Клопп о конкуренции в АПЛ: «Если «Сити» не выиграет лигу, Пеп не смирится с этим, «Арсенал» и «МЮ» тоже не остановятся. Стабильность – самое трудное в футболе»

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Юрген Клопп считает, что доминирование «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» в АПЛ закончилось.

«То, что мы и «Сити» делали в лиге последние несколько лет, было абсолютно исключительным. Мне неловко об этом говорить, но мы показывали просто сумасшедшую стабильность. Но мы ни в коем случае не используем это в качестве предлога, чтобы сказать: «Мы доминировали в футболе пять лет и теперь можем себе это позволить (расслабиться – прим.)».

Самое сложное в футболе – это стабильность. Посмотрим, как небольшие спады или травмы скажутся на других командах. Но вполне вероятно, что всем, кто сейчас наверху, будет сложнее оставаться там, квалифицироваться в Лигу чемпионов и Лигу Европы и особенно становиться чемпионами. Это будет очень трудно из-за уровня [других] команд, их денег и тренеров, уровень которых также заметно вырос.

«Арсенал» – это команда-сенсация. За последние несколько лет у Микеля [Артеты] было достаточно времени, и он проделывает выдающуюся работу. Они не сдадутся просто так, сказав: «У нас был хороший год, всем спасибо». «Юнайтед» переживает удачный момент, и, что бы ни случилось, они не перестанут развиваться.

Если «Сити» не выиграет лигу, не думаю, что Пеп смирится с этим в ближайшие пару лет. Они попытаются снова. У «Тоттенхэма», «Ньюкасла» и «Брайтона» дела идут очень хорошо. Посмотрим, как долго «Брайтон» сможет сохранять этот состав. Мы знаем, что подобные вещи могут произойти, так что это делает ситуацию еще интереснее», – сказал тренер «Ливерпуля».

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15 комментариев

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Ман Сити
Ответ Тимур Жалолдинов
Там есть ключевое слова ЕСЛИ БЫ, для таких д))))()()()лов вроде тебя!!!
"Мы доминировали в футболе пять лет и теперь можем себе это позволить"
Где тут Если бы? Хватит отмазывать физрука и нытика, нормальные болелы Ливера давно везде просят его вышвырнуть.
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Тимур Жалолдинов
Ответ Ман Сити
Зачем он пишет "мы доминировали 5 лет"? Примазывается к успехам Сити, это Сити доминировал 5 лет, а не физрук клоп.
Там есть ключевое слова ЕСЛИ БЫ, для таких д))))()()()лов вроде тебя!!!
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Ман Сити
Ответ Yuri Ten
Какой следующий клуб Клоппа?))
Дом престарелых. Будет там играть в лото и ныть каждый день
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Ман Сити
Зачем он пишет "мы доминировали 5 лет"? Примазывается к успехам Сити, это Сити доминировал 5 лет, а не физрук клоп.
+1
0
+1
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aseke
"Посмотрим, как долго «Брайтон» сможет сохранять этот состав", - сказал Клопп и дьявольски захохотал.
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#SharkTeam
Ответ Billy_Shears
"То, что мы и «Сити» делали в лиге последние несколько лет, было абсолютно исключительным." Ага, у них с сити 5 побед в лиге на двоих
В среднем ливер брал АПЛ раз в два года, бгг
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Billy_Shears
"То, что мы и «Сити» делали в лиге последние несколько лет, было абсолютно исключительным."
Ага, у них с сити 5 побед в лиге на двоих
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Billy_Shears
Клопп не может сказать что доминировал в футболе последние 5 лет, потому что не доминировал..
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Yuri Ten
Какой следующий клуб Клоппа?))
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#SharkTeam
Ответ sinkindragon@gmail.com
ну Брайтон молодец , не его раскупают , а он доит
Что от этих денег, если он вернется обратно в середину таблицы? Со спортивной точки зрения то тут плюсов для него нет, мы же (ну ладно не все) болеем не за то кто сколько заработал
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Тиджани Бабангида
АПЛ продолжает оставаться быть самой высококонкурентной и неожиданной в плане результата лигой. Стабильность в такой лиге - маловероятна
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Вазген, друг Мхитаряна.
Злой физрук пытается отвлечь от себя внимание стравливая двух людей артету и пепа между собой
+2
-2
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sinkindragon@gmail.com
Ответ #SharkTeam
Каким бы крутым Брайтон ни был, без амбициозных владельцев его раскупят также, как красный мешок раскупает Саутгемптон, стоит там появиться годным игрокам
ну Брайтон молодец , не его раскупают , а он доит
+2
0
+2
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#SharkTeam
Каким бы крутым Брайтон ни был, без амбициозных владельцев его раскупят также, как красный мешок раскупает Саутгемптон, стоит там появиться годным игрокам
+7
-6
+1
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Бедякович
Какой же Клопп всмятку!
+9
-2
+7
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