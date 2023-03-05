«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд, пропустив 5 голов. Дальше – выезд к «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ Нант лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» выиграл 3 матча подряд.

В 26-м туре Лиги 1 команда Кристофа Гальтье обыграла «Нант» (4:2). До этого были победы над «Марселем» и «Лиллем». За эти три матча «ПСЖ» пропустил 5 голов.

8 марта «ПСЖ» сыграет на выезде с «Баварией» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча завершилась победой немцев со счетом 1:0.

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4 комментария

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Rafa Mekhraliev
Было бы конечно здорово если ПСЖ пробился дальше. Бавария слишком самоуверенна. Удачи команде! Топи Лео!! Топи Мбаппе!!!
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прощай Роналду
Бавария ПСЖ 0.2
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AnMe
Надеюсь Маркиньос сыграет против Баварии
Нужен Верратти Тоже
Ашраф (хотя с его ситуацией даже не знаю, как сыграет)
Центр поля страдает, надо 2 в атаку и на контратаках играть
Не понравилась прошлая игра, ибо Лео приходилось спускаться в центр постоянно, а с заменами пошло лучше
Еще и Доннарумма косячит жестко
Ну ждём, что придумает Гальтье
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Юлия Ким
Жгите против Баварии 🤞💥
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