УАФ из-за формы «Зенита» с лого Joma потребовала объяснений от компании

Теги Зенит Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УАФ игровая форма стиль Joma Футбол

В УАФ недовольны новой формой «Зенита» с логотипом Joma.

Ранее клуб из Санкт-Петербурга представил новую экипировку с Wildberries, на которой есть логотип испанской компании Joma. Украинская ассоциация футбола выпустила заявление в связи с этим.

«Стало известно о презентации российским клубом «Зенит» новой формы от бренда, являющегося техническим спонсором национальной сборной Украины. В связи с этим «УАФ Маркетинг» направил в головной офис Joma запрос с просьбой дать объяснения по этой ситуации.

В частности, имеет ли центральный офис Joma отношение к презентации и в целом разработке дизайна формы ФК «Зенит», и как так случилось, что на форме российской команды красуется логотип Joma?

«УАФ Маркетинг» надеется получить четкий ответ на этот вопрос в ближайшее время.

В то же время напоминаем, что похожая ситуация с использованием формы бренда Joma российскими клубами уже возникала в июле 2022 года. Тогда в ответ на запрос «УАФ Маркетинг» технический спонсор национальной сборной Украины заявил, что «Joma остановила все спонсорские контракты с российскими и белорусскими спортивными командами», – говорится в заявлении УАФ.

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110 комментариев

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Speed Montana
А что есть такая страна украина? Вроде просто области РФ
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HellLight
параллельный импорт. так что на недовольство уаф тоже параллельно
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Роберт Дауни-средний
Ответ tyuiop tyuiop
какие колабораниы? учи матчасть, это освободительный корпус
освобительный корпус, забежааший в приграничное село, убивший водителя автобуса и ранивший ребенка, записавший дрожащим голосом видео возле какого-то дома и сбежавший обратно за границу. не ну а че, не в Бахмуте же воевать им, там и убить могут
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Сергей Пацаваца
Ответ Вячеслав Максименко
Свою страну они бомбили ещё до февраля 2022 года.
Согласен,и боевых гусей и комаров выращивали
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Ростовский
Ответ В Питере Пять
Мне вот просто интересно. А что выигрывает побеждающая сторона, кроме десятков тысяч погибших людей, не по своему желанию отправившихся воевать на чужой земле? И как определить вообще, кто проигрывающая сторона? Украина уже год пытается защитить свои территории от «второй армии мира». В чём их проигрыш на данный момент?
- Присоединение новых территорий и огромное количество новых граждан.

- Сухопутный коридор в Крым и обеспечение его водой (водохранилище освободили от Украины).

- Получили ЗАЭС.

- Сильно сократили население врага, сделали ему демографическую яму и вогнали в долги на несколько поколений вперёд.

Как видим плюсов много уже сейчас. А будут ещё.
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sfilatov13
Ответ Vanek1411
"Ростов" в Жоме лет пять уже точно гоняет.
у Ростова пума
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Вячеслав Максименко
Ответ Сергей Пацаваца
Посмотрю я на тебя если твою страну будут бомбить крышу тоже снесёт!Украинцы часто перегибают ,но я их понимаю
Свою страну они бомбили ещё до февраля 2022 года.
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Андоррский почтальон
Ответ В Питере Пять
Мне вот просто интересно. А что выигрывает побеждающая сторона, кроме десятков тысяч погибших людей, не по своему желанию отправившихся воевать на чужой земле? И как определить вообще, кто проигрывающая сторона? Украина уже год пытается защитить свои территории от «второй армии мира». В чём их проигрыш на данный момент?
На данный момент в потере 20% территории.
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tyuiop tyuiop
Ответ Роберт Дауни-средний
Коллаборанты. И? Что это меняет?
какие колабораниы? учи матчасть, это освободительный корпус
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AlexZhano__
Ответ tyuiop tyuiop
ну так не Путин под бахмутом стреляет
Знаешь, я настолько не слежу за событиями там, что даже не знаю ни про какой Бахмут. Я не согласен в принципе с происходящим, но это не значит, что я должен наблюдать за этим в деталях.
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Роберт Дауни-средний
Ответ tyuiop tyuiop
это были русские, простофиля)))
Коллаборанты. И? Что это меняет?
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сосед царя
Ответ Иван Новиков
За полдня шапито трижды обгадилось - с КАСом, болельщиками и формой.
За полдня три высера, и все неудачные.
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Pavel Golovanev
Обычно брэнды одежды платят клубам деньги за рекламу, а тут клуб платит деньги за одежду хоть от кого то известного производителя.
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Dmitry Ptitsyn
Тогда у Kelme пусть спросят за бк зенит))
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mahurat
Собачка лает, ветерок носит...
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tyuiop tyuiop
Ответ DekiB
Скоро они добьются того, что со всего мира начнут звонить Путину и уже требовать ядерных бомбардировок)))
вам нельзя смотреть скабееву больше 5 часов в день
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tyuiop tyuiop
Ответ Xersoldat
Странно что к них возникли вопросы по лого на форме Зенита, но не возникли вопросы о аналогичном лого на форме центрального спортивного клуба АРМИИ.
там от армии одно название
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tyuiop tyuiop
Ответ Никому_никабельный
Кем хоть они себя возомнили, я понять не могу? Теперь все действия Европы и Запада должны сначала с ними соглосовываться?
вот это баттхерт))
читай санкции с Газпромом нельзя сотрудничать
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Сергей Пацаваца
Ответ Pok_Toholo
Только глупые и недальновидные могут так распыляться по пустякам. Дождутся, что просто достанут всех своим нытьем и требованиями
Посмотрю я на тебя если твою страну будут бомбить крышу тоже снесёт!Украинцы часто перегибают ,но я их понимаю
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And-Rover
Уже новость, что Карпаты отказались от Joma и перешли к Nike.
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tyuiop tyuiop
Ответ IceBear27
То есть то, что в форме Joma играет ЦСКА уже который сезон их совершенно не волнует? Лишнее доказательство того, что данной убогой организации лишь бы кинуть нечистоты на вентилятор)
так Газпром один из главных спонсоров КП озёра
а Ростов в таком не защкварился
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ВладимирНеПутин
С чего Joma должна отчаиваться перед уаф? Возомнили себя пупом земли, что все всё им должны и обязаны
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RSM-1930
Ну и пусть одеваются в украинские бренды одежды, ой а таких нет
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LeChat Ostrowski
а дышать тем же воздухом можно ?
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tyuiop tyuiop
Ответ Роберт Дауни-средний
то ли дело укрогерои, воюющие со школьными автобусами и детьми
это были русские, простофиля)))
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