Кристоф Гальтье: «Мбаппе – лучший нападающий мира. Он все делает быстро и проявляет себя в важных матчах»

Теги Марсель ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция Кристоф Гальтье Килиан Мбаппе Футбол

Тренер «ПСЖ» назвал лучшего нападающего в мире.

«ПСЖ» на выезде разгромил марсельский клуб в 25-м туре Лиги 1 (3:0). Килиан Мбаппе сделал дубль и делит первое место с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории парижан.

– Мбаппе забил 200-й гол за клуб, он лучший игрок мира?

– Он только что повторил хороший рекорд, мы помним об Эдинсоне. Килиан побьет его рекорд.

И он, безусловно, лучший нападающий в мире. Он бежит быстро, все делает быстро и умеет проявлять себя в важных матчах, – сказал Кристоф Гальтье.

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17 комментариев

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Я Гражданин Мира
Ответ Muhammad Juraev
Месси чемпион мира) Кринж помощник Талиски в любительском чемпионате уровнем ниже чемпионата Таджикистана)
Уважаемый Мухаммад, без толку им объяснять.
Им далеко от реальности
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Goofts
Месси после ЧМ ходит с улыбкой на поле, даже когда команда летит, не узнать прямо, в последние годы, нос опускал. Поэтому я думаю Месси и сам понимает насколько хорош Мбаппе. Галтье правильно делает, назввая мбаппе лучшим, всей воманде пойдет на пользу
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Sevuska
И это в 24 года 👍
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Феоктист
Вот тренер ПСЖ, где играет и Мбапе и Месси, называет лучшим игроком первого из них, но, к данному моменту в комментариях ни слова о нем, только про Месси и Рональду. Сошлись дурачки друг друга стоящие. Когда заткнуться?
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Muhammad Juraev
Ответ Zidan GOAT
Приплести Роналду✅ Комплексы✅
Да весь сайт знает, что ты фруктовый любитель верблюдов и хейтер Месси!
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Барсик Юрана
Месси же это игрок другого амплуа как либеро только в атаке, другой уровень
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Комил Мирзаев
Мбаппе лучше нападающий пора признать хейтеры!!! а вот на счёт лучше игрок история футбол беспорно Месси уже давно все знают
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Zidan GOAT
Ответ Muhammad Juraev
Месси чемпион мира) Кринж помощник Талиски в любительском чемпионате уровнем ниже чемпионата Таджикистана)
Приплести Роналду✅
Комплексы✅
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Потолковый Лампонюх™
сейчас мессебои какашками закидают
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Zidan GOAT
Ответ rej1sta
Так там же капитаны и тренеры голосуют, их тоже фифа заставляет?)
Ага, а ещё журналисты и болельщики
И тут пиар делает своё дело, все ясно)
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Muhammad Juraev
Ответ Zidan GOAT
То есть Месси даже не лучший в своей команде, а ему сейчас вручат The Best?🤣 Всем давно понятно, что Месси это продукт ФИФА
Месси чемпион мира)
Кринж помощник Талиски в любительском чемпионате уровнем ниже чемпионата Таджикистана)
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rej1sta
Ответ Zidan GOAT
То есть Месси даже не лучший в своей команде, а ему сейчас вручат The Best?🤣 Всем давно понятно, что Месси это продукт ФИФА
Так там же капитаны и тренеры голосуют, их тоже фифа заставляет?)
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Muhammad Juraev
Ответ Dzh SG
а месси уже все
Кринжтиботы, когда их кумир делает ассист против Аль Биляля: "Вау" , "величайший", "гоат"..
Криштибои когда Месси делает 1+2 против Марселя: "Месси уже всё"..
Месси настолько повысил планку, что 1+2 для него конец, а для обычного футболиста типа кринжа ассист в верблюд лиге это достижение!
Всё правильно, от лучших требуют большего)
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Zidan GOAT
То есть Месси даже не лучший в своей команде, а ему сейчас вручат The Best?🤣
Всем давно понятно, что Месси это продукт ФИФА
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Dzh SG
а месси уже все
+6
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Экспертное мнение
У ПСЖ снова 0 пропущено при игре с 3-мя центрдефами
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Роман
Правильно Гальтье делает, что хвалит спортивного директора. Местом дорожит.
С одной стороны говорит правду, с другой ярые мессифаны, готовые заклевать.
+2
-6
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