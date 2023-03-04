Суарес о переходе Неймара в «ПСЖ»: «Он выиграл бы «Золотой мяч», если бы остался в «Барсе». Мы говорили ему: «Англия лучше, футбол «Сити» будет лучше для тебя. Но Франция?..»
Луис Суарес высказался об уходе Неймара из «Барселоны».
Бразильский нападающий перешел в «ПСЖ» из испанского клуба в 2017 году.
«Мне не очень нравится говорить об этом, но был момент, когда уже было много слухов, поэтому мы [с Лионелем Месси] пошли поговорить с Неймаром и сказали: «Ней, если ты хочешь выиграть все, оставайся с нами».
Он слушал нас и говорил: «Да, да, я хочу остаться». Но есть все окружение, которое иногда трудно контролировать. Мы, как друзья, советовали ему остаться, но это его решение, его семьи. Мы говорили: «Неймар, Англия лучше [чем Франция]. «Манчестер Сити», этот футбол будет лучше для тебя. Но Франция?..»
Это рискованное заявление, но я возьму на себя такую ответственность. Если бы Неймар остался в «Барселоне», он бы наверняка выиграл «Золотой мяч». Мое мнение таково, что если бы он остался, то выиграл бы, да», – сказал бывший нападающий «Барселоны», выступающий за «Гремио».
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Конечно, для молодого Неймара на пике лучше было бы переходить в Англию или вообще остаться в Барсе, но у Месси-то ситуация другая была. Думаю, его переход в ПСЖ не выглядит настолько обидным и нелепым как в случае Неймара (хотя, конечно, хотелось бы посмотреть на Лео в Англии). Здесь большую роль сыграл фактор возраста, ну и друзья-знакомые в ПСЖ и возможность направить максимум сил на подготовку к ЧМ, не распыляясь на клубный чемпионат