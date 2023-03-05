Слуцкий и Казанский будут вести на Первом канале программу «На футболе» – об итогах каждого тура РПЛ

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия телевидение Первый канал Сергей Карасев Денис Казанский Футбол

Леонид Слуцкий и Денис Казанский будут вести программу о футболе на Первом канале.

Сегодня, 5 марта, на Первом канале стартует программа «На футболе...». Вести ее будут Леонид Слуцкий и Денис Казанский.

«Ведущие передачи представят новый авторский взгляд на этот традиционный вид спорта. В центре внимания – чемпионат России по футболу», – сказано в сообщении Первого канала.

Журналист «Спорт-Экспресса» Владислав Зимагулов добавляет, что программа Слуцкого и Казанского будет посвящена итогам каждого тура Мир РПЛ. Участие в «На футболе...» примет арбитр Сергей Карасев, а также футболисты и тренеры клубов Мир РПЛ.

«Это огромное событие – 20 лет не выходила на Первом канале программа о футболе.

Мы постараемся сделать что-то очень необычное – не просто заунывные рассуждения о тактике. Мы попробуем посмотреть на футбол иными глазами и сделать максимально интересным для всех», – сказал Слуцкий.

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63 комментария

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Илья Егоров
Ответ uralets46
Почему Слуцкий? Он же ноль в футболе
Извините, но до Вас Первый канал не смог дозвониться.
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Dmitry Ptitsyn
Навальный футбол
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Zlatan Ibra
Оттепель?
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Pb-SE
Ответ NartApsua
"20 лет не выходила на Первом программа о футболе". Это всё, что нужно знать об отношении к спорту в РФ(
Можно подумать, в Европе футбольные шоу на центральных каналах. В России хотя бы нахаляву можно посмотреть некоторые матчи ЛЧ. Когда был в Испании, то даже для просмотра финала пришлось ВПН включать.
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Зубы Дзюбы
После новостей токшоу и воскресного КВН? Помню у гусева за полночь выходило ещё и с опозданием
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Pb-SE
"Я сегодня в форме элистинского Уралана, и это не случайно".
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Убегай и Забивай!
Это, конечно, очень хорошее событие в плане освещения нашего чемпа. Но!!! Время выхода программы 22:30 по Мск... кто будет это смотреть на Урале, и особенно в Сибири??
При всей критике Володьки, Царя и Жоры, Срач ТВ подобные программы выпускает сражу же после окончания последнего матча тура . А первый...ну он как всегда не первый
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Pb-SE
Ответ Alex1893
Да, еще бы Гусева подключили, давно его не слышал
Недавно смотрел видео, где он делал ставку на матч Ювентуса против не помню кого. Канал какой-то букмекерской конторы.
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Alex Ivanov
Пол 12 ночи,не спасибо.Буду спать.Лучше коммент шоу посмотреть.
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Ковид 07.10.52
Будем надеяться, что эти люди более интересно расскажут о футболе, чем прогазовый матчмо с Черданцевым....
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Тестостерон
Ответ Alex1893
Да, еще бы Гусева подключили, давно его не слышал
Во времена комментирования Гусева (20-25 лет назад) сборная играла хоть и не всегда хорошо, но весело и задорно, но главное.... Играла!
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Олег Иванов
Казанский, конечно, очень удачно с матч-тв ушел. Ведь на первом канале теперь так много спорта показывают. Вот уж точно подходит поговорка про "не плюй в колодец"
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Андрей Балабаев
Ответ Binnipux
Так до матчей рпл на первом в выходные недалеко,как в детстве прям)))
И начало трансляции со стартовым свистком и выход из эфира сразу после финального
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uralets46
Почему Слуцкий? Он же ноль в футболе
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Виктор Ш.
Леня правильно сделал, там и КВН поближе
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kbvetal
Про fanid пусть не забудут сказать
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Verhovn
Ответ Kermit
Альтернатива чему? МатчТВ? Так на ютубе уже есть - Комментшоу и Это футбол, брат!
Ютуб я смотрю крайне редко, брат.
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Arty K.
Очень верю, что они оба сделают ХОРОШУЮ передачу о футболе
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NartApsua
"20 лет не выходила на Первом программа о футболе".
Это всё, что нужно знать об отношении к спорту в РФ(
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-2
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Александр Игоревич
Ответ Александр Кудрявцев
Не понял это новую программу Первый запустил что ли
Совершенно верно запустил
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Растиньяк
Ответ angry horse
Слуцкого хотя бы интересно слушать, потому что он шарит в футболе , а не визжит как ипотечник😁
Так он пытается комментировать первым номером, это выглядит оч нелепо, если бы он просто оставался в роли точечного эксперта, это одно дело
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Спартак пичинен
Мост окончательно фазой двинется
+1
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Александр Игоревич
Ответ Моё Моя
На Первом это нахрен не нужно.
Но зато Первому это нужно
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Verhovn
Ответ Мосгорсуд
Я бы посоветовал Лёне стать комментатором, очень не плохо получалось, и тембр не скрипучий, и всё по фактам говорил
Слуцкий же прошёл школу КВН. Некто Зеленский тоже и сейчас рулит страной. Ну как рулит - в основном торгует.
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-3
-3
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sager76
Полное название «На футболе с Денисом Казанским» = Слуцкий просто один из приглашенных гостей. Только бы набросить…
+3
-1
+2
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