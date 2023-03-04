УАФ из-за формы «Зенита» с лого Joma потребовала объяснений от компании

В УАФ недовольны новой формой «Зенита» с логотипом Joma.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга представил новую экипировку с Wildberries, на которой есть логотип испанской компании Joma. Украинская ассоциация футбола выпустила заявление в связи с этим.

«Стало известно о презентации российским клубом «Зенит» новой формы от бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В связи с этим «УАФ Маркетинг» направил в головной офис Joma запрос с просьбой дать объяснения по этой ситуации.

В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК «Зенит», и как так случилось, что на форме российской команды красуется логотип Joma?

«УАФ Маркетинг» надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.

В то же время напоминаем, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года. Тогда в ответ на запрос «УАФ Маркетинг» технический спонсор национальной сборной Украины заявил, что «Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами», – говорится в заявлении УАФ.

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