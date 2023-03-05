Милонов завтра направит обращение к Мишустину об отмене Fan ID: «Это скорее тормоз развития спорта, а не инструмент обеспечения безопасности»
Виталий Милонов направит обращение Михаилу Мишустину с просьбой отменить Fan ID.
Сегодня Депутат Госдумы объявил о подготовке инициативы об отмене карты болельщика.
В пресс-службе Милонова сообщили, что обращение председателю правительства РФ будет направлено в понедельник.
«В последнее время в спортивном сообществе активно обсуждается проблема т.н. «Fan ID»... Прошу Вас рассмотреть возможность отмены действия системы «Fan ID», как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении.
Из-за сложностей получения данного документа, откровенных законодательных противоречий и технических пробелов можно констатировать, что «Fan ID» скорее является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности.
Прошу Вас дать поручение Минспорту РФ провести консультации с отечественными футбольными клубами и российским сообществом болельщиков для выработки механизмов и шагов по устранению недоработок и ошибок в системе «Fan ID», – цитирует текст обращения Милонова «Р-Спорт».
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Что ж, все-таки живем с этой срань айди.
А Милонов, кстати, тоже питерский, какой- то ерундой занят. Глядишь, после 8- го марта уже и не до футбола будет.
Весёлое время наступает, друзья
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Ой-о-веселей нельзя