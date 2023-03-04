Пеп после 2:0 с «Ньюкаслом»: «Ман Сити» надо многое улучшить, но в целом я доволен. Всегда можно добиться большего»

поделился мыслями после победы над « » (2:0).

«Мы всегда можем добиться большего. Даже когда мы набрали 100 очков, у меня было чувство, что мы можем добиться большего.

Именно поэтому мы все еще здесь. Нам многое надо улучшить, но в целом я доволен. Спустя семь лет мы здесь. Это самое сложное в футболе...» – сказал тренер « ».

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