В РПЛ продолжат играть мячами Nike в следующем сезоне. Их могут ввезти параллельным импортом («РБ Спорт»)

В новом сезоне Мир продолжат играть мячами , скорее всего.

В операционном плане РПЛ на вторую часть сезона-2022/23 (раздел «Реализация коммерческих прав») предусмотрено к февралю 2023 года выполнение задачи поиска нового устойчивого партнера РПЛ в категории «поставщик мячей».

По данным «РБ Спорт», в сезоне-2023/2024 в чемпионате России продолжат играть мячами Nike. Контракт с американской компанией истекает в нынешнем сезоне.

Ранее Nike объявил об уходе с российского рынка, поэтому поставки, вероятно, будут осуществляться через посредника путем параллельного импорта. В пресс-службе РПЛ информацию не прокомментировали.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!