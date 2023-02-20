Ренан в «Зените» взял 77-й номер. Он прибыл в Петербург и провел тренировку с командой

Защитник Роберт Ренан прибыл в расположение « ».

Как сообщает пресс-служба клуба, 19-летний футболист прибыл в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с «Зенитом» на «Газпром-Арене».

За «Зенит» бразилец будет выступать под 77-м номером.

Фото: fc-zenit.ru

С 20 января по 13 февраля Ренан выступал на Кубке Америки U20 в составе сборной Бразилии и стал его победителем.

Статистику новичка «Зенита», перешедшего в клуб из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто, можно изучить здесь.