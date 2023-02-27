Кристоф Гальтье: «Мбаппе – лучший нападающий мира. Он все делает быстро и проявляет себя в важных матчах»
Тренер «ПСЖ» назвал лучшего нападающего в мире.
«ПСЖ» на выезде разгромил марсельский клуб в 25-м туре Лиги 1 (3:0). Килиан Мбаппе сделал дубль и делит первое место с Эдинсоном Кавани в списке лучших бомбардиров в истории парижан.
– Мбаппе забил 200-й гол за клуб, он лучший игрок мира?
– Он только что повторил хороший рекорд, мы помним об Эдинсоне. Килиан побьет его рекорд.
И он, безусловно, лучший нападающий в мире. Он бежит быстро, все делает быстро и умеет проявлять себя в важных матчах, – сказал Кристоф Гальтье.
Им далеко от реальности
Комплексы✅
И тут пиар делает своё дело, все ясно)
Кринж помощник Талиски в любительском чемпионате уровнем ниже чемпионата Таджикистана)
Криштибои когда Месси делает 1+2 против Марселя: "Месси уже всё"..
Месси настолько повысил планку, что 1+2 для него конец, а для обычного футболиста типа кринжа ассист в верблюд лиге это достижение!
Всё правильно, от лучших требуют большего)
Всем давно понятно, что Месси это продукт ФИФА
С одной стороны говорит правду, с другой ярые мессифаны, готовые заклевать.