Мбаппе пошутил перед «Баварией»: «Если бы мое будущее зависело от ЛЧ, то я уехал бы очень далеко»

заявил, что его будущее в «ПСЖ» не зависит от матча с «Баварией».

8 марта французский клуб проведет ответную игру 1/8 финала против «Баварии». Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 1:0.

– Зависит ли ваше будущее от игры с «Баварией» в Лиге чемпионов?

– Я так не думаю. Если бы я связывал будущее с Лигой чемпионов, то уехал бы очень далеко (смеется). И это не неуважение к клубу. Я здесь, я счастлив, и я думаю только о том, чтобы подарить « » хорошие моменты.

Благодарю всех за церемонию. Я насладился реакцией болельщиков, это был особенный момент. Благодарю всех. Но теперь нужно быстро двигаться дальше. Впереди нас ждет большой матч, к которому мы подойдем с четкой целью, – сказал нападающий «ПСЖ».

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков