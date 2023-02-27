Кристоф Гальтье: «Мбаппе – лучший нападающий мира. Он все делает быстро и проявляет себя в важных матчах»

Тренер « » назвал лучшего нападающего в мире.

«ПСЖ» на выезде разгромил марсельский клуб в 25-м туре Лиги 1 (3:0). сделал дубль и делит первое место с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории парижан.

– Мбаппе забил 200-й гол за клуб, он лучший игрок мира?

– Он только что повторил хороший рекорд, мы помним об Эдинсоне. Килиан побьет его рекорд.

И он, безусловно, лучший нападающий в мире. Он бежит быстро, все делает быстро и умеет проявлять себя в важных матчах, – сказал .