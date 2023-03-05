Депутат Обухов о Fan ID: «Любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников сгоняют, как на выборы – позорище. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Виталий Милонов Политика Чемпионат.com Fan ID Михаил Мишустин Футбол

Депутат КПРФ Сергей Обухов высказался об инициативе Виталия Милонова об отмене Fan ID.

Ранее Милонов сообщил о намерении обратиться к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину об отмене паспортов болельщика.

«Я автор законопроекта об отмене Fan ID. Если Милонов хочет внести законопроект от своей партии – welcome («добро пожаловать» – англ.). Не первый раз такое происходит, когда законопроект оппозиции игнорируется и переносится на партию власти. Такое происходит, когда она признает правоту, но боится об этом сказать честно и прямо.

Пока это просто пиар господина Милонова. Верю, что по данному вопросу произойдут положительные подвижки, потому что сейчас полный тупик. Очевидно, что это позорище, когда любители футбола не могут посмотреть, а бюджетников без особого интереса к футболу загоняют, как на выборы. Более абсурдную ситуацию уже трудно придумать. Какой-то выход будут искать из этого положения.

Мы со своей стороны всех приглашали, предлагали круглый стол – его отменяли. Все это чудовищно. В условиях, когда общество и так страдает от нервных перегрузов, еще и дополнительная история с Fan ID. Только придурковатые менеджеры спорта могли это придумать», – сказал Обухов.

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19 комментариев

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Andrey Maximkin
"бюджетников без особого интереса к футболу загоняют, как на выборы"
ох ты, черт с ним с футболом. бюджетников на выборы, говорите, сгоняли?! может и голосовать каким-то определенном образом заставляли? расскажите, пожалуйста, детали, г-н депутат
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Инженер Управляющий
Ответ dimamak10
В одном сериале слышал фразу: как человеку сделать хорошо ? Сделать плохо , а потом вернуть как было
https://youtu.be/tkZbCyULnQA
в городке было)
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Гуго
Какие менеджеры? Конторские придумали, а они дальше своего носа ничего не видят, даже если про 3 дня сами себе придумали и поверили в это.
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And-Rover
От всех российских партий толку никакого. Якобы разные взгляды, а смысл не меняется.
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dimamak10
Ответ Ебздрогыч
Придумать и принять хрень, отменить хрень - все довольны и счастливы. А, в процессе еще лярд бюджетных денег попилить на хрень. Вот такое госуправление у нас
В одном сериале слышал фразу: как человеку сделать хорошо ? Сделать плохо , а потом вернуть как было
+3
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Глебиньо
"Придурковатые футбольные менеджеры"-это он о лучезарном и генералах ФСБ?)
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Artyom Bytsko
А что за welcome после закона о запрете иностранных слов??
+8
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777-mego
оппозиция, ничего себе, они что-то говорить против умеют, бгг
или это типичный пряник после кнута
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avAngard
Да в 2024 , перед выборами. А сейчас просто шум
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Алексей Степанов
А менеджеры спорта оказывается это придумали?. Нашли крайних
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Savarona25
Милонов же вроде недавно на фронт отправлялся и даже фото оттуда слал в полном снаряжении. Уже вернулся героем и снова за народ радеет?
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Furyus
Чего ещё можно было ожидать, когда спецслужбиста ставили на высший пост в стране. Неужели других политиков не было. Рыжков, Ишаев, Руцкой да хоть Зюганов, хуже бы точно не было.
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Ебздрогыч
Придумать и принять хрень, отменить хрень - все довольны и счастливы. А, в процессе еще лярд бюджетных денег попилить на хрень. Вот такое госуправление у нас
+19
-3
+16
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Николай Иванов
Всё по дело сказал
+1
-1
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mushur
Невероятно правильные слова. Сон ли это?
+1
-1
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Старый Негр
Уже писал, повторюсь: если депутат ругает, то дело достойное. Инфа сотка.
+2
-4
-2
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Railway/
🥾🥾 — >> 👞👞
+14
-2
+12
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Sergey Mamoshin
Правильно, надо идти на поводу у ссыкливых фанатов
+2
-8
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Олег Мохов
придурковатые менеджеры спорта-это миллер и его такой же недалекий друган дюков.
+6
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