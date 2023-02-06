«Согласен со Слуцким насчет Мостового. Критика и оскорбления – разные вещи, Александр должен обратить на это внимание». Пономарев о конфликте

Владимир Пономарев прокомментировал высказывания Леонида Слуцкого об .

Ранее Слуцкий в беседе с Денисом Казанским назвал Мостового «фриком, говорящим глупости».

Экс-игрок «Сельты» и «Спартака» ответил Слуцкому: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище».

«Да, я где-то здесь согласен со Слуцким. В том, что за свои действия и слова нужно отвечать. Тем более ты публичный человек, к тебе прислушиваются болельщики. Так что в этом вопросе в определенной степени Слуцкий прав. Нельзя говорить негативно, нельзя оскорблять людей.

Да, критика должна быть, надо критиковать спортсмена. Непременно. Это в киноискусстве у нас сейчас не критикуют никого (у них сегодня там всех артистов называют выдающимися), поэтому и фильмы сейчас совсем не впечатляют. Но критика должна быть обязательно.

В футболе, в спорте в целом нужно критиковать, но все должно быть корректно, без оскорблений. Критика и оскорбления – две разные вещи. Это очень тонкие грани. Мостовой должен обратить на это внимание», – сказал бывший защитник .