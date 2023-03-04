У «Спартака» есть право разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным

Теги Спартак высшая лига Нидерланды Аякс премьер-лига Россия возможные трансферы происшествия Квинси Промес Футбол

У «Спартака» есть право разорвать контракт с Квинси Промесом в одностороннем порядке.

По данным Metaratings.ru, в случае признания хавбека виновным и назначения ему реального срока лишения свободы «Спартак» имеет право разорвать с ним контракт.

Московский клуб также имеет право прекратить плановые выплаты за трансфер «Аяксу», за который ранее выступал футболист. Это предусмотрено в рамках соглашения между Промесом и «Спартаком».

Напомним, 3 марта в Нидерландах прошел суд по делу о нападении Промеса на двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура обвинила его в нападении при отягчающих обстоятельствах и требует 2 года лишения свободы.

Ожидается, что суд примет окончательное решение через две недели. Финальное заседание пройдет 17 марта.

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16 комментариев

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korysh
а смысл, если он поэтому и вернулся в Россию? был бы смысл разрывать, потому что он бы не смог в еврокубках играть на выезде, но только теперь это и не нужно. Наоборот теперь он будет стараться играть так, чтоб с ним продляли и продляли контракт до конца карьеры.
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brace
У них что, в контрактах оговаривается посадка в тюрьму или условный срок?
Ловко продумали/ придумали.)
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Владимир Владимирович
Есть право разорвать, но есть право и не разрывать , естественно Спартак стрелять в себе ногу не будет , тем более Антоха свой , и слава богу что никто там не умер
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Rumov
Глупо было бы держать у себя голландского афроголландца-уголовника и платить ему деньги с спонсированного российским бюджетом лукойла.
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Dark.Babysitter
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Никто ничего не разорвёт. Это Россия, детка
За 4 тонны наркоты серьёзные ребята могут кое-что другое разорвать.
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Промеса отдавать не стоит при любом раскладе...
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Slavnov
болелы не простят такое поведение новому руководству,им сразу лучше уходить в отставку и продавать клуб
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ОЛЛС1911
На враньё больше похоже. Причём тут прекращение выплат? Фантазии фейкового сайта Метарейтингс.
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Злодей Спб
Квинси, беги на Украину. С Дона выдачи нет -)
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Анатолий Дмитриевич
не разорвет, допустим, а дальше то что? промес будет тут всю оставшуюся жизнь скрываться?
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Игорь Новиков
Ответ Aleksandr Danilov
Но не разорвёт, в России уже нет смысла играть в институт репутации.
Смысл есть всегда.
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Сижу на факсах Барселоны
Никто ничего не разорвёт. Это Россия, детка
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Aleksandr Danilov
Но не разорвёт, в России уже нет смысла играть в институт репутации.
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Trash Talking
Очевидно, что разрывать контракт с Промесом даже при плохой игре Спартак не будет, а вот кинуть Аякс можно :)
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Dark.Babysitter
Промес будет в Шереметьево, как Сноуден тусить до 2024.
+11
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Кирилл.С-Пб
Будет с опахалом стоять в ложе у башкирки...
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