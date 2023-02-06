Леонид Слуцкий: «Я всегда восхищался людьми, которые великолепно катаются на коньках, играют в хоккей. Может быть, следующий шаг будет туда»
Леонид Слуцкий признался, что всегда восхищался хоккеистами и художниками.
Бывший главный тренер сборной России по футболу ответил на вопрос журналиста Дениса Казанского.
– Вы во время паузы, когда ушли из ЦСКА, подтянули английский язык. Было понятно, куда это идет и как это применить. Сейчас вы занимаетесь рисованием. Это для чего?
– Это не имеет никакого прикладного значения. Я не планирую быть ни Малевичем, ни Айвазовским, ни кем-либо. Это просто такие, знаете, незакрытые гештальты.
Мне всегда нравились две вещи. Мне нравились люди, которые умеют рисовать. Я всегда восхищался.
И, кстати, восхищался людьми, которые великолепно катаются на коньках и играют в хоккей. Почему-то мне казалось это очень крутым, прикольным. Может быть, следующий шаг будет туда, в вашу сторону.
– Так пойдемте, это легко и интересно.
– Это совсем не легко. Но интересно, – сказал Слуцкий.
Слуцкий об интересах: «Я купил курс в художественной школе, учусь рисовать. Был шикарный тур «по бывшим»
- Ой, ты мне трансвестита напомнил.
Гениальная логика.
Леня, приходи лучше к нам в домино играть, может тут твоё призвание)