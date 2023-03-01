Гвардиола о требле для «Сити»: «Когда начинаешь об этом говорить, тут же проигрываешь и выбываешь из турниров. Забудьте»
Пеп Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Манчестер Сити» на требл.
«Забудьте об этом. Забудьте. Когда начинаешь про это говорить, тут же начинаешь проигрывать и выбывать из турниров.
Мы не готовы. Мы не думаем об этом ни секунды, мы думаем только о [следующей игре против] «Ньюкасла», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
«Манчестер Сити» сыграет против «Ньюкасла» в рамках 26 тура АПЛ в субботу, 4 марта. После 25 туров «горожане» идут на 2-м месте турнирной таблицы, набрав 55 очков и на 2 очка отставая от «Арсенала», сыгравшего на одну игру меньше.
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