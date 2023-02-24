Иванов назначен на матч «Спартак» – «Локо» в Кубке, Казарцев – на ВАР. Карасев обслужит игру «Краснодар» – ЦСКА
Назначены арбитры на ответные матчи 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
27 февраля, понедельник
Судья – Владислав Безбородов, ассистенты – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Константин Шаламберидзе.
«Спартак» – «Локомотив»
Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Игорь Демешко, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Дмитрий Мосякин; AВАР-2 – Роман Сафьян.
28 февраля, вторник
«Краснодар» – ЦСКА
Судья – Сергей Карасев, ассистенты – Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Николай Богач.
1 марта, среда
«Динамо» – «Крылья Советов»
Судья – Павел Кукуян, ассистенты – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Андрей Веретешкин; AВАР-2 – Андрей Фисенко.
Надеемся Иванов и Казарцев справятся с матчем, еще паузы связанные с ВАР будут короче, ну и не засудят наш Зенит как в первом матче.
А еще болельщики Зенита возмущаются отмене гола Магкеева больше, чем болельщики Локомотива.
сконцентрироваться на игре с учётом ошибок допущенных в первом поединке с ЛОКО.
- Почему эти клоуны до сих пор судят?
- Зачем их обоих назначать на Спартак и дразнить команду?
А у нас второй вопрос является ответом на первый (