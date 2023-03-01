Мешков – судья матча «Спартак» – «Урал», Карасев обслужит игру «Ростова» и «Локомотива» и другие назначения 18-го тура Мир РПЛ

РФС назначил арбитров на матчи 18-го тура Мир РПЛ.

3 марта (пятница)

« » – « »: судья – Артем Чистяков, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Варанцо Петросян; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Антон Фролов; AВАР – Алексей Воронцов.

4 марта (суббота)

«Спартак» – « »: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Дмитрий Семенов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Максим Ковалев.

« » – «Пари НН»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Алексей Амелин; AВАР – Николай Богач.

«Ахмат» – «Оренбург»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Игорь Демешко, Антон Кобзев; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Роман Усачев.

«Ростов» – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Артем Смолин; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Андрей Образко.

5 марта (воскресенье)

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Иван Сиденков, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Денис Березнов.

«Краснодар» – «Торпедо»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Адлан Хатуев.

«Сочи» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Егор Болховитин; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Дмитрий Сафьян.

Для Виталия Мешкова матч между « » и «Уралом» станет 200-м в рамках РПЛ.

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