Иванов назначен на матч «Спартак» – «Локо» в Кубке, Казарцев – на ВАР. Карасев обслужит игру «Краснодар» – ЦСКА

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Крылья Советов Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России судьи Динамо Москва Урал Владислав Безбородов Сергей Карасев Краснодар Виталий Мешков Алексей Сухой Сергей Сергеевич Иванов Василий Казарцев Кирилл Левников Павел Кукуян Футбол

Назначены арбитры на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

27 февраля, понедельник

«Урал» – «Ростов»

Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Константин Шаламберидзе.

«Спартак» – «Локомотив»

Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Дмитрий Мосякин; AВАР-2 – Роман Сафьян.

28 февраля, вторник

«Краснодар» – ЦСКА

Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Николай Богач.

1 марта, среда

«Динамо» – «Крылья Советов»

Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Андрей Веретешкин; AВАР-2 – Андрей Фисенко.

33 комментария

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Тайосич
Казарцев не тонет. Кто его курирует?
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Dan Kennedy
Матч Спартак и Локомотива будет прекрасен. И команды мотивированы побеждать друг друга, и артистов отличных назначили судить матч. Ждем хорошего матча от команд.

Надеемся Иванов и Казарцев справятся с матчем, еще паузы связанные с ВАР будут короче, ну и не засудят наш Зенит как в первом матче.
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бесдомный понь
Лучший судья Газпрома на московском дерби?
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Dan Kennedy
Ответ Давид Agabekyan
Вероятность что в матче Спартака будет судейский скандал 70% процентов. К сожалению, Спартак не умеет принимать поражения
Жаль Зенит не умеет принимать вылеты в путь регионов. Ногами бьют соперников игроки, потом пишут в КАС по удалениям. Промеса пытаются дисквалифицировать, а еще где-то 5 интервью было с высказыванием о том, что не поняли почему Промеса не дисквалифицировали.

А еще болельщики Зенита возмущаются отмене гола Магкеева больше, чем болельщики Локомотива.
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Артем Д
Ответ Александр Поливенко
Так ещё и с Казарцевым. Главные "любимчики" Спартака задействованы как в поле, так и за монитором. План Б в силе. Проводницы не смогут, судьи помогут. Ну ну...
Стыдно такое говорить после чистого гола в ворота Спартака, который потом отменили)
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Дмитрий Тихонов
Ответ Александр Кудрявцев
Ой не зарекайся
А что может произойти? "Краснодар" выиграет 4:0 с такой игрой?
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Виктор Литвинов
Краснодару лучше сняться с Кубка и Чемпионата ввиду невозможности тренера быть тренером. Их последние матчи со Спартаком и ЦСКА - тренд на выход в фнл
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Пользователь Имени
Казарцеву мониторы завезли, правильные камеры, или может очки новые выписали? Зачем его назначать на Спартак, пускай на матчах других команд ВАРит
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Александр Кудрявцев
Ответ Дмитрий Тихонов
Матч "Краснодар" - ЦСКА можно не играть, там всё понятно уже.
Ой не зарекайся
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Юрий Праведников
Прочитал состав судейской бригады. Меня терзают смутные сомнения. Господи, только бы не судейский скандал. Они так утомляют... судейские скандалы...
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Babusya
Карась, значит ждите надуманных пеналей.
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Valentin Kompaneytsev
Спартаку надо в первую очередь
сконцентрироваться на игре с учётом ошибок допущенных в первом поединке с ЛОКО.
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aleksei08
Всё понятно, Мюллер подключился, изжога на Спартак.
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Pelerin
Ответ Арсений Хахатанов
Иванов, ждем новых закидонов от этого самодура
В нормальной ситуации было бы два вопроса:
- Почему эти клоуны до сих пор судят?
- Зачем их обоих назначать на Спартак и дразнить команду?

А у нас второй вопрос является ответом на первый (
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Марсель Хабибуллин
Ответ Давид Agabekyan
Вероятность что в матче Спартака будет судейский скандал 70% процентов. К сожалению, Спартак не умеет принимать поражения
К счастью зенит всё ноет и ноет)
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ЗЕНИТ65
Ответ Дмитрий Тихонов
Матч "Краснодар" - ЦСКА можно не играть, там всё понятно уже.
Есть интрига. Сколько пропустит Сафонов?
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Давид Agabekyan
Ответ Иван Рыбаков
Какова вероятность, что снова будет судейский скандал с Ивановым?
Вероятность что в матче Спартака будет судейский скандал 70% процентов. К сожалению, Спартак не умеет принимать поражения
+5
-5
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Александр Ананьев
Ответ Арсений Хахатанов
Иванов, ждем новых закидонов от этого самодура
да ещё с Казарцевым на ВАРе. Похоже что защите Спартака надо руки сразу к телу скотчем перемотать и вперёд нападаюим бежать если только метров за 5 увидят перед собой защитника
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snake919
всю эту кодлу , можно сразу СК к полиграфу , на допрос . Казарцева и Иванова в прессхату , чтобы не юлили и дурака не включали . Типа , я забыл , не помню и вообще , я типа тупенький с задержкой развития.
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Артур Межаков
Косой и " самый честный" . Что-то будет.....
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Дмитрий Тихонов
Матч "Краснодар" - ЦСКА можно не играть, там всё понятно уже.
+2
-2
0
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Александр Поливенко
Ответ Иван Рыбаков
Какова вероятность, что снова будет судейский скандал с Ивановым?
Так ещё и с Казарцевым. Главные "любимчики" Спартака задействованы как в поле, так и за монитором. План Б в силе. Проводницы не смогут, судьи помогут. Ну ну...
+11
-3
+8
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Пользователь Huawei
Ответ Арсений Хахатанов
Иванов, ждем новых закидонов от этого самодура
Учитывая ещё Казарцева на вар. Это конечно сильнО.
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Boobooka
Ответ Кеша
Не знаю как Динамо играет при Кукуяне , но пенять на судей неблагодарное дело . К тому же я читал о Кукуяне много материала . На мой взгляд он один из самых адекватных судей . Желаю Динамо не обосраться на домашней арене.
Самый лучший из армян - это Паша Кукуян
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Boobooka
Скандал обеспечен. Казарцев, Иванов. Придумают 2 удаления и 3 левых пеналя ) в конце все переп…ся
+1
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