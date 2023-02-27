Президент «ПСЖ» о Гальтье после 3:0 с «Марселем»: «Всегда верил в моего тренера»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что доверяет Кристофу Гальтье.

Об этом менеджер рассказал после победы «ПСЖ» над «Марселем» (3:0).

– Я очень счастлив. Команда провела отличный матч, и мы увидели отличный «ПСЖ». Я всегда был уверен в моих игроках и моем тренере. Мы провели действительно хорошую игру. Это «ПСЖ», это наш уровень, мы победили стильно. Мы играли против отличного «Марселя», но показали настоящее лицо «ПСЖ». Я увидел много положительного. Это был матч не за три очка, а за шесть. Игра была очень агрессивной. Вместе с предстоящей игрой против «Нанта» это станет отличной подготовкой к Лиге чемпионов.

Я всегда верил в моего тренера. Я знаю, что он способен нам дать. После чемпионата мира было сложно всем, но особенно «ПСЖ», так как многие наши игроки ездили на турнир. Было много травм. Это не оправдание.

– Сохраняете ли вы уверенность перед игрой с «Баварией»?

– Всегда. Этот матч [с «Марселем] даст игрокам и всем остальным большую уверенность, – сказал Аль-Хелайфи.

Ранее сообщалось, что Гальтье могут уволить из «ПСЖ» в случае неудач в матчах с «Лиллем» и «Марселем», но парижане выиграли оба матча.

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17 комментариев

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che kaif
Ответ Aleksey R
Бавария поставит этих выскочек на место
Слмшком самоуверенное заявления после откока от второго состава со счетом 1 0
+1
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+1
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Гуркюфф
У меня какая то уверенность что ПСЖ пройдет дальше 🇨🇵✊
0
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Aleksey R
Бавария поставит этих выскочек на место
0
-1
-1
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Vitalik Barbacari
Ответ Роман
После матча с Баварией в ответной игре: «Веры в тренера больше нет»
так он верит в тренера а это не означает что верит именно в Гальтие)) Чтото мне кажется тренером ПСЖ в новом сезоне он не будет
0
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Причёска Бэйла
Ответ che kaif
Мбаппе набрал форму . Месси вроде тоже. Теперь осталось вынести баварию и можно дальше работать🇲🇫💪
Вынести Баварию😁
У глора псг хватает наглости писать такое)
0
-6
-6
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Olympiq
Круто вчера сыграли парижане. Если так сыграют против немцев, есть отличные шансы пройти дальше
+2
-1
+1
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Carlos
Если у Баварии все здоровы будут и будет Мане
То ещё вилами по воде пройдет ли Париж
0
-1
-1
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Betting Star
Ответ che kaif
Ты уже прогнозировал вчера победу Марселя 4:3 хватит смешить народ .займись чем нибудь полезным
смешить народ - тоже полезное дело.)
+1
-1
0
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che kaif
Ответ Роман
После матча с Баварией в ответной игре: «Веры в тренера больше нет»
Ты уже прогнозировал вчера победу Марселя 4:3 хватит смешить народ .займись чем нибудь полезным
+13
-4
+9
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che kaif
Мбаппе набрал форму . Месси вроде тоже. Теперь осталось вынести баварию и можно дальше работать🇲🇫💪
+12
-3
+9
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red hikkikomori
С детства за Гальтье!😆
0
0
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Роман
Ответ v.belorussky
Месси с Мбаппе - убойная пара. Неймар им только мешается. Лишним подтверждением этого был как раз этот матч.
Раньше Мбаппе с Неймаром играли лучше без Месси.
Так же были выигрышные матчи, где писали, что Месси с Неймаром играли лучше без Мбаппе.

Одно точно, что тащер ПСЖ - это Мбаппе.
+1
-8
-7
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Рашпель793
А после вылета от Баварии опять будет бомбить и все дружно заявят, что приоритетом является победа в чемпионате )
+2
-2
0
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dr. cage
Бавария снова сядет на это лицо..
+1
-2
-1
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v.belorussky
Месси с Мбаппе - убойная пара. Неймар им только мешается. Лишним подтверждением этого был как раз этот матч.
+1
-1
0
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Роман
После матча с Баварией в ответной игре:

«Веры в тренера больше нет»
+13
-7
+6
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Барсик Юрана
Батя 30 всё показал 💪🏿
0
-3
-3
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