Суарес о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Он выиграл бы «Золотой мяч», если бы остался в «Барсе». Мы говорили ему: «Англия лучше, футбол «Сити» будет лучше для тебя. Но Франция?..»

высказался об уходе из «Барселоны».

Бразильский нападающий перешел в « » из испанского клуба в 2017 году.

«Мне не очень нравится говорить об этом, но был момент, когда уже было много слухов, поэтому мы [с ] пошли поговорить с Неймаром и сказали: «Ней, если ты хочешь выиграть все, оставайся с нами».

Он слушал нас и говорил: «Да, да, я хочу остаться». Но есть все окружение, которое иногда трудно контролировать. Мы, как друзья, советовали ему остаться, но это его решение, его семьи. Мы говорили: «Неймар, Англия лучше [чем Франция]. « », этот футбол будет лучше для тебя. Но Франция?..»

Это рискованное заявление, но я возьму на себя такую ответственность. Если бы Неймар остался в «Барселоне», он бы наверняка выиграл «Золотой мяч». Мое мнение таково, что если бы он остался, то выиграл бы, да», – сказал бывший нападающий «Барселоны», выступающий за «Гремио».

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