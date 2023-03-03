Родственница Квинси Промеса обратилась к нему во время заседания суда.

Сегодня в Нидерландах прошло заседание суда по делу футболиста « ».

Шанис, сестра кузена Промеса, который является пострадавшим по делу, воспользовалась правом высказаться в ходе заседания и обратилась к Промесу.

«Тебе все равно на семью! Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», – сказала девушка.

Ранее стало известно, что прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно.

В декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

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