Гвардиола о требле для «Сити»: «Когда начинаешь об этом говорить, тут же проигрываешь и выбываешь из турниров. Забудьте»

ответил на вопрос о шансах « » на требл.

«Забудьте об этом. Забудьте. Когда начинаешь про это говорить, тут же начинаешь проигрывать и выбывать из турниров.

Мы не готовы. Мы не думаем об этом ни секунды, мы думаем только о [следующей игре против] «Ньюкасла», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» сыграет против « » в рамках 26 тура в субботу, 4 марта. После 25 туров «горожане» идут на 2-м месте турнирной таблицы, набрав 55 очков и на 2 очка отставая от «Арсенала», сыгравшего на одну игру меньше.

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