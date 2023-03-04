У «Спартака» есть право разорвать контракт с Промесом, если суд признает его виновным

У « » есть право разорвать контракт с в одностороннем порядке.

По данным Metaratings.ru, в случае признания хавбека виновным и назначения ему реального срока лишения свободы «Спартак» имеет право разорвать с ним контракт.

Московский клуб также имеет право прекратить плановые выплаты за трансфер « », за который ранее выступал футболист. Это предусмотрено в рамках соглашения между Промесом и «Спартаком».

Напомним, 3 марта в Нидерландах прошел суд по делу о нападении Промеса на двоюродного брата летом 2020 года. Прокуратура обвинила его в нападении при отягчающих обстоятельствах и требует 2 года лишения свободы.

Ожидается, что суд примет окончательное решение через две недели. Финальное заседание пройдет 17 марта.

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