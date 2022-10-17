Любимов обслужит матч «Динамо» – «Ростов» в 4-м туре Кубка. Сухой назначен на «Факел» – «Спартак»

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Назначены арбитры на матчи 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

18 октября, вторник

«Локомотив» – «Химки»

Судья – Алексей Амелин, ассистенты – Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Алексей Тюмин.

«Динамо»«Ростов»

Судья – Артем Любимов, ассистенты – Дмитрий Ермаков, Дмитрий Семенов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Алексей Стипиди; инспектор – Юрий Баскаков.

19 октября, среда

«Пари НН» – «Краснодар»

Судья – Владимир Москалев, ассистенты – Рустам Мухтаров, Хамид Талаев; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Сергей Зуев.

«Факел» – «Спартак»

Судья – Алексей Сухой, ассистенты – Владислав Назаров, Арам Петросян; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Николай Левников.

«Оренбург» – «Ахмат»

Судья – Виталий Мешков, ассистенты – Максим Гаврилин, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Карасев; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Вячеслав Харламов.

ЦСКА – «Торпедо»

Судья – Антон Фролов, ассистенты – Валентин Мурашов, Алексей Воронцов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Павел Кукуян; AВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Эдуард Малый.

20 октября, четверг

«Зенит» – «Крылья Советов»

Судья – Сергей Иванов, ассистенты – Роман Усачев, Варанцо Петросян; резервный судья – Артур Федоров; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Адлан Хатуев; инспектор – Александр Гвардис.

«Сочи» – «Урал»

Судья – Иван Сиденков, ассистенты – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Дмитрий Стрельцов; ВАР – Кирилл Левников; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Французов.

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