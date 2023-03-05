Мбаппе пошутил перед «Баварией»: «Если бы мое будущее зависело от ЛЧ, то я уехал бы очень далеко»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе заявил, что его будущее в «ПСЖ» не зависит от матча с «Баварией».

8 марта французский клуб проведет ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Первый матч завершился победой мюнхенцев со счетом 1:0.

– Зависит ли ваше будущее от игры с «Баварией» в Лиге чемпионов?

– Я так не думаю. Если бы я связывал будущее с Лигой чемпионов, то уехал бы очень далеко (смеется). И это не неуважение к клубу. Я здесь, я счастлив, и я думаю только о том, чтобы подарить «ПСЖ» хорошие моменты.

Благодарю всех за церемонию. Я насладился реакцией болельщиков, это был особенный момент. Благодарю всех. Но теперь нужно быстро двигаться дальше. Впереди нас ждет большой матч, к которому мы подойдем с четкой целью, – сказал нападающий «ПСЖ».

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18 комментариев

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RealJon
Логичное интервью. видимо он сам не так уж верить в проход ПСЖ. вот и легкостью говорит не все зависит от Лч
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Elkorazon01
Будущее зависит от транса?
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Jor Hakobyan
Ответ Ришад Хайруллин
да не пройдут они баварию, полузащита у них дно и защита тоже
Единственная надежда Мбаппе на контратаках, скорость и точная реализация от него.
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Артём Толоконников
На реал намекает, но после всего, что было он там не нужен даже за бесплатно, если перейдёт, то очень много проблем реалу доставит
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Омар Хаям
Летом начнёт шантажировать псж , так он делает его счастливее 🤣🤣
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fellx
Ответ Барсик Юрана
К верблюдам ?🤔
Понимаю, что фанатам Месси это сложно делать. Но старайся хоть немного логики включить в свои мысли
+3
-4
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AnMe
Ответ Ришад Хайруллин
да не пройдут они баварию, полузащита у них дно и защита тоже
И вратарь тормоз
+4
-3
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Maggio 13
Президент алматинского Кайрата: «Это намёк?»
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Назар Игорь
Почему Месси никогда не делает таких заявлений ? Потому что он порядочный человек.
+2
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vjp6cmm2f9
Ответ Amalfitano
В зенит? Так это тоже не вариант.)
Зенит может купить Мбаппе только с вайлдберриз
+8
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Amalfitano
В зенит? Так это тоже не вариант.)
+1
-2
-1
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Ришад Хайруллин
да не пройдут они баварию, полузащита у них дно и защита тоже
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Милан. Тонали. 8.
Как бы после игры плакать не пришлось .....
+2
-3
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зак
Это намек на Месси, что ему пора к хозяевам в Катар, пора отрабатывать кубок ЧМ..
+4
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Сикарио
После ответки уедешь очень далеко от ЛЧ))
+4
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Алексей Даценко
Ответ Барсик Юрана
К верблюдам ?🤔
Зачем ему ехать к тебе ?
+26
-9
+17
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Алексей Даценко
В каждой шутке есть доля правды
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-2
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Барсик Юрана
К верблюдам ?🤔
+9
-16
-7
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