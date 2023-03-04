Суарес о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Он выиграл бы «Золотой мяч», если бы остался в «Барсе». Мы говорили ему: «Англия лучше, футбол «Сити» будет лучше для тебя. Но Франция?..»

Теги ПСЖ Гремио высшая лига Бразилия Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Луис Суарес Золотой мяч Неймар Футбол

Луис Суарес высказался об уходе Неймара из «Барселоны».

Бразильский нападающий перешел в «ПСЖ» из испанского клуба в 2017 году. 

«Мне не очень нравится говорить об этом, но был момент, когда уже было много слухов, поэтому мы [с Лионелем Месси] пошли поговорить с Неймаром и сказали: «Ней, если ты хочешь выиграть все, оставайся с нами».

Он слушал нас и говорил: «Да, да, я хочу остаться». Но есть все окружение, которое иногда трудно контролировать. Мы, как друзья, советовали ему остаться, но это его решение, его семьи. Мы говорили: «Неймар, Англия лучше [чем Франция]. «Манчестер Сити», этот футбол будет лучше для тебя. Но Франция?..»

Это рискованное заявление, но я возьму на себя такую ответственность. Если бы Неймар остался в «Барселоне», он бы наверняка выиграл «Золотой мяч». Мое мнение таково, что если бы он остался, то выиграл бы, да», – сказал бывший нападающий «Барселоны», выступающий за «Гремио». 

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64 комментария

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werley
В случае Неймара главная проблема - не клуб, в котором он играет, а травмы. И даже не столько сами травмы, сколько то, что он их получает перед самым важным отрезком сезона. Плюс то, что "Золотой мяч" это прежде всего медийная награда. Можно хоть в каждом матче делать хет-трики бисиклетой, но все равно слова: "Золотой мяч? Да он играет во Франции, понятно, вычеркиваем" станут решающими.
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Никита Смолов
Батя сыграл главную роль, у него перед глазами были только деньги.
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Абдул Абакаев
Ответ charly_54
Ну тут дело вкуса. Криштиану Бензема Бейл тоже хороши
они основном в плане трофеев а у МСН была химия
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charly_54
Ответ DolJun
факт заключается в том, что пошел он за длинным барселонским песо, а уж что он там выиграл и кем стал - дело десятое в рамках того, на что он сейчас намекает говоря про неймара.
Он пошёл в клуб выше статусом, более перспективный. Логично, что деньги там платят большие чем в Ливерпуле, на тот момент
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Джавез Тилл
Суаресам, Неймарам, Ибрагимовичам не повезло родиться в эпоху Месси и Роналду... Из 12 ЗМ, по-одному многим игрокам достался бы...
И не только им: Иньеста, Хави, Бейл, Де Брюйне, Левандовски, Снейдер, Ван Дейк, Бензема, Кокорин, Заболотный
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Никита Смолов
Ответ Отец Абду
В итоге от этой сделки проиграли все...
Батя Нея точно в +
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Vinnipukh Vinni
Ответ John Brown
хахаха тоесть Месси знал что футбол там **** а он перехал в ПСЖ))) фанаты Месси будут сейчас тут минусовать и расказывать что он там ради футбола пошел (после того как Барсу подоил на последние деньги)...
Месси туда отправился готовиться к ЧМ. И у него отлично получилось.
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charly_54
Ответ Абдул Абакаев
если не лучшее
Да и рибери левандовски роббен ещё
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charly_54
Ответ Абдул Абакаев
если не лучшее
Ну тут дело вкуса. Криштиану Бензема Бейл тоже хороши
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DolJun
Ответ charly_54
Да много кто куда мог перейти или не перейти, как говорится: если у бабушки был бы… А факт заключается в следующем: он перешёл в барсу, выиграл все что можно и был одним из лучших нападающих Европы
факт заключается в том, что пошел он за длинным барселонским песо, а уж что он там выиграл и кем стал - дело десятое в рамках того, на что он сейчас намекает говоря про неймара.
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#SharkTeam
Ответ Фанат Лионеля Месси
Переходить в 25 во Францию с самого начала выглядело идиотским решением
Для бесхарактерных возможно. А Неймар такая же суперзвезда и верил в себя
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ARIGAMI ARIGAMI
В точку
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charly_54
Ответ DolJun
тогда он и в арсенал был не против уйти, если бы не венгер с его 40+1 фунт приколами. но про это конечно же нужно для начала помнить, чтобы браться анализировать подобные штуки. проще ведь написать про мсн, как будто я что-то про это написал)
Да много кто куда мог перейти или не перейти, как говорится: если у бабушки был бы… А факт заключается в следующем: он перешёл в барсу, выиграл все что можно и был одним из лучших нападающих Европы
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#SharkTeam
Ответ Altim
Что значит "не факт"? Неймар проиграл свою карьеру, практически)
Ба, не выиграл ЗМ значит проиграл карьеру?
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Абдул Абакаев
Ответ charly_54
Тогда барса и ливерпуль были на разном уровне, трио Неймар суарес месси одно из лучших за прошедшее десятилетие
если не лучшее
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Vinnipukh Vinni
Ответ Имя Фамилия
Останься в барсе Неймар выиграл бы несколько золотых мячей для меси.
Месси и без него их выиграл.
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#SharkTeam
Ерунду говорит. Как можно выиграть ЗМ играя в одной команде с Месси? Основная слава всегда будет у него
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Джавез Тилл
Суаресам, Неймарам, Ибрагимовичам не повезло родиться в эпоху Месси и Роналду... Из 12 ЗМ, по-одному многим игрокам достался бы...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Алекс75
"А потом то же самое я говорил Месси" - добавил Суарес.
В отличие от Неймара Месси в ПСЖ пошёл не за Золотым мячом (который, кстати, всё равно получил).
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DolJun
Ответ Володимир Шохор
Не знал что все футболисты которые хотят побеждать называются наемниками))) веть лучше играть в Ливерпуле который тогда занимал 7-6 места в таблице
звучит как неплохое универсальное оправдание. месси тоже хотел побеждать, поэтому в псж свалил. роналду, к слову, тоже.
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Имя Фамилия
Ответ Alexandr Turner
ну, остановились в шаге от кубка короля и Ла лиги. зато в следующем сезоне оформили требл. С непосредственным участием самого Суареса. А Ливерпуль свой первый титул в целом взял в 2019.
По итогу за последние 8 лет с момента перехода Ливерпуль провёл несравнимо успешнее барсы, 3 финала ЛЧ, один из которых победный, Суарес в барсе быстро деградировал, выдав всего 1 сезон на ливерпульском уровне, а в полуфинале ЛЧ получил 4:0 от бывшей команды. Для Неймара и Суареса переход в барсу в рабство меси это главная ошибка в карьере.
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DolJun
Ответ charly_54
Тогда барса и ливерпуль были на разном уровне, трио Неймар суарес месси одно из лучших за прошедшее десятилетие
тогда он и в арсенал был не против уйти, если бы не венгер с его 40+1 фунт приколами. но про это конечно же нужно для начала помнить, чтобы браться анализировать подобные штуки. проще ведь написать про мсн, как будто я что-то про это написал)
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Yri Yrov
Ответ Отец Абду
Месси в 35 перешёл, а Неймар в 25.... Чувствуешь разницу?:)
а Роналду в 37 лет в АПЛ перешёл, в первый сезон забил 18 голов, во втором сам себе в ногу стрельнул но это уже история
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Altim
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Не факт. У Неймара в итоге очень жирный контракт(к которому так или иначе стремятся большинство проф. футболистов) а ПСЖ сделал себе рекламу и добавил поклонников во всём мире.
Что значит "не факт"? Неймар проиграл свою карьеру, практически)
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luarr
Ответ Aibek Mak
«Лео, Англия лучше [чем Франция]. «Манчестер Сити», этот футбол будет лучше для тебя. Но Франция?..»
Вы пытаетесь сравнить ситуацию 34-летнего Месси и 24-летнего в то время Неймара... поразительно.
Конечно, для молодого Неймара на пике лучше было бы переходить в Англию или вообще остаться в Барсе, но у Месси-то ситуация другая была. Думаю, его переход в ПСЖ не выглядит настолько обидным и нелепым как в случае Неймара (хотя, конечно, хотелось бы посмотреть на Лео в Англии). Здесь большую роль сыграл фактор возраста, ну и друзья-знакомые в ПСЖ и возможность направить максимум сил на подготовку к ЧМ, не распыляясь на клубный чемпионат
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