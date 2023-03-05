Килиан Мбаппе: «ПСЖ» едет в Мюнхен за победой. Мы настроены решительно и снова верим в себя»

Теги Бавария ПСЖ Нант Эдинсон Кавани бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал выход на первое место по голам за клуб.

Француз забил «Нанту» (4:2) в 26-м туре Лиги 1 – это его 201-й мяч в составе парижан. Он опередил Эдинсона Кавани.

«В последние пять минут я не хотел давить сам на себя. Я знал, что смогу побить рекорд, но не хотел форсировать события. И то, что в конце удалось забить, прекрасно.

Играть за «ПСЖ» – привилегия. Я прибавил как футболист. Я заметно изменился. Играть за этот клуб – нечто особенное.

Если бы мне сказали, что я забью рекордный гол, нося капитанскую повязку, я бы не поверил.

Это индивидуальное достижение, но я здесь ради командных. Я благодарю всех партнеров, тренеров, руководство, фанатов, которые здесь всем меня обеспечили.

Мы едем в Мюнхен для того, чтобы пройти в следующий раунд [Лиги чемпионов], мы вернули уверенность в себе и настроены решительно», – отметил Мбаппе в эфире Canal+.

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21 комментарий

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Muhammad Juraev
Ответ Zidan GOAT
Чтобы победить, надо оставить пешехода в Париже )
А причём тут кринж?
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AnMe
Ответ Vinnipukh Vinni
Был в финале - это значит выигрывал? Или проигрывал в финале?
Там в голове ничего нет…. Логика отсутствует у человека
Даже цифры ничего не значат))) совсем все плохо
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Vinnipukh Vinni
Ответ Arthur Jacob
С каких пор пенальти в Серии считается за гол в игре?
С тех пор, как дурачкам этого захотелось )))
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Vinnipukh Vinni
Ответ Royal Watcher
Пока Месси не было он был в финале
Был в финале - это значит выигрывал? Или проигрывал в финале?
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Under
Ответ Rafa Mekhraliev
Используйте этот коммент как шапалах для Sevuska. Который публикует и удаляет один и тот же коммент, да бы набрать лайков. 👋🏻
как что?
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Royal Watcher
Ответ Rafa Mekhraliev
А он выигрывал до Месси что ли?
Пока Месси не было он был в финале
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Rafa Mekhraliev
Используйте этот коммент как шапалах для Sevuska. Который публикует и удаляет один и тот же коммент, да бы набрать лайков. 👋🏻
0
-1
-1
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Rafa Mekhraliev
Ответ Royal Watcher
Не выиграет он ЛЧ пока Месси в команде…
А он выигрывал до Месси что ли?
+4
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Royal Watcher
Не выиграет он ЛЧ пока Месси в команде…
+1
-7
-6
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Rafa Mekhraliev
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Редкостный позорщик.
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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Kas91
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Чего дома не победили, ехать никуда не пришлось просто?
где он сказал что они выиграют?
+1
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Kas91
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
4?
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Nottingham Forecast
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Зачем ты удалил свой комментарий после того, как он набрал пару минусов, и тут же снова его опубликовал слово в слово? Тебе не стыдно так позориться?
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Nottingham Forecast
Ответ Zidan GOAT
Чтобы победить, надо оставить пешехода в Париже )
Чтобы стать человеком, тебе надо перестать с ботов накручивать десятки плюсиков своим высерам )
+13
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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Black Phoenix
Гандикап небольшой, при желании отыграть можно без проблем. Я определённо с большим предвкушением посмотрю зарубу в ЛЧ между парижанами и немцами вне зависимости от исхода противостояния.
+2
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Arthur Jacob
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
С каких пор пенальти в Серии считается за гол в игре?
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Zidan GOAT
Комментарий скрыт
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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Vinnipukh Vinni
Ответ SPB Patriot
ПСЖ: 35 звезд, триллиард бюджет Бавария: пройдёт дальше
У Баварии тоже много звёзд и большой бюджет.
+10
-2
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Кан и Баллак сидят в баре
Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Чего дома не победили, ехать никуда не пришлось просто?
+1
-5
-4
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SPB Patriot
ПСЖ: 35 звезд, триллиард бюджет
Бавария: пройдёт дальше
+3
-9
-6
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Игорь Климов
Удачи и победы ПСЖ!
+7
-5
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