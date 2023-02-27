Президент «ПСЖ» о Гальтье после 3:0 с «Марселем»: «Всегда верил в моего тренера»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи заявил, что доверяет Кристофу Гальтье.
Об этом менеджер рассказал после победы «ПСЖ» над «Марселем» (3:0).
– Я очень счастлив. Команда провела отличный матч, и мы увидели отличный «ПСЖ». Я всегда был уверен в моих игроках и моем тренере. Мы провели действительно хорошую игру. Это «ПСЖ», это наш уровень, мы победили стильно. Мы играли против отличного «Марселя», но показали настоящее лицо «ПСЖ». Я увидел много положительного. Это был матч не за три очка, а за шесть. Игра была очень агрессивной. Вместе с предстоящей игрой против «Нанта» это станет отличной подготовкой к Лиге чемпионов.
Я всегда верил в моего тренера. Я знаю, что он способен нам дать. После чемпионата мира было сложно всем, но особенно «ПСЖ», так как многие наши игроки ездили на турнир. Было много травм. Это не оправдание.
– Сохраняете ли вы уверенность перед игрой с «Баварией»?
– Всегда. Этот матч [с «Марселем] даст игрокам и всем остальным большую уверенность, – сказал Аль-Хелайфи.
Ранее сообщалось, что Гальтье могут уволить из «ПСЖ» в случае неудач в матчах с «Лиллем» и «Марселем», но парижане выиграли оба матча.
У глора псг хватает наглости писать такое)
То ещё вилами по воде пройдет ли Париж
Так же были выигрышные матчи, где писали, что Месси с Неймаром играли лучше без Мбаппе.
Одно точно, что тащер ПСЖ - это Мбаппе.
«Веры в тренера больше нет»