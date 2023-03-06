«Гвардиола – гений. Это лучший тренер в истории». Хавбек «Ньюкасла» Гимараэс про Пепа
Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс высоко отозвался о Пепе Гвардиоле.
В субботу «Ньюкасл» проиграл «Манчестер Сити» (0:2) в матче АПЛ.
«Пеп сказал, что я хорош, это здорово! У нас хорошие отношения. Мы с ним несколько раз общались.
По моему мнению, Пеп – гений. Это лучший тренер в истории», – сказал Гимараэс в интервью ESPN Brasil.
Вроде бы ты тоже фанат Барселоны, но как же противно видеть твои комменты в которых ты словно просишь поставить тебе плюсик! Зачем тебе это чувак? Хотя не,просто продолжай в том же духе,совершенно забыл,что можно просто добавить тебя в чс и не видеть твои комменты, всего доброго !