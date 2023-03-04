Мешков после ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Дуарте в дебютном матче. Защитник получил желтую
«Спартак» пропустил гол от «Урала» с пенальти.
Команды играют в 18-м туре Мир РПЛ. На 29-й минуте нападающий клуба из Екатеринбурга Рай Влут открыл счет ударом с точки.
Виталий Мешков назначил 11-метровый за фол Алексиса Дуарте на Алексее Кашатнове – защитник «Спартака» прихватывал соперника в своей штрафной площади. Главный арбитр матча посмотрел повтор эпизода, после чего указал на точку. Парагваец получил желтую карточку.
Отметим, что Дуарте проводит дебютный матч за «Спартак». Он присоединился к команде в январе этого года.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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А вот почему не кк? Игрок перед воротами был, мог замыкать передачу. В том сезоне нас в игре с Химками наказали, Фукса по-моему. Практически один в один эпизод был. Легонько толкнул нападающего рукой в той же позиции и там показали КК.