Клопп о конкуренции в АПЛ: «Если «Сити» не выиграет лигу, Пеп не смирится с этим, «Арсенал» и «МЮ» тоже не остановятся. Стабильность – самое трудное в футболе»

считает, что доминирование «Ливерпуля» и « » в закончилось.

«То, что мы и «Сити» делали в лиге последние несколько лет, было абсолютно исключительным. Мне неловко об этом говорить, но мы показывали просто сумасшедшую стабильность. Но мы ни в коем случае не используем это в качестве предлога, чтобы сказать: «Мы доминировали в футболе пять лет и теперь можем себе это позволить (расслабиться – прим.)».

Самое сложное в футболе – это стабильность. Посмотрим, как небольшие спады или травмы скажутся на других командах. Но вполне вероятно, что всем, кто сейчас наверху, будет сложнее оставаться там, квалифицироваться в Лигу чемпионов и и особенно становиться чемпионами. Это будет очень трудно из-за уровня [других] команд, их денег и тренеров, уровень которых также заметно вырос.

« » – это команда-сенсация. За последние несколько лет у Микеля [ ] было достаточно времени, и он проделывает выдающуюся работу. Они не сдадутся просто так, сказав: «У нас был хороший год, всем спасибо». «Юнайтед» переживает удачный момент, и, что бы ни случилось, они не перестанут развиваться.

Если «Сити» не выиграет лигу, не думаю, что Пеп смирится с этим в ближайшие пару лет. Они попытаются снова. У « », « » и « » дела идут очень хорошо. Посмотрим, как долго «Брайтон» сможет сохранять этот состав. Мы знаем, что подобные вещи могут произойти, так что это делает ситуацию еще интереснее», – сказал тренер « ».