В сети появилось фото новой формы «Зенита» от Joma
В сети появились фото формы «Зенита» от бренда Joma.
Футболка выполнена в традиционных цветах: лазурном и темно-синем.
Фото: t.me/zenit_cafe/2306
Напомним, с 2010 года техническим партнером «Зенита» была компания Nike.
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А, точно , такие же "топорные" формы у команд были в PESах
На протяжении нескольких сезонов в форме JOMA играют испанские «Севилья» и «Хетафе», чешская сборная по мини-футболу, сборная команда по футболу Гондураса.
Гондураса ... ну вы поняли))