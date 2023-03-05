Мбаппе пошутил перед «Баварией»: «Если бы мое будущее зависело от ЛЧ, то я уехал бы очень далеко»
Килиан Мбаппе заявил, что его будущее в «ПСЖ» не зависит от матча с «Баварией».
8 марта французский клуб проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 1:0.
– Зависит ли ваше будущее от игры с «Баварией» в Лиге чемпионов?
– Я так не думаю. Если бы я связывал будущее с Лигой чемпионов, то уехал бы очень далеко (смеется). И это не неуважение к клубу. Я здесь, я счастлив, и я думаю только о том, чтобы подарить «ПСЖ» хорошие моменты.
Благодарю всех за церемонию. Я насладился реакцией болельщиков, это был особенный момент. Благодарю всех. Но теперь нужно быстро двигаться дальше. Впереди нас ждет большой матч, к которому мы подойдем с четкой целью, – сказал нападающий «ПСЖ».
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