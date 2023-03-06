«Гвардиола – гений. Это лучший тренер в истории». Хавбек «Ньюкасла» Гимараэс про Пепа

Полузащитник «Ньюкасла» высоко отозвался о .

В субботу « » проиграл « » (0:2) в матче .

«Пеп сказал, что я хорош, это здорово! У нас хорошие отношения. Мы с ним несколько раз общались.

По моему мнению, Пеп – гений. Это лучший тренер в истории», – сказал Гимараэс в интервью ESPN Brasil.