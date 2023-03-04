Пеп Гвардиола: «Остаток сезона «Сити» будет зависеть от следующих 3 матчей. С «Ньюкаслом» была сложная игра, мы знали, что он опасен»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о важнейшем отрезке в сезоне.

«Сейчас у нас будет два выходных дня, нам нужно некоторое время не видеться друг с другом. А перед паузой на матчи сборных у нас три игры: против «Кристал Пэлас», «Лейпцига» и «Бернли» в трех разных турнирах.

От них будет зависеть, на что мы сможем рассчитывать в оставшейся части сезона.

Матч с «Ньюкаслом» (2:0) был очень сложным. Мы знали, что так и будет, они опасны, учитывая их мастерство, и на протяжении следующих пяти лет будут представлять угрозу. В их игре много хорошего. Они здорово контролируют мяч в переходных фазах, грамотно используют стандартные положения.

Мы хорошо защищались, и впечатляет то, насколько равной была игра. Моменты были и у нас, и у них, и лишь отличные действия, которые привели к двум голам, все решили», – сказал Гвардиола.

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9 комментариев

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Alxx3xx
Ответ Трент 66
Так если это правда..
Доказательства правоты есть? Если нет, то твоё заявление ещё забавнее выглядит.
+4
0
+4
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Владимир Ленский
Ответ Трент 66
Так если это правда..
Дак это не правда.
+4
0
+4
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Владимир Ленский
Ответ Jaxongir Shodiev
Даже судейство не в состоянии помочь, а ведь они реально делают всё
Причём тут судейство. Чел, успокойся.
+3
0
+3
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Трент 66
Ответ Alxx3xx
Вот вроде большой клуб, с историей, а болельщики ведут себя как маленькие обижанные дети. Забавно.
Так если это правда..
+1
-5
-4
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Alxx3xx
Ответ Трент 66
Больше от судей, им нужно еще больше работать, чтобы снова утопить конкурента.
Вот вроде большой клуб, с историей, а болельщики ведут себя как маленькие обижанные дети. Забавно.
+9
-1
+8
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Jaxongir Shodiev
Даже судейство не в состоянии помочь, а ведь они реально делают всё
+1
-2
-1
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Трент 66
Больше от судей, им нужно еще больше работать, чтобы снова утопить конкурента.
+6
-7
-1
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deadjoker
Когда фодену надоело катать мяч поперек
+7
-2
+5
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Никанор Еселев
Фоден зарешал
+3
-4
-1
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