Милонов завтра направит обращение к Мишустину об отмене Fan ID: «Это скорее тормоз развития спорта, а не инструмент обеспечения безопасности»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Виталий Милонов Политика Р-Спорт Fan ID Михаил Мишустин Футбол

Виталий Милонов направит обращение Михаилу Мишустину с просьбой отменить Fan ID.

Сегодня Депутат Госдумы объявил о подготовке инициативы об отмене карты болельщика.

В пресс-службе Милонова сообщили, что обращение председателю правительства РФ будет направлено в понедельник.

«В последнее время в спортивном сообществе активно обсуждается проблема т.н. «Fan ID»... Прошу Вас рассмотреть возможность отмены действия системы «Fan ID», как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении.

Из-за сложностей получения данного документа, откровенных законодательных противоречий и технических пробелов можно констатировать, что «Fan ID» скорее является тормозом и препятствием для развития массового зрелищного спорта, чем инструментом помощи при обеспечении безопасности.

Прошу Вас дать поручение Минспорту РФ провести консультации с отечественными футбольными клубами и российским сообществом болельщиков для выработки механизмов и шагов по устранению недоработок и ошибок в системе «Fan ID», – цитирует текст обращения Милонова «Р-Спорт».

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54 комментария

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Alexandr Sokolov
Милонов молодец: и в окопе сидит, и насчет ФАН ИД голова болит, во дает)))
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a2wai
>как минимум до устранения острых противоречий и пробелов, возникших при ее внедрении.

Что ж, все-таки живем с этой срань айди.
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Дворовый футболист
АХАХАХХАХА
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VasyaSMarsa
Ответ BorisBritva
Вспоминается как Медведев стрелки часов туда-сюда переводил. И каждый раз коровы начинали доиться всё лучше. По заверениям отечественных учёных.
Скоро новый виток: "Возвращение летнего и зимнего времени в России, то есть сезонного перевода стрелок часов, приведет к значительной экономии электроэнергии. Законопроект о возвращении перевода часов уже направлен на экспертизу правительства" 14.02.2023.
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Valery McCane
Блин, думал он реально решил взяться за дело, даже если не примут, то вистов себе заработает, а он ОПЯТЬ ПРО недостатки, улучшить систему. т.е. отмена в лучшем случае временная в инициативе. Едросы такие Едросы))
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Егор Коренев
Герои среди нас
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Catalonia is the independent republic
Ответ Заяцволк
Ждём, когда в США и Германии скажут так же - "Мы уже распилили, можно отменять поставки оружия Украине", конфликт сразу же прекратится
Ты говна поел зиганутый... То есть если бы США прекратил лендлиз мордору, то Гитлер бы перестал наступать?
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Валентин Соловьев
Все как обычно , угробили кучу денег , признались ,что неправы
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Kirkoroff
Ответ Гуго
Думаете, Милонов сам к этому пришел? Это флюгер, которому велено вертеться в нужном направлении. И это не прерогатива Мишустина, этот вопрос решают силовые ведомства. Просто до кого-то дошло, что перегнули палку. В нынешней ситуации, народу лучше кинуть кусок колбасы, чем еще в одной сфере нагнетать напряженность.
Всё так.
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Kirkoroff
Ответ SMART789
вы против отмены fan id или лишь бы критика ради критики?
До просто понятно что это пустой трёп. Видимость каких то демократических процессов. Очевидно что никто его сейчас по просьбе г-на милонова не отменит.
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Александр Трофимов
К следующему году, а именно к президентским выборам должны быть какие то послабления.
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El Fenomeno 9️⃣
30 тыс штрафа Милонову за дискредитацию Фанида👎
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Александр Беляков
Ответ lemming
какая собака милонова покусала?
Газзаев
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Александр Беляков
Вот уж пришла откуда не ждали. Интересно это его осинило во время просмотра матча Сочи - ЦСКА или Спартак - Урал?
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Заяцволк
Ответ Log in
Перевод: мы уже распилили, можно отменять
Ждём, когда в США и Германии скажут так же - "Мы уже распилили, можно отменять поставки оружия Украине", конфликт сразу же прекратится
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Саша Пушкин
Ответ Log in
Перевод: мы уже распилили, можно отменять
Там Евгений Викторович (тот что Пригожин) чего- то на 8-е марта затеял в Питере около Смольного .
А Милонов, кстати, тоже питерский, какой- то ерундой занят. Глядишь, после 8- го марта уже и не до футбола будет.

Весёлое время наступает, друзья
Ой-о-веселее некуда!
Ой-о-веселей нельзя
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закрыт по беспределу
Милонов ломает шаблоны
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selso99
Милонов-спаситель футбола.
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tolstiy
решил попробывать очки заработать, клоун.... этот едрос только усугубит всё....
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Slavnov
ничего не надо отменять,надо доработать процедуры,приложение запустить,чтоб в нем все можно было сделать,да и у милонова за 2022 год 74 обращения,не одно не поддержано))
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Lokomen1
отправит предложение тормозам по отмене тормоза.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Kyancey
Вот уж не думал, что буду молиться на Милонова )))
а он все читает на спортсе,и всех кто за него даже плюсик поставил в любом комменте - потом вычислит и будет вербовать 🤣)
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ OldRedWhite
Хватит разговоров ! Вызывай на поединок Валуева !
Давайте угадаю,победит в итоге Единая Россия?)
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Ветер
Милонову спустили сверху указивку стать в авангарде борца с фанid. Ни один депутат, в нынешней думе, даже воздух испортить без указа из АП не посмеет. Заднюю не дадут всé равно. Просто растянут по времени, с упрощением процедуры получения.
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Kyancey
Вот уж не думал, что буду молиться на Милонова )))
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