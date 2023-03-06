Мбаппе о том, приберег ли он 202-й, 203-й и 204-й голы за «ПСЖ» для «Баварии»: «И даже больше! Мы должны победить»

высказался перед матчем «ПСЖ» с «Баварией» в .

В субботу нападающий побил рекорд по голам за клуб, забив «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1. Теперь у него 201 гол за «ПСЖ» – больше, чем у Эдинсона Кавани.

– Я играю здесь, чтобы писать историю. Всегда говорил, что хочу сделать это. Работа еще не окончена. Меня интересуют коллективные достижения, а не только индивидуальные. Спасибо всем партнерам по команде, различным тренерам и болельщикам. Было важно подарить это людям.

– Вы приберегли 202-й, 203-й и 204-й голы для «Баварии»?

– И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда. « » вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить, – сказал Мбаппе для Canal+.

В первом матче « » выиграла у «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра состоится 8 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

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