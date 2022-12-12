Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Гризманн вошел в топ-10

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Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч». 

На первое место в списке вышел Лионель Месси, сместивший партнера по «ПСЖ» Килиана Мбаппе

В первую десятку вошел Антуан Гризманн. В предыдущей версии рейтинга его имя не фигурировало. 

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

4. Неймар («ПСЖ»);

5. Роберт Левандовски («Барселона»);

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

10. Антуан Гризманн («Атлетико»). 

Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.

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