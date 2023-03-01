Гвардиола о требле для «Сити»: «Когда начинаешь об этом говорить, тут же проигрываешь и выбываешь из турниров. Забудьте»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Манчестер Сити» на требл.

«Забудьте об этом. Забудьте. Когда начинаешь про это говорить, тут же начинаешь проигрывать и выбывать из турниров.

Мы не готовы. Мы не думаем об этом ни секунды, мы думаем только о [следующей игре против] «Ньюкасла», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла» в рамках 26 тура АПЛ в субботу, 4 марта. После 25 туров «горожане» идут на 2-м месте турнирной таблицы, набрав 55 очков и на 2 очка отставая от «Арсенала», сыгравшего на одну игру меньше.

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7 комментариев

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Grime Font
Ответ Барсик Юрана
Квадрупл Клопа как пример
А квадрупл зины уже забыт чтоль?! Он был раньше чем у Клоппа
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Lavinka
Пеп знает о чём говорит . Клопп не даст соврать .
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balander09
можно и мимо всего пролететь
ЛЧ только началась по сути
У арсенала в АПЛ есть отрыв
в кубке Англии могут и МЮ со шпорами попасться ( если выйдут дальше )
+1
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+1
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Барсик Юрана
Квадрупл Клопа как пример
первым про квадрупл начали говорить игроки Сити
+1
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Манюшный
Гвардилупл снова размечтался. Сити в еврокубках это мем.
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DolJun
нужен квадрупол)
+1
-2
-1
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Барсик Юрана
Квадрупл Клопа как пример
+9
-3
+6
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