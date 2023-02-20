Ренан в «Зените» взял 77-й номер. Он прибыл в Петербург и провел тренировку с командой
Защитник Роберт Ренан прибыл в расположение «Зенита».
Как сообщает пресс-служба клуба, 19-летний футболист прибыл в Санкт-Петербург и провел первую тренировку с «Зенитом» на «Газпром-Арене».
За «Зенит» бразилец будет выступать под 77-м номером.
Фото: fc-zenit.ru
С 20 января по 13 февраля Ренан выступал на Кубке Америки U20 в составе сборной Бразилии и стал его победителем.
Статистику новичка «Зенита», перешедшего в клуб из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто, можно изучить здесь.
Про налог 13% сразу мимо, если что. У них и так этот налог.
UPD: покопался в гугуле, действительно, защитников тоже хватало, но в основном фланговых: Антонини (Милан), Кассети (Рома), Франческо Коко.
Вопрос снимается :)
Ну, удачи.