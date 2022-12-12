Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Гризманн вошел в топ-10
Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».
На первое место в списке вышел Лионель Месси, сместивший партнера по «ПСЖ» Килиана Мбаппе.
В первую десятку вошел Антуан Гризманн. В предыдущей версии рейтинга его имя не фигурировало.
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ»);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);
4. Неймар («ПСЖ»);
5. Роберт Левандовски («Барселона»);
6. Винисиус Жуниор («Реал»);
7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);
8. Мохамед Салах («Ливерпуль»);
9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);
10. Антуан Гризманн («Атлетико»).
Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард «Реала» и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.
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