Леонид Слуцкий: «Я всегда восхищался людьми, которые великолепно катаются на коньках, играют в хоккей. Может быть, следующий шаг будет туда»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия КХЛ Денис Казанский Хоккей

Леонид Слуцкий признался, что всегда восхищался хоккеистами и художниками.

Бывший главный тренер сборной России по футболу ответил на вопрос журналиста Дениса Казанского.

– Вы во время паузы, когда ушли из ЦСКА, подтянули английский язык. Было понятно, куда это идет и как это применить. Сейчас вы занимаетесь рисованием. Это для чего?

– Это не имеет никакого прикладного значения. Я не планирую быть ни Малевичем, ни Айвазовским, ни кем-либо. Это просто такие, знаете, незакрытые гештальты.

Мне всегда нравились две вещи. Мне нравились люди, которые умеют рисовать. Я всегда восхищался.

И, кстати, восхищался людьми, которые великолепно катаются на коньках и играют в хоккей. Почему-то мне казалось это очень крутым, прикольным. Может быть, следующий шаг будет туда, в вашу сторону.

– Так пойдемте, это легко и интересно.

– Это совсем не легко. Но интересно, – сказал Слуцкий. 

Слуцкий об интересах: «Я купил курс в художественной школе, учусь рисовать. Был шикарный тур «по бывшим»

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21 комментарий

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drayden
Ответ Bucefall
Смех смехом, но вряд ли Леонид тяжелее того же Гомоляко.
Прям с языка снял. )
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2gt8zywh7g
Шаг под воду, получается, лёд не выдержит
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Bucefall
Смех смехом, но вряд ли Леонид тяжелее того же Гомоляко.
+2
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Алексей Полиенков
Неужто он фигуристкой станет? 🤡 Я бы глянул на это: бегемотик на льду 😁
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nexia99
Скажите ему что там тренеры не сидят на скамейке, а стоят
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Kanonir152
Слуцкому все равно где в кресле качаться.
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Никому_никабельный
Я вот как вспомню его физиономию на скамейке и эти покачивания, это что-то с чем-то)))
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Никому_никабельный
Ответ QWertY
Нет на земле таких крепких коньков, ну нет)
И такого толстого льда
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ks-1993
походу в ледниковый период просится, с Семёнович в паре
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justbored
Ответ Vadoniy
- Мне нравится рисовать. - Ой, ты мне трансвестита напомнил. Гениальная логика.
Эту логическую цепочку выстроили вы. Я всего лишь привёл навеянный образ (с рисованием не связанный).
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justbored
Ответ Zlatan Ibra
Ничеси тут ненавистников у Слуцкого. Пишут, в других топиках, мол, какой же Мостовой желчный чел, а сами тут на говно уже изошлись)
По-моему, тут сплошной фангёрлинг Слуцкого (Мостовой как желчный человек - сомнительный комплимент))
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KMR
Вот точно. Тренера по хоккею без международки очень не хватает. С Казахстаном и Ираном и Леня сможет до буллитов дойти
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Vadoniy
Ответ justbored
Вспомнился престарелый канадский трансвестит, провозгласивший себя 12-летней девочкой и устроившийся на "удочерение" в семью. Слуцкому подошли бы платье с рюшечками и косметика, кстати.
- Мне нравится рисовать.
- Ой, ты мне трансвестита напомнил.
Гениальная логика.
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Jo-jo
Другими словами "никому не нужен, пойду туда где денег дадут, потому что кушать хочется"
+3
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Zlatan Ibra
Ничеси тут ненавистников у Слуцкого. Пишут, в других топиках, мол, какой же Мостовой желчный чел, а сами тут на говно уже изошлись)
+12
-3
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Кино Музыка
В КХЛ напряглись...
+2
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justbored
Вспомнился престарелый канадский трансвестит, провозгласивший себя 12-летней девочкой и устроившийся на "удочерение" в семью. Слуцкому подошли бы платье с рюшечками и косметика, кстати.
+2
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Ковид 07.10.52
Зря Леонид с Мостовым расквасился, а то Саша дал бы уроки . У нас не так много, кто и в футбол играл классно, и в хоккей...вон два клоуна из одного города до сих пор на коньках не могут стоять...
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QWertY
Нет на земле таких крепких коньков, ну нет)
+6
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Оригинальный Ник
У Слуцкого столько увлечений, вот это разносторонний человек! Жаль на футбол времени не хватило
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ля ля тополя.
А как плавают пловцы !!! А как скачут гимнастки !!!
Леня, приходи лучше к нам в домино играть, может тут твоё призвание)
+17
-2
+15
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