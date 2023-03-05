Нагельсманн об игре с «ПСЖ»: «Их трудно победить, это одна из лучших команд Европы. Для меня важны манера и стиль игры «Баварии»

поделился ожиданиями от ответного матча с « ».

Тренер «Баварии» дал комментарий после победы над «Штутгартом» (2:1) в Бундеслиге.

«Для меня важны манера и стиль игры. Результат может зависеть от нескольких вещей – и у нас больше шансов [благодаря 1:0 в первом матче]. Но стиль игры определяет то, каким будет сезон.

Я сказал команде, что в среду у нас очень важная игра, нам нужно сыграть интенсивно. Их очень трудно обыграть – это одна из лучших команд в Европе», – сказал Нагельсманн.

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