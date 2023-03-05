Депутат Свищев о Fan ID: «Не уверен, что низкая посещаемость именно из-за него. Здесь СВО, зима, не лучшая экономическая ситуация»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал инициативу по отмене Fan ID.

О таких планах заявил депутат .

– Депутат Милонов известен своими яркими инициативами, завтра обязательно у него узнаю, что он там готовит. Вопрос в том, что это правительственный законопроект и прежде всего нужно проконсультироваться с Министерством спорта, поддержат ли они. Если инициатива не будет поддержана правительством, ее просто отклонят и она будет иметь популистское значение. Все очень просто. Но лично Милонову нужно очень внимательно отработать этот вопрос.

Я посмотрел, посещаемость матчей в Москве действительно невысокая. Но я не уверен, что проблема низкой посещаемости – именно из-за Fan ID. Это совокупность всех сегодняшних проблем, которые накопились, поэтому народ не очень ходит на стадионы. Давайте уж откровенно. Fan ID – тоже одна из причин, но здесь СВО, зима, общие настроения, не самая лучшая экономическая ситуация.

– Вы поддержите инициативу Милонова?

– Я бы взял паузу. Нужно все проанализировать. Fan ID вводили, прежде всего, по причинам безопасности. А сейчас у нас безопасность стала лучше? Стало проще, спокойнее? Наверное, нет. Как бы ужесточения мер безопасности не было. Посмотрите, что вчера в Брянской области творилось. Такое ощущение, что мы сейчас живем в радужное счастливое время.

Я понимаю, что историю с Fan ID можно раскручивать как угодно, но мы живем в сложное время. А мы думаем, оформлять Fan ID или нет. Я считаю, что если в законе это прописано, надо оформлять. Если ты любишь свою команду, иди болей и никаких проблем оформить документ у тебя не будет.

Хотя мне тоже не нравится, когда меня ограничивают. Я тоже переживаю, что мало народа ходит, это плохо. Я написал 50 писем, которые остались без ответа. В Минспорта, в РФС – пришла отписка, что «мы сейчас популяризируем получение Fan ID», что предусмотрены ценные призы, подарки, машины или квартиры пытаются разыгрывать.

Но Fan ID, повторю, – не единственная причина того, что народ не ходит сейчас на стадион. Время не то, – сказал Свищев.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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