Президент «ПСЖ» о Гальтье после 3:0 с «Марселем»: «Всегда верил в моего тренера»

Президент «ПСЖ» заявил, что доверяет .

Об этом менеджер рассказал после победы «ПСЖ» над «Марселем» (3:0).

– Я очень счастлив. Команда провела отличный матч, и мы увидели отличный «ПСЖ». Я всегда был уверен в моих игроках и моем тренере. Мы провели действительно хорошую игру. Это «ПСЖ», это наш уровень, мы победили стильно. Мы играли против отличного « », но показали настоящее лицо « ». Я увидел много положительного. Это был матч не за три очка, а за шесть. Игра была очень агрессивной. Вместе с предстоящей игрой против «Нанта» это станет отличной подготовкой к Лиге чемпионов.

Я всегда верил в моего тренера. Я знаю, что он способен нам дать. После чемпионата мира было сложно всем, но особенно «ПСЖ», так как многие наши игроки ездили на турнир. Было много травм. Это не оправдание.

– Сохраняете ли вы уверенность перед игрой с «Баварией»?

– Всегда. Этот матч [с «Марселем] даст игрокам и всем остальным большую уверенность, – сказал Аль-Хелайфи.

Ранее сообщалось, что Гальтье могут уволить из «ПСЖ» в случае неудач в матчах с «Лиллем» и «Марселем», но парижане выиграли оба матча.