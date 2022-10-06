Казарцев назначен на матч «Спартака» и «Крыльев» в 12-м туре Мир РПЛ, Левников обслужит игру ЦСКА – «Динамо»

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РФС назначил арбитров на матчи 12-го тура Мир РПЛ

7 октября (пятница) 

«Урал» – «Химки»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Владимир Миневич; резервный судья – Константин Аверьянов; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Егор Болховитин; инспектор – Анатолий Цветнов.

8 октября (суббота)

«Факел» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Игорь Князев; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

ЦСКА«Динамо»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Антон Кобзев, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Ян Бобровский; ВАР – Павел Шадыханов; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Сергей Мацюра.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Александр Богданов, Алексей Воронцов; резервный судья – Сергей Цыганок; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Екатерина Курочкина; инспектор – Александр Колобаев.

9 октября (воскресенье)

«Спартак» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Кирилл Большаков; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Иван Сиденков; AВАР – Роман Усачев; инспектор – Алексей Тюмин. 

«Торпедо» – «Пари НН»: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Максим Гаврилин, Адлан Хатуев; резервный судья – Константин Юданов; ВАР – Игорь Панин; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Александр Гвардис.

«Оренбург» – «Ахмат»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Артем Чистяков; AВАР – Дмитрий Мосякин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Евгений Кукуляк; AВАР – Алексей Лунев; инспектор – Игорь Синер.

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