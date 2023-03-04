Мешков после ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Дуарте в дебютном матче. Защитник получил желтую

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Урал Виталий Мешков Рай Влут Алексис Дуарте Алексей Каштанов Футбол

«Спартак» пропустил гол от «Урала» с пенальти. 

Команды играют в 18-м туре Мир РПЛ. На 29-й минуте нападающий клуба из Екатеринбурга Рай Влут открыл счет ударом с точки. 

Виталий Мешков назначил 11-метровый за фол Алексиса Дуарте на Алексее Кашатнове – защитник «Спартака» прихватывал соперника в своей штрафной площади. Главный арбитр матча посмотрел повтор эпизода, после чего указал на точку. Парагваец получил желтую карточку. 

Отметим, что Дуарте проводит дебютный матч за «Спартак». Он присоединился к команде в январе этого года. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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60 комментариев

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Сироткин Александр
Ответ Давид Agabekyan
А я спрашивал у тебя когда мне можно говорить, а когда нет?
А ты спрашивал у него, надо читать твоë мнение, или нет.
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Б81
Ответ Dmitriy Pugach
а где там очевидная возможность забить? нападающий мяч контролировал? или ворота были пустые? правила скинул, а прочитать забыл?
Он замыкал бы прострел,ему помешали.
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natetinain
тиша сдуру ляпнул, теперь глупость про кк десятки попугаев будут повторять. кк дают за захват в стиле рыбуса. а тут борьба за позицию.
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fil_spb
Ответ Dmitriy Pugach
а где там очевидная возможность забить? нападающий мяч контролировал? или ворота были пустые? правила скинул, а прочитать забыл?
Какая смешная отмазка. Контроль мяча вообще не признак очевидной возможности забить. Если нападающему делают пас на ход 1 на 1 и его сбивают, это очевидная возможность забить? Так и тут, идёт точный (это важно, что именно точный) прострел на Каштанова, который уже во вратарской, один перед вратарём, и готовится расстрелять ворота с 2,5 метров. Его сбили. Для любого адекватного и честного человека это именно что очевидная возможность забить. Так что соврать ты соврал, а добавить убедительности к вранью забыл.
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Фантом
Забавно, но оснований для пенальти там как бы не два. Помимо первого, вовсю рассматриваемого, второй защитник второго нападающего тоже завалил руками.
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Parus-13
Комментаторы редкостное г... Не ставьте пожалуйста их больше на матч Спартака
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Иван Тумбаев
Ответ Иван Тумбаев
Но как же гладко коментаторы обходят тему отсутсвия болел)
Именно поэтому мы должны выигрывать теперь 5:1, чтоб не было вопросов, и нам это по силам
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Мукунку хороший
Ответ Давид Agabekyan
Нет проблем. Ещё стаканчик борща и в палату
Ок.. вот и поговорили)
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Давид Agabekyan
Ответ Сироткин Александр
Своë мнение будешь высказывать, когда Зенит будет играть.
А я спрашивал у тебя когда мне можно говорить, а когда нет?
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Gremlin
Ответ TheSportNik
Мешков спас Спартак, там удалят надо было уже Зобнина и КК при пенальти 100%.
Удалять надо было Влута, который сзади в ноги Игнатову прыгнул.
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Давид Agabekyan
Ответ Мукунку хороший
Спасибо что признал важность моего мнения! Сектант это ты.. а я болельщик..
Нет проблем. Ещё стаканчик борща и в палату
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Ninjah
Ответ Shilo_za_CSKA
Чистейший пенальти то понятно. А вот почему не кк? Игрок перед воротами был, мог замыкать передачу. В том сезоне нас в игре с Химками наказали, Фукса по-моему. Практически один в один эпизод был. Легонько толкнул нападающего рукой в той же позиции и там показали КК.
Это ""эталонное судейство" по Зареме. Конечно, тут кк должна быть.
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Иван Тумбаев
Но как же гладко коментаторы обходят тему отсутсвия болел)
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Shilo_za_CSKA
Чистейший пенальти то понятно.
А вот почему не кк? Игрок перед воротами был, мог замыкать передачу. В том сезоне нас в игре с Химками наказали, Фукса по-моему. Практически один в один эпизод был. Легонько толкнул нападающего рукой в той же позиции и там показали КК.
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Николай Минкин
Ответ Konstantin Zorin
Пока у Спартака проблема в обороне, играет не сыгранная тройка защитников. Фланг Денисова проседает. Абаскаль должен в перерыве решить эту проблему.
Да, Денисов сегодня не впечатляет, одни потери...
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Мукунку хороший
Ответ Игорь Удалов
Малкин и Клаудинов
На подходе Венделкин))
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Иван Тумбаев
Пеналь 100%, влзможно даже красная, мешок нас подалел мне кажеться,Тихон правильно сказал одно дело подкат и совсем другое удерживать руками
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Игорь Удалов
Ответ Мукунку хороший
У Зенита будут)))
Малкин и Клаудинов
+2
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Ninjah
какая желтая?) чела во вратарской без попытки сыграть в мяч хватают и скажите, что это явная возможность забить.
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Сироткин Александр
Ответ Давид Agabekyan
А твоё очень важно. Не могли жить без мнения сектанта
Своë мнение будешь высказывать, когда Зенит будет играть.
0
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prus_3
Тут еще и удаление должно быть (этот тип препятствует явному взятию ворот).
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natetinain
Ответ Михаил Комкин
Попытки играть в мяч не было, это красная. За шею утащил
это точно. при каждом угловом по паре штук красных за такое обычно дают. а тут простили вдруг.
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Маноло Санчи́с
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Да и вообще там пеналь Уралу надо было ставить! Опять эти судьи, тьфу ты!
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Мукунку хороший
Ответ Давид Agabekyan
А твоё очень важно. Не могли жить без мнения сектанта
Спасибо что признал важность моего мнения! Сектант это ты.. а я болельщик..
+2
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BET3P
Ответ TheSportNik
Мешков спас Спартак, там удалят надо было уже Зобнина и КК при пенальти 100%.
Вряд ли красная при пенальти, там спартаковец пытался сыграть в мяч повиснув на нападающем Урала.
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