Пеп после 2:0 с «Ньюкаслом»: «Ман Сити» надо многое улучшить, но в целом я доволен. Всегда можно добиться большего»
Пеп Гвардиола поделился мыслями после победы над «Ньюкаслом» (2:0).
«Мы всегда можем добиться большего. Даже когда мы набрали 100 очков, у меня было чувство, что мы можем добиться большего.
Именно поэтому мы все еще здесь. Нам многое надо улучшить, но в целом я доволен. Спустя семь лет мы здесь. Это самое сложное в футболе...» – сказал тренер «Ман Сити».
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
8 комментариев