Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Гризманн вошел в топ-10

Издание Goal опубликовало обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

На первое место в списке вышел , сместивший партнера по «ПСЖ» .

В первую десятку вошел Антуан Гризманн. В предыдущей версии рейтинга его имя не фигурировало.

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ»);

2. Килиан Мбаппе ( );

3. Эрлинг Холанд ( );

4. Неймар («ПСЖ»);

5. ( );

6. Винисиус Жуниор («Реал»);

7. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»);

8. ( );

9. Хвича Кварацхелия («Наполи»);

10. Антуан Гризманн ( ).

Действующий обладатель «Золотого мяча» форвард и сборной Франции Карим Бензема остался на 20-м месте.

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