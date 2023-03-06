Мбаппе о том, приберег ли он 202-й, 203-й и 204-й голы за «ПСЖ» для «Баварии»: «И даже больше! Мы должны победить»
Килиан Мбаппе высказался перед матчем «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов.
В субботу нападающий побил рекорд по голам за клуб, забив «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1. Теперь у него 201 гол за «ПСЖ» – больше, чем у Эдинсона Кавани.
– Я играю здесь, чтобы писать историю. Всегда говорил, что хочу сделать это. Работа еще не окончена. Меня интересуют коллективные достижения, а не только индивидуальные. Спасибо всем партнерам по команде, различным тренерам и болельщикам. Было важно подарить это людям.
– Вы приберегли 202-й, 203-й и 204-й голы для «Баварии»?
– И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда. «ПСЖ» вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить, – сказал Мбаппе для Canal+.
В первом матче «Бавария» выиграла у «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра состоится 8 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.
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Пример: перед вчерашним матчем с Ливерпулем ЭТХ сказал что-то вроде "Рэшфорд не забивал на Энфилде? Мы это исправим". Итоги вчера все увидели.
Или Салах, который хотел отомстить Реалу в прошлом финале ЛЧ.
Примеров куча. Иногда просто надо заткнуться, выходить на поле и там все показывать.
А то в воскресенье Джон Джонс - Сириль Ган,такое разочарование получилось,ни драки,ни зрелища.