скорее не гений а ****** с неограниченными финансовыми возможностями ☝️....
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