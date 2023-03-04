«Карпаты» отказались от сотрудничества с Joma из-за работы компании в России: «Презентация формы «Зенита» подтвердила правильность решения»

Теги Зенит Чемпионат Украины по футболу Карпаты премьер-лига Россия первая лига Украина Nike игровая форма стиль Joma Футбол

Украинский клуб «Карпаты» прекратил сотрудничество с компанией Joma.

Причиной такого решения стала работа производителя экипировки в России. «Карпаты» отметили, что на это повлияла новая форма «Зенита», на которой есть логотип Joma.

«Карпаты» сменили поставщика спортивной формы и экипировки. Причиной такого решения стало отсутствие четкой позиции компании Joma по прекращению работы на российском рынке.

На протяжении нескольких месяцев клуб изучал потенциальных партнеров и остановился на партнерстве с Nike, чье предложение оказалось наиболее оптимальным.

Одним из определяющих критериев при выборе технического партнера стал полный выход компании Nike с российского рынка. Отметим, что недавняя презентация новой формы от Joma одной из российский команд («Зенита» – Sports.ru) подтвердила правильность решения менеджмента клуба «Карпаты», – говорится в заявлении команды из Львова.

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73 комментария

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Алексей Полиенков
Не велика потеря.
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Геннадий Киселев
А почему свидомые не откажутся от автоматов, самолётов, танков и прочего вооружения произведённого в СССР и России? Заодно и от земель, принадлежащих злой Российской империи, не мешало бы отказаться.
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Олег Кузнецов
Ответ Yu123
ну после такого обанкротятся не иначе
Истерика украинских клубов приобретает карикатурный характер.
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mancunian82
Ответ Great ManUtd
Эппл не европейская компания и амерам действительно не выгодно сотрудничать с русскими, потому, что они наши враги. в отличии от европейцев, с которыми наоборот выгодно создать экономический альянс.
“что они наши враги”
😂🤣😂🤣😂
Вам на первый канал, такие там в почете)
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Arthurino
Ответ frontman5
Ты сам то чей, хлопец? И что здесь забыл?
Вырос на Урале в Оренбурге, живу в Москве. Еще вопросы? Или если не находишься в путриотическом угаре и не выдумываешь сказки, что эти бездуховные европейцы замерзнут, то автоматом становишься украинцем?
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Dinamik1
Ну это клиника.
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Iomov
Я уверен что вылечить их уже невозможно.
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Артем Артемов
Джума выдохнула, нашить форму на кривоногих, косоголовых игроков Карпат все равно не получалось)
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Filipp Gorski
Ребята шизанулись
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Лучезарный
Ответ Vlad Emelin
Joma, наверное, очень сильно расстроилась. Теперь придётся сотрудничать не с самими Карпатами, а каким-то Газпромом.
Думаешь, эти поберушки платили что-то?) Грошей нема...
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MstAndreev
Самое время отказаться от планеты, которой пользуются русские)
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deadjoker
Как же они теперь без Карпат то, разорятся же…
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Hong Kil
Наверное скоро все украинские клубы перейдут в американский футбол. А как иначе, ведь если в России играют в настоящий футбол, тогда им придется отказаться.
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And-Rover
Ответ Alexander Kochet
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О, демократ очередной пришёл. Что забыл тут?
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frontman5
Ответ Arthurino
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Ты сам то чей, хлопец? И что здесь забыл?
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Юрий Костыгин
Надо и Nike подставить. Накупить футболок с закорючкой, нанести клубную символику и вперёд. Сказать, что других в магазине не было. А так "Карпатам" пора готовиться играть в чемпионате Венгрии.
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ZarvuR2020
Когда уже к Нафтогазу будут претензии?
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Лучезарный
Ответ Arthurino
Например? Apple вчера прекратили сервисное обслуживание Маков и Айпэдов, ни один крупный кино дистрибьютор не вернулся в Россию, никакие сервисы кино и музыки не вернулись полностью закончили деятельность в России, а это сокращение сотен людей, ни одна компания по продаже одежды не вернулась в страну, многомиллиардные игровая индустрия все еще в режиме стопа. Кажется, что слова «западные компании жалуются и кусают локти» уже можно приравнять к «европейцы замерзнут и будут молить о пощаде». Кстати, уже март, замерзли или еще нет?
Не звезди. Вся одежда сменила вывески и работает дальше. А когда я захотел плейстейшн сыну купить, Я просто позвонил знакомому в Турцию и вуаля. Все приехало, все работает
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Sunnyboy
Ну теперь хоть кто то узнал что есть такой ФК!
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Милчик
После того, как ФК Карпатам компания Joma напишет, окей, за одностороннее расторжение договора штраф в размере суммы сделки. ФК Карпаты: да вы знаете, это как бы ваше дело с кем сотрудничать, мы просто мнение выразили.
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Arthurino
Ответ fil_spb
И весь этот переможный бубнеж перебивается одной единственной новостью - "Крупнейший немецкий химический концерн BASF останавливает часть производства аммиака. Пока компания объявила о сокращении 2600 рабочих мест по всему миру" А BASF и аммиак это не сранный H&M или Zara, это стратегическая отрасль, химия, удобрения, а значит и сельхозка и прочая-прочая. И таких новостей то не одна не две.
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Giggs7
маразм
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FilinMD
Ответ fil_spb
И весь этот переможный бубнеж перебивается одной единственной новостью - "Крупнейший немецкий химический концерн BASF останавливает часть производства аммиака. Пока компания объявила о сокращении 2600 рабочих мест по всему миру" А BASF и аммиак это не сранный H&M или Zara, это стратегическая отрасль, химия, удобрения, а значит и сельхозка и прочая-прочая. И таких новостей то не одна не две.
Причем очень смешно, что подается это все как «все идет по плану, решение взвешенное, запланированное и органичное»

https://cen.acs.org/business/finance/BASF-cutting-back-main-site/101/web/2023/02

))
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Alexander Kochet
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Verhovn
Ответ Михаил Мочалов
Я думаю 90% людей здесь совершенно всё равно в каких там майках будут бегать эти принципиальные карпатские хлопцы.
99,9% чего уж там)
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