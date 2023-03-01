Мешков – судья матча «Спартак» – «Урал», Карасев обслужит игру «Ростова» и «Локомотива» и другие назначения 18-го тура Мир РПЛ

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РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура Мир РПЛ.

3 марта (пятница)

«Факел» – «Химки»: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Антон Фролов; AВАР – Алексей Воронцов.

4 марта (суббота)

«Спартак» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Максим Ковалев.

«Зенит» – «Пари НН»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Николай Богач.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Роман Усачев.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Андрей Образко.

5 марта (воскресенье)

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Денис Березнов.

«Краснодар» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Адлан Хатуев.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Дмитрий Сафьян.

Для Виталия Мешкова матч между «Спартаком» и «Уралом» станет 200-м в рамках РПЛ.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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12 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
А что Карась грядущий нам готовит?
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TheSportNik
Иванов уже на мальдивах, а теперь Мешков выбирает себе место отдыха, могу посоветовать Египет, только в море далеко не заходил чтоб, а то акулы могут сожрать, тем более есть за что.
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RembaXXX
Опять этот хейтер ЦСКА Безбородов нас судит, можно на победу видимо не рассчитывать.
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An Kr
Ответ lokom
«Свисти - деньги будут» уже на Мальдивах может быть)
Посмотрим формулировки, как его отмазывать КДК будет.
+2
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lokom
Ответ An Kr
Иванова нет🤣, а что так?
«Свисти - деньги будут» уже на Мальдивах может быть)
+1
-1
0
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An Kr
Иванова нет🤣, а что так?
+4
0
+4
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Ильдар Фарукшин
Ответ Zenith forever
Не реалистично, Давай немного ограничим: "Иванова давай на все матчи Спартака".
Я это имел виду
+1
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Zenith forever
Ответ Ильдар Фарукшин
Иванова давай 😊на все матчи
Не реалистично, Давай немного ограничим: "Иванова давай на все матчи Спартака".
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Ильдар Фарукшин
Иванова давай 😊на все матчи
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Streetbor
Левников Вар, Безбородов в поле, весёлый матч наш ждёт.
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Мосгорсуд
ЦСКА ,,повезло,, больше всех.....наградили Безбородовым
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Дмитрий9779
А где же Москалёв🤔
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