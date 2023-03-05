Депутат Журова о Fan ID: «Правительство, Минспорт, РФС могут отменить его без отмены закона»

Теги премьер-лига Россия РФС Светлана Журова Государственная дума Министерство спорта России Виталий Милонов Политика Fan ID Футбол

Светлана Журова оценила инициативу Виталия Милонова об отмене Fan ID.

«Для того, чтобы отменить Fan ID, не нужно законодательно это регулировать. Правительство может это и так отменить или принять. Трактовка закона следующая: мы наделили полномочиями правительство, и оно определяет, будет Fan ID или нет. Законов менять для этого не нужно.

Зачем мы это приняли? Потому что когда были международные соревнования, они требовали Fan ID. И я считаю, что это нужно сохранить, потому что не факт, что через два года мы не начнем проводить международные соревнования, где опять потребуется Fan ID.

И под каждое соревнование нам закон принимать? А это, извините, зачастую занимает минимум полгода. Повторю, для этого закон вообще менять не нужно. Правительство, Минспорт, РФС могут сделать это без отмены закона», — сказала депутат Госдумы.

Все о Fan ID: где дно посещаемости? почему убытки клубов выше 1 млрд? сколько уже потратило государство?

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77 комментариев

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Ковид 07.10.52
Во как...повернули...спасают репутацию этого сборища народных ""представителей"..., так ее давно уже нет...тьфу....очередной перевод стрелок....не виноватые мы, они сами захотели...тьфу еще раз...
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VDX00
Ответ Arman FCSM
Че ты звездишь тут? Вы вводили FanID совсем под другим предлогом
И что за полгода на закон?)))) Вот так новости
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Антон
Ответ Дым под водой
По традиции она даже не понимает о чем говорит.
Это обязательное условие при отборе кандидатов в ГД
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Dani_Alves92
Не извиним, зачастую
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Александр Калачев
Ответ Саша Пушкин
В параллельной вселенной нужно не только требовать отмены ID, но и расследования факта растраты бюджетных средств на эту совершенно ненужную дурь! Оппозиционные политики должны, видя настроения общества, со всех трибун кричать об этом и направлять запросы в соответствующие органы. А органы должны возбуждаться и вести проверку. Но это всё в параллельной России. ВСЖ!
Оппозиция из могилы и тюрьмы, мало что может. А ФСБшная оппозиция по типу Пономарева из Европы, это вообще без комментариев
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Александр Жердин
Ответ Mixos Demid
Кажется все начали срочно переобуваться. Только Коля Валуев, как всегда, тормозит.
Коля не тормозит, Коля ждёт указания свыше. Он хоть и....., но понял, что бежать впереди....
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Andrey Khapaev
Ответ СИ
Молодец Журова, но так как это чудо техники внедрено только на футболе, а остальные Федерации видимо отбились от этого ,то ответственных работников рфс и РПЛ Митрофанова и Алаева нужно наказать за не отстаивание интересов клубов, нанесение мат ущерба и клубам и бюджету - уволить.
кстати, хороший вопрос - а как обстоят дела с Fan ID для других видов спорта? я как-то даже и не задумывался об этом до вашего комментария.
получается, на хоккей, волейбол, баскет можно и без, но вот на футбол будьте любезны. а речь точно о безопасности и комфорте болельщиков? 😏
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Азат Адиев
Ответ Катя СПб
Извините, не понятно, а как вы оплачиваете МатчТВ. Насколько я знаю, он входит в двадцатку обязательных бесплатных каналов.
Сам матчтв никуда не нужный канал в болтологией вместо матчей. Матчтв активно рекламирует и продвигает свои платные детища: МатчФутбол, Кхлтв, Матчпремьер, Арена, Игра и т.д.
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U
"Зачем мы это приняли? Потому что когда были международные соревнования, они требовали Fan ID."

Видимо, людей, которые сегодня не помнят, что им говорили вчера, такие формулировки вполне устроят.
Через три месяца можно будет сказать, что изначально вообще закон принимали не под футбол, а для соревнований по подводному бадминтону и не виноваты в том, что правительство использовало его не по назначению.
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Геннадий Туник
По большому счёту именно РФС и РПЛ должны определять,что нужно и что не нужно на футбольных матчах.В том числе,кстати,и пиво на стадионах.Но государственные власти всюду суют свой нос.
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Александр Жердин
Ответ Undersky15
Чтобы принять закон в России требуется полгода?!😅
Да врёт и не краснеет!
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bm9z9dpnwx
Походу почва для отмены поливается :) эх не успею ладу весту получить :(
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chili
Задвигался гадюшник.
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Konstantin_ZV
Ответ VvvSevervvV
Так работает гражданское общество. Никто тебе ничего не уступит, пока не вырвешь зубами. Первый урок усвоен...
пока рано говорить "гоп". но если прокатит, то тенденция позитивная
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Adeen
Света ##### нехорошая :)
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Undersky15
Чтобы принять закон в России требуется полгода?!😅
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Азат Адиев
Будем честны: а какие международные соревнования в теории готовы провести в РФ?
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Adeen
Ответ Ярик01
Что это животное несёт, на какие международные соревнования планировали внедрение фан-айди, если всегда говорили в первую очередь и исключительно о РПЛ.
Она про ЧМ, финал ЛЧ, отборочные ЧЕ и группы, и т.д
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xoms
1 самое главное фан уйди для распила денег, был организован.
2 какие международные в ближайшее время, меня пугают что наши депутаты живут в другой реальности.
3 будут соревнования международные вроде чм, люди сделают его, но только под этот турнир, если захотят посетить, в этом не было проблем, все делали но только на турнир
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Andrey Khapaev
минимум полгода на принятие законов в РФ - это про РФ из какой-то альтернативной вселенной?
так на секундочку, с начала февраля было "принято более 37 законов".
за последние полгода, я даже не сомневаюсь, что их число значительно больше 100. у нас иногда по дюжине законов в день принимается и никого это не смущает - на кого рассчитаны эти сказки про полгода и какие-то сложности в вопросах законотворчества? 🤣
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Николай Викторо
Депутатская мудрость. 700+ лямов шлёпнуть на фанайди, а потом сказать что можно всё отменить. Слова закончились. Одни выражения остались.
+1
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Mixos Demid
Кажется все начали срочно переобуваться. Только Коля Валуев, как всегда, тормозит.
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Павел74
что то волна пошла по фан иди, классика - как сделать человеку хорошо, сделайте ему плохо, потом верните обратно
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Pavelaznaurov
Во дает губастая,это надо же так врать,причем сознательно наводит тень на плетень …..
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Alestern
Зашевелились в обратном направлении. Даже удивительно :)
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