Мбаппе о том, приберег ли он 202-й, 203-й и 204-й голы за «ПСЖ» для «Баварии»: «И даже больше! Мы должны победить»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался перед матчем «ПСЖ» с «Баварией» в Лиге чемпионов.

В субботу нападающий побил рекорд по голам за клуб, забив «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1. Теперь у него 201 гол за «ПСЖ» – больше, чем у Эдинсона Кавани.

– Я играю здесь, чтобы писать историю. Всегда говорил, что хочу сделать это. Работа еще не окончена. Меня интересуют коллективные достижения, а не только индивидуальные. Спасибо всем партнерам по команде, различным тренерам и болельщикам. Было важно подарить это людям.

– Вы приберегли 202-й, 203-й и 204-й голы для «Баварии»?

– И даже больше! Да, мы будем полны решимости, когда поедем туда. «ПСЖ» вернул себе уверенность. Теперь мы должны победить, – сказал Мбаппе для Canal+.

В первом матче «Бавария» выиграла у «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная игра состоится 8 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

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20 комментариев

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Jor Hakobyan
Ответ ConorNite
Шансов с Баварией, увы, уже нет. Гостевая победа все уже решила для немцев. Своего они дома не упустят
Иди борщ приготовь. Заметно что из кухни ты пришла😅
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Janture Beckjan
Ответ MU4evainmyheart!!!
Карма показательней всего работает в футболе. Пример: перед вчерашним матчем с Ливерпулем ЭТХ сказал что-то вроде "Рэшфорд не забивал на Энфилде? Мы это исправим". Итоги вчера все увидели. Или Салах, который хотел отомстить Реалу в прошлом финале ЛЧ. Примеров куча. Иногда просто надо заткнуться, выходить на поле и там все показывать.
Ливерпуль и Реал тоже не молчали, просто лидеры команды должны заражать уверенностью партнеров и болельщиков высказывая мысли публично. Иначе за этим не интересно наблюдать, если все игроки будут молчать это зачтут за психологическое поражение до боя. А так будет интересно понаблюдать как он ответит за слова во время матча.
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Блуждающий странник
Ответ MU4evainmyheart!!!
Карма показательней всего работает в футболе. Пример: перед вчерашним матчем с Ливерпулем ЭТХ сказал что-то вроде "Рэшфорд не забивал на Энфилде? Мы это исправим". Итоги вчера все увидели. Или Салах, который хотел отомстить Реалу в прошлом финале ЛЧ. Примеров куча. Иногда просто надо заткнуться, выходить на поле и там все показывать.
Нет никакой кармы в футболе, берете какие-то рандомные случаи. Тут после матча Нидерланды - Аргентина говорили про карму. Она спала в этот момент? Матч Челси - Барселона и судейский скандал, где была карма в финале? Реал - Бавария и голы из метровых офсайдов. Опять же в финале карма спит. Нет никакой кармы, ауры, экстрасенсов и всего магического. Просто Реал это лучший клуб в истории и в ЛЧ за счет опыта они побеждают, а вчера МЮ провалил тайм
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Jor Hakobyan
Ответ Барсик Юрана
Кто ты без Месси, 🤡?
А что такое вообще псж? Воздушный шарик, ноль, пузырёк, дыра в дыре.
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Jor Hakobyan
Кем он себя возомнил? Матч МЮ не смотрел что-ли? Они тоже были уверенными.
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Beibarys Borankul
Ответ Роман
После таких слов, Бавария им напихает 201, 202 и 203 на 8 марта.
Немцы любят впихивать это точно;)
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Барсик Юрана
Кто ты без Месси, 🤡?
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Jor Hakobyan
Ответ che kaif
На комп ноу Килиан делал хет трик почему бы не повторить на альянц арене🇲🇫💪
202, 203, 204 получит от жены[мужа] в доме😅
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che kaif
Ответ DpeMa111
А что изменилось по сравнению с прошлым матчем? Я что то пропустил? Откуда столько самоуверенности, против ПСЖ все таже сама Бавария, которая возила ПСЖ как детей в Париже
Хотя бы то что ПСЖ наполивину играл вторым составом против 17 летнего Эмери и даже так должны были в конце игры сравнять но отскочил бавар мешок
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MU4evainmyheart!!!
Карма показательней всего работает в футболе.
Пример: перед вчерашним матчем с Ливерпулем ЭТХ сказал что-то вроде "Рэшфорд не забивал на Энфилде? Мы это исправим". Итоги вчера все увидели.
Или Салах, который хотел отомстить Реалу в прошлом финале ЛЧ.
Примеров куча. Иногда просто надо заткнуться, выходить на поле и там все показывать.
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che kaif
На комп ноу Килиан делал хет трик почему бы не повторить на альянц арене🇲🇫💪
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Elkorazon01
Транс наверно забыл что Бавария не команда из лиги фермеров
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AnMe
Хорошо, что позавчера он забил этот рекордный гол. Никому пасовать не хотел, бил и бил подряд. Если бы такое было с Баварией не представляю. Хоть спокойнее будет играть на команду
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Hella black
Ждём огненного 🔥🔥 матча. Хочется битвы,на характере,надеюсь Гальте настроит команду.
А то в воскресенье Джон Джонс - Сириль Ган,такое разочарование получилось,ни драки,ни зрелища.
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udiekemen
Это как миссия Салаха против Реала в финале и знаем чем это закончился.
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-2
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DpeMa111
А что изменилось по сравнению с прошлым матчем? Я что то пропустил? Откуда столько самоуверенности, против ПСЖ все таже сама Бавария, которая возила ПСЖ как детей в Париже
+2
-3
-1
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Роман
После таких слов, Бавария им напихает 201, 202 и 203 на 8 марта.
+11
-7
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ConorNite
Шансов с Баварией, увы, уже нет. Гостевая победа все уже решила для немцев. Своего они дома не упустят
+1
-4
-3
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Роман
Лучше вначале делом показать, а потом говорить.
+2
-4
-2
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Низом Хурсанов
Шансы думаю 60 на 40 в пользу Баварии
+10
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+9
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