В сети появилось фото новой формы «Зенита» от Joma

В сети появились фото формы « » от бренда .

Футболка выполнена в традиционных цветах: лазурном и темно-синем.

Фото: t.me/zenit_cafe/2306

Напомним, с 2010 года техническим партнером «Зенита» была компания Nike.

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