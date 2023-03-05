Депутат Журова о Fan ID: «Правительство, Минспорт, РФС могут отменить его без отмены закона»
Светлана Журова оценила инициативу Виталия Милонова об отмене Fan ID.
«Для того, чтобы отменить Fan ID, не нужно законодательно это регулировать. Правительство может это и так отменить или принять. Трактовка закона следующая: мы наделили полномочиями правительство, и оно определяет, будет Fan ID или нет. Законов менять для этого не нужно.
Зачем мы это приняли? Потому что когда были международные соревнования, они требовали Fan ID. И я считаю, что это нужно сохранить, потому что не факт, что через два года мы не начнем проводить международные соревнования, где опять потребуется Fan ID.
И под каждое соревнование нам закон принимать? А это, извините, зачастую занимает минимум полгода. Повторю, для этого закон вообще менять не нужно. Правительство, Минспорт, РФС могут сделать это без отмены закона», — сказала депутат Госдумы.
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получается, на хоккей, волейбол, баскет можно и без, но вот на футбол будьте любезны. а речь точно о безопасности и комфорте болельщиков? 😏
Видимо, людей, которые сегодня не помнят, что им говорили вчера, такие формулировки вполне устроят.
Через три месяца можно будет сказать, что изначально вообще закон принимали не под футбол, а для соревнований по подводному бадминтону и не виноваты в том, что правительство использовало его не по назначению.
2 какие международные в ближайшее время, меня пугают что наши депутаты живут в другой реальности.
3 будут соревнования международные вроде чм, люди сделают его, но только под этот турнир, если захотят посетить, в этом не было проблем, все делали но только на турнир
так на секундочку, с начала февраля было "принято более 37 законов".
за последние полгода, я даже не сомневаюсь, что их число значительно больше 100. у нас иногда по дюжине законов в день принимается и никого это не смущает - на кого рассчитаны эти сказки про полгода и какие-то сложности в вопросах законотворчества? 🤣