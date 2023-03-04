Пеп после 2:0 с «Ньюкаслом»: «Ман Сити» надо многое улучшить, но в целом я доволен. Всегда можно добиться большего»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над «Ньюкаслом» (2:0).

«Мы всегда можем добиться большего. Даже когда мы набрали 100 очков, у меня было чувство, что мы можем добиться большего.

Именно поэтому мы все еще здесь. Нам многое надо улучшить, но в целом я доволен. Спустя семь лет мы здесь. Это самое сложное в футболе...» – сказал тренер «Ман Сити».

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8 комментариев

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Иван Иванов
Ответ Direct free kick
Поплыл Ньюкасл. Мюмюшкам везёт, больше не с кем бороться за место в ЛЧ. Когда есть с кем - шляются на 5-6 местах
Тут скорее не мюмюшкам везёт, а скаузерам.
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crazy_elky
Ответ Begmyrat Bayramow
Я бы не торопился так)) хотя время покажет
Ну да, Арсенал неплохо борется в этом сезоне, все возможно, стоит признать.
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Begmyrat Bayramow
Ответ crazy_elky
И через «не хочу» станут чемпионами АПЛ. Неплохое «не хочу» )
Я бы не торопился так)) хотя время покажет
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crazy_elky
Ответ Begmyrat Bayramow
Как то через не хочу играет твои футболисты ПЕП
И через «не хочу» станут чемпионами АПЛ. Неплохое «не хочу» )
+2
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+2
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Direct free kick
Поплыл Ньюкасл. Мюмюшкам везёт, больше не с кем бороться за место в ЛЧ. Когда есть с кем - шляются на 5-6 местах
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-2
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Эксперимент
Стабильность бы улучшить и будет хорошо.
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Black Phoenix
Теперь следим за Арсеналом. Если пушкари будут играть ровно - шанс оставить позади мощный каток Пепа есть. Но если оступятся - Гвардиола, Холанд и КО размажут на финишной прямой.
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Begmyrat Bayramow
Как то через не хочу играет твои футболисты ПЕП
+3
0
+3
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