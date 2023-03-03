Сестра Промеса – Квинси во время суда: «Тебе все равно на семью! Это останется на твоей совести. Удачи в России»
Родственница Квинси Промеса обратилась к нему во время заседания суда.
Сегодня в Нидерландах прошло заседание суда по делу футболиста «Спартака».
Шанис, сестра кузена Промеса, который является пострадавшим по делу, воспользовалась правом высказаться в ходе заседания и обратилась к Промесу.
«Тебе все равно на семью! Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», – сказала девушка.
Ранее стало известно, что прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно.
В декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.
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Объяснит мне кто-нибудь, где и когда появилась конструкция «всё равно на»? Равно как и конструкция «мне на тебя по...» ?
Кто все эти люди, которые не понимают значение слов «всё равно» и «на тебя»?
Даю подсказку: выражение «всё равно» выражает безразличие. Соответственно, Промесу безразлична семья, а не то, что там в заголовке написано. Если хочется употребить «на семью», то заявляю, что перевод мог бы быть примерно таким: «Промес положил хрен на семью».
Не существует в языке выражений «мне на тебя по хрен» и «тебе на меня всё равно». И никогда не было. И быть не может.
Срамота, одним словом.
Видимо, там ремонт.
1. Главный фанат - Гена "денванварт" Орлов
2. Скупать все подряд у чего есть российский паспорт и две ноги. За деньги газового гиганта-монополиста.
3. С завышением смет строить стадион, а потом достраивать за миллионы народных денег, т.к. бакланы крышу клюют.
4. Покупать всех и вся, начиная с главного спортивного канала.
5. Все мы знаем о ценностях Звенита - воровство, кумовство, атака стульями в московских кафе, удирающая Маринка.
- Суд не уверен, что доказательств достаточно.
- Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату.
- прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.
Всё что выше это двуличность европейской демократии!!!Прокуратура требует два года,но для этого не достаточно доказательств, поэтому суд вынес решение выплатить компенсацию пострадавшему! Всё,какое ещё нафиг преследование???
Мы пытались перевоспитать, но там бесполезно.
Слишком "мощная" школа была.