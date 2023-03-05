Нагельсманн об игре с «ПСЖ»: «Их трудно победить, это одна из лучших команд Европы. Для меня важны манера и стиль игры «Баварии»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Юлиан Нагельсманн Футбол

Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от ответного матча с «ПСЖ».

Тренер «Баварии» дал комментарий после победы над «Штутгартом» (2:1) в Бундеслиге.

«Для меня важны манера и стиль игры. Результат может зависеть от нескольких вещей – и у нас больше шансов [благодаря 1:0 в первом матче]. Но стиль игры определяет то, каким будет сезон.

Я сказал команде, что в среду у нас очень важная игра, нам нужно сыграть интенсивно. Их очень трудно обыграть – это одна из лучших команд в Европе», – сказал Нагельсманн.

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3 комментария

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Абдул Абакаев
матч ожидает быть огненным. возможен любой исход
+3
0
+3
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Кан и Баллак сидят в баре
Mia san Mia! Вперед к победе!
+5
-1
+4
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прощай Роналду
Корона и Ракета вам покажут в среду где раки зимуют👑🇦🇷🚀🇨🇵
+2
-6
-4
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