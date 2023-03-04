Мешков после ВАР назначил пенальти в ворота «Спартака» за фол Дуарте в дебютном матче. Защитник получил желтую

«Спартак» пропустил гол от « » с пенальти.

Команды играют в 18-м туре Мир . На 29-й минуте нападающий клуба из Екатеринбурга Рай Влут открыл счет ударом с точки.

назначил 11-метровый за фол на Алексее Кашатнове – защитник « » прихватывал соперника в своей штрафной площади. Главный арбитр матча посмотрел повтор эпизода, после чего указал на точку. Парагваец получил желтую карточку.

Отметим, что Дуарте проводит дебютный матч за «Спартак». Он присоединился к команде в январе этого года.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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