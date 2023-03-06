Мостовой про инициативу Милонова об отмене Fan ID: «Жалко, что он один так думает. Это же бесполезно, просто людям жизнь усложнять»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Александр Мостовой Государственная дума Виталий Милонов Политика Чемпионат.com Fan ID Футбол

Александр Мостовой высказался об инициативе Виталия Милонова об отмене Fan ID.

Ранее депутат Госдумы РФ объявил о подготовке инициативы об отмене карты болельщика. В пресс-службе Милонова сообщили, что обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину будет направлено сегодня.

«Думаю, Милонов смотрит футбол и видел посещаемость матчей: три-пять тысяч человек. Жалко, что он один так думает. Стоило бы многим там об этом задуматься.

Другое дело, что это решение кто-то принял, и это был не один человек, а коллегиально.

Я ничего плохого в этом не вижу, но в чем плюс этого? Это же просто бесполезно, просто людям жизнь усложнять», – сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.

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27 комментариев

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Валерий Анташов
В принципе, можно пойти и на компромисс, и оставить FAN ID только на потенциально агрессивные сектора (гостевой и фанатский), а на остальные свободный проход, как на том же хоккее.
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ygcn5c2ty9
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Этот трансформер захватит же спортс, и только про него будут новости)
спортс 18+
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NickN
Ответ Александр Жердин
Простите, а вы разве не видите, что загибается буквально всё? Здравоохранение, образование, производство. Это результат политики правящей партии Едим Россию. Как говорит один из её ярких представителей : Рост - есть. Но он - отрицательный.
Еще раз напишу: именно поэтому прогибаться под бойкот Fan id не будут. И не отменят. Потому что окажется, что это эффективный способ протеста.
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Дмитрий00
Сам придумал - сам отменил
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Егор Жилкин
Милонов наш кандидат
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Кирилл.С-Пб
Не отменят. Дюкову что наверху скажут, то он и делает. Управленец хороший, но жополиз ещё лучше... Увы...
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Александр Жердин
Ответ NickN
Fan id никто не отменит, как вы понять этого не можете? Потому что если отменят Fan id, то это будет означать, что бойкот - эффективный способ достичь своей цели. Сегодня фанаты бойкотируют Fan id, а завтра начнут бойкот рабочие какого-то завода из-за низких зарплат; послезавтра выйдут на бойкот пенсионеры; а там глядишь и выборы бойкотировать начнут?(!!!). Это недопустимо! Власти ни в коем случае не должны прогибаться под фанов! Пусть лучше футбол загнется!
Простите, а вы разве не видите, что загибается буквально всё? Здравоохранение, образование, производство. Это результат политики правящей партии Едим Россию. Как говорит один из её ярких представителей : Рост - есть. Но он - отрицательный.
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BeastI666I
Милонов стал радовать адекватностью...
До этого наконец--то обнародовал, что мы не славяне, а фино-угры, сейчас отмена фанУйди. Не узнаю человека. Прямо кардинально изменился. Еще бы перестал гнать на ЛГБТ. Вообще был бы идеальный депутат.
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ ygcn5c2ty9
Надеюсь сейчас Милонов, Мостовой, Канчельскис и Терюшков соберутся в одного трансформера и отменят Fan id
Этот трансформер захватит же спортс, и только про него будут новости)
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NickN
Ответ trav
всё так. закон не отменят, но сделают в нем послабления и всё
Сейчас не время для послаблений каких-то. Вы где последний раз послабления видели? И в чем? Но чур не гуглить)
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trav
Ответ NickN
Fan id никто не отменит, как вы понять этого не можете? Потому что если отменят Fan id, то это будет означать, что бойкот - эффективный способ достичь своей цели. Сегодня фанаты бойкотируют Fan id, а завтра начнут бойкот рабочие какого-то завода из-за низких зарплат; послезавтра выйдут на бойкот пенсионеры; а там глядишь и выборы бойкотировать начнут?(!!!). Это недопустимо! Власти ни в коем случае не должны прогибаться под фанов! Пусть лучше футбол загнется!
всё так. закон не отменят, но сделают в нем послабления и всё
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Саша Пушкин
Ответ Kyancey
ЯМы Милонов!
Да не дай Бог!
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Krabelot
Ответ Slavnov
только тут про фан уйди каждая вторая новость,на других ресурсах,один раз написали и забыли,а тут наваливают,всех ноунеймов уже опросили
и правильно делают
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Slavnov
только тут про фан уйди каждая вторая новость,на других ресурсах,один раз написали и забыли,а тут наваливают,всех ноунеймов уже опросили
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Камбоджа Иванов
Ответ Кеша
Я тоже думал ерунда какая это бумажка . Казалось мне , что ничего страшного в ней нет и оформить не тяжело . А когда, день назад решил изучить тему плотнее , то понял , что этот документ существенно вредит футболу в целом .
Можете расписать в чем именно он существенно вредит футболу в целом, раз уж разобрались?
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Val Smith
Даже сломанные часы два раза в день показывают правильное время.
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NickN
Fan id никто не отменит, как вы понять этого не можете? Потому что если отменят Fan id, то это будет означать, что бойкот - эффективный способ достичь своей цели. Сегодня фанаты бойкотируют Fan id, а завтра начнут бойкот рабочие какого-то завода из-за низких зарплат; послезавтра выйдут на бойкот пенсионеры; а там глядишь и выборы бойкотировать начнут?(!!!). Это недопустимо! Власти ни в коем случае не должны прогибаться под фанов! Пусть лучше футбол загнется!
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Кеша
Я тоже думал ерунда какая это бумажка . Казалось мне , что ничего страшного в ней нет и оформить не тяжело . А когда, день назад решил изучить тему плотнее , то понял , что этот документ существенно вредит футболу в целом .
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Александр Зубков
Ответ ygcn5c2ty9
Надеюсь сейчас Милонов, Мостовой, Канчельскис и Терюшков соберутся в одного трансформера и отменят Fan id
Представить страшно.
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Камбоджа Иванов
Сейчас есть лишь один шанс отменить Fan ID - это пытаться достучаться до пресс-службы Пригожина, и, если он войдёт в положение, то что-то изменится. В последнее время появилось чёткое ощущение, что он один из немногих, кто хоть пытается слышать и видеть происходящее (даже судя по тому, как он мочит Беглова).
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Ильдар Фарукшин
Даже Милонов начал что то делать. А ты когда займётся 😊
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Леван Сиукаев
Александр,ты не понял, «просто людям жизнь усложнять»,это и есть их основная задача,и не только в спорте так
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мяу
Предлагаю вместе с фанайди отменить тренерскую лицензию, - добавил Александр Мостовой
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megaotstoi
Если уже депутат открыл рот на эту тему, значит поступил сигнал сверху.. Будем надеяться, что отменят эту фанайду без последствий для болельщиков..
+2
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ygcn5c2ty9
Надеюсь сейчас Милонов, Мостовой, Канчельскис и Терюшков соберутся в одного трансформера и отменят Fan id
+25
-1
+24
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