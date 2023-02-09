В РПЛ продолжат играть мячами Nike в следующем сезоне. Их могут ввезти параллельным импортом («РБ Спорт»)

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Nike Краснодар игровая форма стиль Футбол

В новом сезоне Мир РПЛ продолжат играть мячами Nike, скорее всего.

В операционном плане РПЛ на вторую часть сезона-2022/23 (раздел «Реализация коммерческих прав») предусмотрено к февралю 2023 года выполнение задачи поиска нового устойчивого партнера РПЛ в категории «поставщик мячей».

По данным «РБ Спорт», в сезоне-2023/2024 в чемпионате России продолжат играть мячами Nike. Контракт с американской компанией истекает в нынешнем сезоне.

Ранее Nike объявил об уходе с российского рынка, поэтому поставки, вероятно, будут осуществляться через посредника путем параллельного импорта. В пресс-службе РПЛ информацию не прокомментировали.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

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54 комментария

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AndreyGor
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
а в сколково мяч придумать и сделать не могут за фуллирад рублей?))
Все по порядку. Как только колесо изобретут.
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Balt
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
а в сколково мяч придумать и сделать не могут за фуллирад рублей?))
Деньги потратят, а мяч так никто и не увидит. Так, прототипом из бумаги мелькнут и всё на этом.
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Mortimer1
Ответ Геннадий Тимченко
Путин же сказал, что вопрос импортозамещения успешно решен - полагаю всё же надо играть отечественными 🏀 мячами, а не поклоняться западным названиям - ведь все игроки РПЛ патриоты, не так ли ❓🤔
ципсо спок
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shin93
Ответ Юрий Кечко
Пусть играют селектами и 2к, пусть мучаются как я в своё время в спортшколе
В РПЛ тоже когда-то играли селектами
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Pertinax Gandi
Неужто мы не можем заказать в Пакистане свои мячи под брендом "Большевичка", например?
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Уставший Фергюсон
А как же демикс? Это ли замена мячам загнивающего запада? Демикс Скрепа Рпл
+1
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Андрей Балабаев
Рпл-российская параллельная лига!
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ganea
Ответ Kompo
В сравнении с каким мячом?
перепутал с jako
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Ильнур Хасанов
Пакистанцы же шьют пусть закажут не фирменные.
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Ильнур Хасанов
Пусть одноразовыми китайским гоняют. Сэкономят
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Диванный эксперт
Ответ Юрий Кечко
Все равно что булыжником играть или качаном капусты Хз для миньки они может удобные , но на большое поле это мрак
Select для мини футбола это вообще камень)
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Юрий Кечко
Ответ Kompo
Он есть! Сходите на матчи ПФЛ. Это не шутка!
Вот ни разу не играл демиксом и слабо представляю как он , но видимо плохо
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Kurban Babayev
Ответ Геннадий Тимченко
Путин же сказал, что вопрос импортозамещения успешно решен - полагаю всё же надо играть отечественными 🏀 мячами, а не поклоняться западным названиям - ведь все игроки РПЛ патриоты, не так ли ❓🤔
Promes No 1 patriot
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-2
-2
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Максим Фомин
Ответ Геннадий Тимченко
Уже проводили этап по биатлону с воображаемыми патронами, так что опыт можно внедрять повсеместно👏
Сразу вспомнилась миниатюра про "Камызяцкий тир"😂
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Юрий Кечко
Ответ goalie_pash
2К ещё ничего. А вот Селект, да в холодную или мокрую погоду - это отдельное удовольствие.
Да ну 2к тоже дубовый какой то , селект хуже конечно , но тоже удовольствие ниже среднего от него
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Максим Фомин
Скоро возле тренировочных баз и стадионов будут ходить люди в длинных плащах, подходить к игрокам и говорить "Эй парень, мячи Nike интересуют?"
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Kompo
Ответ ganea
кстати он неплох
В сравнении с каким мячом?
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Юрий Кечко
Ответ ganea
европасс тоже мой любимый , мягкий наверное
Да вообще такой приятный , прям с ним техника обращения с мячом как будто растёт , даже не знаю кого с ним рядом поставить
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Александр Титаренко
Ответ Юрий Кечко
Пусть играют селектами и 2к, пусть мучаются как я в своё время в спортшколе
Селект же хорошие мячи, были по крайней мере
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ganea
Ответ Юрий Кечко
Гавнище полное , только где то когда лет 14-17 было под выпуск уже , стали играть чем то приличным, типо Европаса( по мне самый лучший мяч в истории ) И так далее
европасс тоже мой любимый , мягкий наверное
+1
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DVM_1
Ну шайбу хоть пока чтобы не из г-на сделать можем?
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ganea
Ответ Kompo
В ПФЛ вообще играют Demix!
кстати он неплох
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FilinMD
Ответ fantast1c
Select ? Топовые мячи.
Для зала разве что
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Atsuktuvas
Ждем запуска отечественной модели мячей под названием "Шаром покати".
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Dvapyatdesyat
Ответ Юрий Кечко
Все равно что булыжником играть или качаном капусты Хз для миньки они может удобные , но на большое поле это мрак
Мне таким руку однажды сломали. Не думаю, что дело в бренде конечно, но просто запомнилось 😀
+2
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