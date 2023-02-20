Ренан в «Зените» взял 77-й номер. Он прибыл в Петербург и провел тренировку с командой

Теги Зенит премьер-лига Россия игровая форма стиль Роберт Ренан Футбол

Защитник Роберт Ренан прибыл в расположение «Зенита».

Как сообщает пресс-служба клуба, 19-летний футболист прибыл в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с «Зенитом» на «Газпром-Арене».

За «Зенит» бразилец будет выступать под 77-м номером.

Фото: fc-zenit.ru

С 20 января по 13 февраля Ренан выступал на Кубке Америки U20 в составе сборной Бразилии и стал его победителем.

Статистику новичка «Зенита», перешедшего в клуб из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто, можно изучить здесь.

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33 комментария

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box2box2
Ответ Жаргал Шадапов
Не особо высокий, если по Семаку мерить
Не особо светлый, вот что действительно не приятно(( превратили Европейский Топ-Клуб в бразильский карнавал(
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mancunian82
Ответ Кот Ученый
какой молодец! он станет лучшим игроком чемпионата и станет чемпионом России с зенитом
Бот?)
0
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Big Nick
Ответ adamxx
так для россиян вроде ограничения сейчас на вывоз? или отменили?
Они отказались от своего гражданства?
0
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иван кочубей
перепись тарасят
+1
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Александр Смирнов
Ответ Владислав88
Ух как давно у нас 77 номера не было. Коноплёв последний на памяти
кто-то на последнем сборе играл под 77 в атаке. Козлов наверно. Грел майку для Ренана
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adamxx
Ответ Владислав88
Для получения зарплата и вывоза её заграницу.
так для россиян вроде ограничения сейчас на вывоз? или отменили?
0
-2
-2
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Жаргал Шадапов
Не особо высокий, если по Семаку мерить
0
0
0
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Владислав88
Ответ Фут.Боль
Надо выпускать как раз. Не в сказку приехал. А насчет огорода, то Газпром мог бы по быстрому за зиму в Ульяновске построить стадик с крышей небольшой. Ну чисто, чтобы своим же комфортно играть было. Хотя, о чем я, по быстрому там не получится.
Ага Маман а своё время?
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Дима Берин
Ответ Фут.Боль
Надо выпускать как раз. Не в сказку приехал. А насчет огорода, то Газпром мог бы по быстрому за зиму в Ульяновске построить стадик с крышей небольшой. Ну чисто, чтобы своим же комфортно играть было. Хотя, о чем я, по быстрому там не получится.
ну Газпром то быстро бы построил. А вот городские разгильдяи, как обычно
+1
-1
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Виталик Украинский
Ответ Александр Беляков
Главное не выпускать его на огород в Ульяновске. А то обратно уедет.
Главное чтобы Зарема успокоительных таблеток вовремя выпила.
+3
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Владислав88
Ответ В Питере Пять
Расскажите, как неглупый человек, для каких денежных манипуляций нужен российский паспорт? Про налог 13% сразу мимо, если что. У них и так этот налог.
Для получения зарплата и вывоза её заграницу.
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В Питере Пять
Ответ Владислав88
Ух как давно у нас 77 номера не было. Коноплёв последний на памяти
Джорджевич.
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Владислав88
Ух как давно у нас 77 номера не было. Коноплёв последний на памяти
+1
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В Питере Пять
Ответ xoms
Глупый вы, паспорт нужен игроку для манипуляции денежных а не клубу, и уж точно не сборной, а так то если бы не событие, то уж точно украсили нашу сборную калек, если было бы желание
Расскажите, как неглупый человек, для каких денежных манипуляций нужен российский паспорт?

Про налог 13% сразу мимо, если что. У них и так этот налог.
+1
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Fatty Toni
Ответ Zenith forever
Это чтобы соперников запутать.
Не исключено) Обычно защитники выбирают 22, 33, 44, если заняты основные номера. 77 это ближе к атаке, на мой взгляд. Мхитарян в Роме и Арсенале, Брозович в Интере - это только навскидку из наиболее известных.
UPD: покопался в гугуле, действительно, защитников тоже хватало, но в основном фланговых: Антонини (Милан), Кассети (Рома), Франческо Коко.
Вопрос снимается :)
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Виталик Украинский
Младший брат Малкома?
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ЗЕНИТ65
Ответ Fatty Toni
Очень странный номер для центрального защитника.
Какой был свободен, тот и взял.
+2
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Zenith forever
Ответ Fatty Toni
Очень странный номер для центрального защитника.
Это чтобы соперников запутать.
+1
0
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Spartakus1984
Чтож,будет интресно понаблюдать за супер талантом каким его представляли
0
-7
-7
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Verhovn
Как моя квартира😄
Ну, удачи.
+5
0
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xoms
Ответ Andrejs
Российский паспорт выдали уже как новому защитнику отечества?
Глупый вы, паспорт нужен игроку для манипуляции денежных а не клубу, и уж точно не сборной, а так то если бы не событие, то уж точно украсили нашу сборную калек, если было бы желание
+9
-2
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WSW
Ответ Rinat Khudayberdin
еще скажи, что у них ладошки не от изнурительной работы побелели, а всегда такими были
Про изнурённые ладошки не знаю. Это их личная жизнь.
0
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Фут.Боль
Ответ Александр Беляков
Главное не выпускать его на огород в Ульяновске. А то обратно уедет.
Надо выпускать как раз. Не в сказку приехал. А насчет огорода, то Газпром мог бы по быстрому за зиму в Ульяновске построить стадик с крышей небольшой. Ну чисто, чтобы своим же комфортно играть было. Хотя, о чем я, по быстрому там не получится.
+2
-9
-7
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Rinat Khudayberdin
Ответ WSW
Там у них, настоящие
еще скажи, что у них ладошки не от изнурительной работы побелели, а всегда такими были
0
-2
-2
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Andrejs
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+4
-17
-13
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