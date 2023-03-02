В сети появилось фото новой формы «Зенита» от Joma

Теги Зенит премьер-лига Россия фото игровая форма стиль Joma Футбол

В сети появились фото формы «Зенита» от бренда Joma.

Футболка выполнена в традиционных цветах: лазурном и темно-синем.

Фото: t.me/zenit_cafe/2306

Напомним, с 2010 года техническим партнером «Зенита» была компания Nike.

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69 комментариев

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Его Величество Златан
помоему в фотошопе рандомно лого налепили и готово . ✔️
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nik name
во второй лиге формы у клубов и то красивее
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Александр Володин
Где же я это видел???
А, точно , такие же "топорные" формы у команд были в PESах
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Kolch
Странное с комментариями творится что-то.
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Антон Панарин
Майка с картой - оригинально. В любом случае могло быть хуже
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SmokingShadow
чета даже не смешно
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Александр Володин
Где- то я это уже видел
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Brigant
Нормас
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RAMIK
Когда из-за спонсоров нарушается цветовая гамма клубов это не очень красиво выглядит.
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Мансур Абдрахимов
Уныло
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Alex111
Из фирмы, состоящей из 8 человек, она выросла в транснациональную компанию с дочерними предприятиями в Италии, Германии, Китае, Гонконге, Панаме и США, Мексике, у неё практически по всему миру действует надежная сеть дистрибьюторов.
На протяжении нескольких сезонов в форме JOMA играют испанские «Севилья» и «Хетафе», чешская сборная по мини-футболу, сборная команда по футболу Гондураса.

Гондураса ... ну вы поняли))
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-1
-1
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Любитель побеждать
Над ЦСКА все ржали, а в итоге сейчас у ЦСКА эксклюзив от Joma, а Зеня в шаблоне.
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Vlad Emelin
Выглядит в целом норм, но лого у Joma не очень))
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fcb812
💩💩💩💩💩
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Кирилл Захаров
Ужасная форма …
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Anton Solovyev
Может фотка не очень, но такие рукава как то старомодно выглядят, причем не в хорошем смысле, хотя карта города на пузе интересно
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Мяснойбой
максимально печальная
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Пацанчик реальный
Чет рекламы мало,надо больше!
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Илья Ганин
Мы все в большой жоме
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Водяра
Для ФНЛ сойдёт.
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JBa
блеть лучше бы продолжать в старых комплектах играть, как-то даже несерьёзно
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Kolch
Чтобы примерить форму, надо зайти за шторку и встать на картонку
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Мансур Абдрахимов
Уныло
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rooney pers
Мда...
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Гекдениз Кардениз
Смотрится как на рынке паленка смнтетическая)
+1
-1
0
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