Депутат Обухов о Fan ID: «Любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников сгоняют, как на выборы – позорище. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать»

Депутат КПРФ Сергей Обухов высказался об инициативе об отмене Fan ID.

Ранее Милонов сообщил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об отмене паспортов болельщика.

«Я автор законопроекта об отмене Fan ID. Если Милонов хочет внести законопроект от своей партии – welcome («добро пожаловать» – англ.). Не первый раз такое происходит, когда законопроект оппозиции игнорируется и переносится на партию власти. Такое происходит, когда она признает правоту, но боится об этом сказать честно и прямо.

Пока это просто пиар господина Милонова. Верю, что по данному вопросу произойдут положительные подвижки, потому что сейчас полный тупик. Очевидно, что это позорище, когда любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников без особого интереса к футболу загоняют, как на выборы. Более абсурдную ситуацию уже трудно придумать. Какой-то выход будут искать из этого положения.

Мы со своей стороны всех приглашали, предлагали круглый стол – его отменяли. Все это чудовищно. В условиях, когда общество и так страдает от нервных перегрузов, еще и дополнительная история с Fan ID. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», – сказал Обухов.

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