«Согласен со Слуцким насчет Мостового. Критика и оскорбления – разные вещи, Александр должен обратить на это внимание». Пономарев о конфликте

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Александр Мостовой Владимир Алексеевич Пономарев Денис Казанский Футбол

Владимир Пономарев прокомментировал высказывания Леонида Слуцкого об Александре Мостовом.

Ранее Слуцкий в беседе с Денисом Казанским назвал Мостового «фриком, говорящим глупости».

Экс-игрок «Сельты» и «Спартака» ответил Слуцкому: «Пускай будет аккуратнее в выражениях. Внешностью он подходит под определение фрика, а работой доказал, что он посмешище».

«Да, я где-то здесь согласен со Слуцким. В том, что за свои действия и слова нужно отвечать. Тем более ты публичный человек, к тебе прислушиваются болельщики. Так что в этом вопросе в определенной степени Слуцкий прав. Нельзя говорить негативно, нельзя оскорблять людей.

Да, критика должна быть, надо критиковать спортсмена. Непременно. Это в киноискусстве у нас сейчас не критикуют никого (у них сегодня там всех артистов называют выдающимися), поэтому и фильмы сейчас совсем не впечатляют. Но критика должна быть обязательно.

В футболе, в спорте в целом нужно критиковать, но все должно быть корректно, без оскорблений. Критика и оскорбления – две разные вещи. Это очень тонкие грани. Мостовой должен обратить на это внимание», – сказал бывший защитник ЦСКА.

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4 комментария

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nicknametoyou
вообще серьёзный замес
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Valeriy Komarow
Плохо без царя в голове, но хуже с царем без головы.(с)
+5
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+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bashibuzuck
Ответ Адепт Суперлиги
Всё, что должен Александр - это перестать бухать и нести бред
И голову помыть😁
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Адепт Суперлиги
Всё, что должен Александр - это перестать бухать и нести бред
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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