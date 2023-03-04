«Карпаты» отказались от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России: «Презентация формы «Зенита» подтвердила правильность решения»
Украинский клуб «Карпаты» прекратил сотрудничество с компанией Joma.
Причиной такого решения стала работа производителя экипировки в России. «Карпаты» отметили, что на это повлияла новая форма «Зенита», на которой есть логотип Joma.
«Карпаты» сменили поставщика спортивной формы и экипировки. Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке.
На протяжении нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнеров и остановился на партнерстве с Nike, чье предложение оказалось наиболее оптимальным.
Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход компании Nike с российского рынка. Отметим, что недавняя презентация новой формы от Joma одной из российский команд («Зенита» – Sports.ru) подтвердила правильность решения менеджмента клуба «Карпаты», – говорится в заявлении команды из Львова.
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