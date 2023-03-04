Пеп Гвардиола: «Остаток сезона «Сити» будет зависеть от следующих 3 матчей. С «Ньюкаслом» была сложная игра, мы знали, что он опасен»

Главный тренер « » высказался о важнейшем отрезке в сезоне.

«Сейчас у нас будет два выходных дня, нам нужно некоторое время не видеться друг с другом. А перед паузой на матчи сборных у нас три игры: против «Кристал Пэлас», «Лейпцига» и «Бернли» в трех разных турнирах.

От них будет зависеть, на что мы сможем рассчитывать в оставшейся части сезона.

Матч с « » (2:0) был очень сложным. Мы знали, что так и будет, они опасны, учитывая их мастерство, и на протяжении следующих пяти лет будут представлять угрозу. В их игре много хорошего. Они здорово контролируют мяч в переходных фазах, грамотно используют стандартные положения.

Мы хорошо защищались, и впечатляет то, насколько равной была игра. Моменты были и у нас, и у них, и лишь отличные действия, которые привели к двум голам, все решили», – сказал Гвардиола.

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