Слуцкий и Казанский будут вести на Первом канале программу «На футболе» – об итогах каждого тура РПЛ

и будут вести программу о футболе на .

Сегодня, 5 марта, на Первом канале стартует программа «На футболе...». Вести ее будут Леонид Слуцкий и Денис Казанский.

«Ведущие передачи представят новый авторский взгляд на этот традиционный вид спорта. В центре внимания – чемпионат России по футболу», – сказано в сообщении Первого канала.

Журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов добавляет, что программа Слуцкого и Казанского будет посвящена итогам каждого тура Мир РПЛ. Участие в «На футболе...» примет арбитр , а также футболисты и тренеры клубов Мир .

«Это огромное событие – 20 лет не выходила на Первом канале программа о футболе.

Мы постараемся сделать что-то очень необычное – не просто заунывные рассуждения о тактике. Мы попробуем посмотреть на футбол иными глазами и сделать максимально интересным для всех», – сказал Слуцкий.

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