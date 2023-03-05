Килиан Мбаппе: «ПСЖ» едет в Мюнхен за победой. Мы настроены решительно и снова верим в себя»

Форвард «ПСЖ» прокомментировал выход на первое место по голам за клуб.

Француз забил « » (4:2) в 26-м туре Лиги 1 – это его 201-й мяч в составе парижан. Он опередил .

«В последние пять минут я не хотел давить сам на себя. Я знал, что смогу побить рекорд, но не хотел форсировать события. И то, что в конце удалось забить, прекрасно.

Играть за « » – привилегия. Я прибавил как футболист. Я заметно изменился. Играть за этот клуб – нечто особенное.

Если бы мне сказали, что я забью рекордный гол, нося капитанскую повязку, я бы не поверил.

Это индивидуальное достижение, но я здесь ради командных. Я благодарю всех партнеров, тренеров, руководство, фанатов, которые здесь всем меня обеспечили.

Мы едем в Мюнхен для того, чтобы пройти в следующий раунд [ ], мы вернули уверенность в себе и настроены решительно», – отметил Мбаппе в эфире Canal+.

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