Мостовой про инициативу Милонова об отмене Fan ID: «Жалко, что он один так думает. Это же бесполезно, просто людям жизнь усложнять»

высказался об инициативе об отмене Fan ID.

Ранее депутат Госдумы РФ объявил о подготовке инициативы об отмене карты болельщика. В пресс-службе Милонова сообщили, что обращение председателю правительства РФ Михаилу Мишустину будет направлено сегодня.

«Думаю, Милонов смотрит футбол и видел посещаемость матчей: три-пять тысяч человек. Жалко, что он один так думает. Стоило бы многим там об этом задуматься.

Другое дело, что это решение кто-то принял, и это был не один человек, а коллегиально.

Я ничего плохого в этом не вижу, но в чем плюс этого? Это же просто бесполезно, просто людям жизнь усложнять», – сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.

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