Мостовой про инициативу Милонова об отмене Fan ID: «Жалко, что он один так думает. Это же бесполезно, просто людям жизнь усложнять»
Александр Мостовой высказался об инициативе Виталия Милонова об отмене Fan ID.
Ранее депутат Госдумы РФ объявил о подготовке инициативы об отмене карты болельщика. В пресс-службе Милонова сообщили, что обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину будет направлено сегодня.
«Думаю, Милонов смотрит футбол и видел посещаемость матчей: три-пять тысяч человек. Жалко, что он один так думает. Стоило бы многим там об этом задуматься.
Другое дело, что это решение кто-то принял, и это был не один человек, а коллегиально.
Я ничего плохого в этом не вижу, но в чем плюс этого? Это же просто бесполезно, просто людям жизнь усложнять», – сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.
8 общих планов наших стадионов в эпоху Fan ID. Как это развидеть?
Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков
До этого наконец--то обнародовал, что мы не славяне, а фино-угры, сейчас отмена фанУйди. Не узнаю человека. Прямо кардинально изменился. Еще бы перестал гнать на ЛГБТ. Вообще был бы идеальный депутат.