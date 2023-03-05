Депутат Обухов о Fan ID: «Любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников сгоняют, как на выборы – позорище. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать»
Депутат КПРФ Сергей Обухов высказался об инициативе Виталия Милонова об отмене Fan ID.
Ранее Милонов сообщил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об отмене паспортов болельщика.
«Я автор законопроекта об отмене Fan ID. Если Милонов хочет внести законопроект от своей партии – welcome («добро пожаловать» – англ.). Не первый раз такое происходит, когда законопроект оппозиции игнорируется и переносится на партию власти. Такое происходит, когда она признает правоту, но боится об этом сказать честно и прямо.
Пока это просто пиар господина Милонова. Верю, что по данному вопросу произойдут положительные подвижки, потому что сейчас полный тупик. Очевидно, что это позорище, когда любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников без особого интереса к футболу загоняют, как на выборы. Более абсурдную ситуацию уже трудно придумать. Какой-то выход будут искать из этого положения.
Мы со своей стороны всех приглашали, предлагали круглый стол – его отменяли. Все это чудовищно. В условиях, когда общество и так страдает от нервных перегрузов, еще и дополнительная история с Fan ID. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», – сказал Обухов.
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ох ты, черт с ним с футболом. бюджетников на выборы, говорите, сгоняли?! может и голосовать каким-то определенном образом заставляли? расскажите, пожалуйста, детали, г-н депутат
в городке было)
или это типичный пряник после кнута