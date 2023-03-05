Депутат Журова о Fan ID: «Правительство, Минспорт, РФС могут отменить его без отмены закона»

Светлана Журова оценила инициативу об отмене Fan ID.

«Для того, чтобы отменить Fan ID, не нужно законодательно это регулировать. Правительство может это и так отменить или принять. Трактовка закона следующая: мы наделили полномочиями правительство, и оно определяет, будет Fan ID или нет. Законов менять для этого не нужно.

Зачем мы это приняли? Потому что когда были международные соревнования, они требовали Fan ID. И я считаю, что это нужно сохранить, потому что не факт, что через два года мы не начнем проводить международные соревнования, где опять потребуется Fan ID.

И под каждое соревнование нам закон принимать? А это, извините, зачастую занимает минимум полгода. Повторю, для этого закон вообще менять не нужно. Правительство, Минспорт, могут сделать это без отмены закона», — сказала депутат Госдумы.

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