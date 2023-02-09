В РПЛ продолжат играть мячами Nike в следующем сезоне. Их могут ввезти параллельным импортом («РБ Спорт»)
В новом сезоне Мир РПЛ продолжат играть мячами Nike, скорее всего.
В операционном плане РПЛ на вторую часть сезона-2022/23 (раздел «Реализация коммерческих прав») предусмотрено к февралю 2023 года выполнение задачи поиска нового устойчивого партнера РПЛ в категории «поставщик мячей».
По данным «РБ Спорт», в сезоне-2023/2024 в чемпионате России продолжат играть мячами Nike. Контракт с американской компанией истекает в нынешнем сезоне.
Ранее Nike объявил об уходе с российского рынка, поэтому поставки, вероятно, будут осуществляться через посредника путем параллельного импорта. В пресс-службе РПЛ информацию не прокомментировали.
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