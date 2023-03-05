Депутат Свищев о Fan ID: «Не уверен, что низкая посещаемость именно из-за него. Здесь СВО, зима, не лучшая экономическая ситуация»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал инициативу по отмене Fan ID.

О таких планах заявил депутат Виталий Милонов.

– Депутат Милонов известен своими яркими инициативами, завтра обязательно у него узнаю, что он там готовит. Вопрос в том, что это правительственный законопроект и прежде всего нужно проконсультироваться с Министерством спорта, поддержат ли они. Если инициатива не будет поддержана правительством, ее просто отклонят и она будет иметь популистское значение. Все очень просто. Но лично Милонову нужно очень внимательно отработать этот вопрос.

Я посмотрел, посещаемость матчей в Москве действительно невысокая. Но я не уверен, что проблема низкой посещаемости – именно из-за Fan ID. Это совокупность всех сегодняшних проблем, которые накопились, поэтому народ не очень ходит на стадионы. Давайте уж откровенно. Fan ID – тоже одна из причин, но здесь СВО, зима, общие настроения, не самая лучшая экономическая ситуация.

– Вы поддержите инициативу Милонова?

– Я бы взял паузу. Нужно все проанализировать. Fan ID вводили, прежде всего, по причинам безопасности. А сейчас у нас безопасность стала лучше? Стало проще, спокойнее? Наверное, нет. Как бы ужесточения мер безопасности не было. Посмотрите, что вчера в Брянской области творилось. Такое ощущение, что мы сейчас живем в радужное счастливое время.

Я понимаю, что историю с Fan ID можно раскручивать как угодно, но мы живем в сложное время. А мы думаем, оформлять Fan ID или нет. Я считаю, что если в законе это прописано, надо оформлять. Если ты любишь свою команду, иди болей и никаких проблем оформить документ у тебя не будет.

Хотя мне тоже не нравится, когда меня ограничивают. Я тоже переживаю, что мало народа ходит, это плохо. Я написал 50 писем, которые остались без ответа. В Минспорта, в РФС – пришла отписка, что «мы сейчас популяризируем получение Fan ID», что предусмотрены ценные призы, подарки, машины или квартиры пытаются разыгрывать.

Но Fan ID, повторю, – не единственная причина того, что народ не ходит сейчас на стадион. Время не то, – сказал Свищев.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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68 комментариев

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Mixos Demid
Аналитика -это не твоё!
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Arty K.
Горел сарай, гори и хата, да, Свищев?
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Зубы Дзюбы
Что в апреле скажет? Дачи?
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Андрей Балабаев
А в декабре на тех стадионах где ещё не ввели было тепло, люди были богатыми и не было сво
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YOKODZUMA
СВО, экономические трудности, общие настроения... Как три раза сказать слова война ни разу его не сказав
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LaLkA911 #npoct
Везде идут оправдания своим провалам...
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Валентин Шишкин
Помимо отмеченной дискредитации сво и экономической политики партии, я бы ещё обратил внимание на ’радужное’время...
Пропагандой попахивает
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Mypta3uh23
Лучше бы сказал, что из-за фанайди, а так три раза это же правительство в говно макнул
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Евгениий
Ну естественно, тысячу причин сейчас найдёт. Потом дачный сезон и далее по кругу
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Number_2
Ответ fisher40
в смысле не самая лучшая экономическая ситуация? Нам же другое по телеку говорят Депутат шатает скрепы. Может это первый случай депутата-иноагента! Требуется проверка прокуратуры.
И не говорите потом, что якобы на смотрите телевизор!)
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Kirkoroff
Даа давайте теперь кивайте на минспорта, как будто это они инициаторами были, а не вы им это спустили по просьбе силовиков и сами знаете кого.
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pochanik
у нас в Нижнем на хоккей не реально попасть. 65000 заявок на билеты , стоимость которых о 1000р и выше.
ога, ога...идиот !!! хотя бы подумал о чем говорит
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Lanc
Что значит "СВО и общие настроения"?
По телевизору говорят, что СВО поднимает настроение народу.
+2
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blaugrano
Ответ Eridan
Классная ава!
Спасибо, взаимно. Старая эмблема Рубина круче всех последующих.
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a2wai
Все надо приплести, лишь бы не признавать, что ты обосрался.

Весной будут аргументы про СВО, весна, дача?
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Alex981001
Ответ fisher40
а что СВО? на митинге за Пу в Лужниках 80-90 тыс было.
Пора за поход на РПЛ по 500р давать тоже, такое же стыдное зрелище
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Michael Boldyrev
Еще одно "если ты любишь команду - иди болей"...А, если, я раз в год хожу на футбол, но тут просто решил сходить на яркую вывеску? Какой "случайный" зритель будет оформлять какую-то муть ради того чтобы просто занять вечер? В баре приятней - там без документов нальют, атмосферу создадут, да еще и футбол нормальный включат...например, АПЛ.

Ну, а мы, конечно "Любишь? - Страдай!". По-русски)
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Геннадий Тимченко
Ответ Pavelaznaurov
Бессовестный человек,испанский стыд….и ведь знает наглец что врет и злит болельщиков ——
оформление ФанУйди на бюджетников-студентов не увеличит посещаемость, если только их не начнут возить на игры автобусами, как на лужниковские тусовки
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Alexandr Sokolov
Ответ fisher40
а что СВО? на митинге за Пу в Лужниках 80-90 тыс было.
это другое
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L.A.S_Vegas_777_
🤡
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Max Zhomkov
"не лучшая экономическая ситуация"?? то есть он говорит что денег на билеты у населения нету?
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grizzlyspb
Свищев-СВОлочь.
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Цкуро Бесцветный
В Питере под крышей тоже зима-холода? )))
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Eridan
Ответ blaugrano
Думал, все на дачах, а оно вон как оказывается...
Классная ава!
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Монморенси
Вот же педераст!
И не смей меня банить, Спорц, не смей. Сам так пишешь; я видел.
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