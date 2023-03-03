Сестра Промеса – Квинси во время суда: «Тебе все равно на семью! Это останется на твоей совести. Удачи в России»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Родственница Квинси Промеса обратилась к нему во время заседания суда.

Сегодня в Нидерландах прошло заседание суда по делу футболиста «Спартака».

Шанис, сестра кузена Промеса, который является пострадавшим по делу, воспользовалась правом высказаться в ходе заседания и обратилась к Промесу.

«Тебе все равно на семью! Ты даже позволяешь себе обманывать своих родителей. Это останется на твоей совести, желаю тебе удачи в России», – сказала девушка.

Ранее стало известно, что прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса. Суд не уверен, что доказательств достаточно.

В декабре 2020 года стало известно, что Промес ударил родственника ножом в колено и может быть приговорен к 4 годам лишения свободы. В июне 2022-го Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату. При этом прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.

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91 комментарий

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Kit Belleu
Вот я судья:Как быть,какое вынести решение.Передо мной Промес совершивший проступок,брат пострадавший и семья.Понять поступок Промеса и требования семьи.Что хочет семья,посадить Промеса или выбить как можно больше денег.От того ,что его посадят,они только морально удовлетворятся,но СЕМЬИ уже не будет.Получив как примеренные и искупление деньги на нужды семьи ,будет всем хорошо и есть возможность сохранить семью.Как быть ?.Нога лучше у потерпевшего наверно лучше не станет,от того что Промес отсидит два года.Лучший выход искупление деньгами,как помощь.А так всем плохо.И еше. Ну отсидит Промес,кому от этого будет лучше.Ну если только прокуратуре,по закону они правы наверно будут,А так? Семья потом поймет,что она наделала.Но хороший судья,должен быть умнее их и видеть дальше.
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Julia Balinova
Ответ tankist231
Ну судите, да не судимы будете.... Никто не знает что и как там было и за че он его ткнул, а то прям святошы одни тут
Отличная рекомендация для нидерландского суда
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Пуп Ппп
Как грузин всегда задавался вопросом почему Спартак самый популярный клуб в РФ? никаких достижений нету. трофеи в рф все благодаря кабинетам. 0- ЛЕ 0 Кубок Кубков. про ЛЧ даже заикатся не стоит. Зенит и ЦСКА то потитульнее. помойму ни в одной стране еще нету такого что бы команда в стране была популярна и одновременно была евролузером. спартак всегда был клубом ниже среднего но пиар в 1990 году многое сделал когда проект ссср закрывался .
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Сергей Гришин
мне как, просто любителю футбола, вообще пофигу, что там у него происходит в семье))) он хорошо играет и для меня это главное, свои семейные проблемы он пусть решает сам!!!
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Доктор Верховцев
«Тебе всё равно на семью...»
Объяснит мне кто-нибудь, где и когда появилась конструкция «всё равно на»? Равно как и конструкция «мне на тебя по...» ?
Кто все эти люди, которые не понимают значение слов «всё равно» и «на тебя»?
Даю подсказку: выражение «всё равно» выражает безразличие. Соответственно, Промесу безразлична семья, а не то, что там в заголовке написано. Если хочется употребить «на семью», то заявляю, что перевод мог бы быть примерно таким: «Промес положил хрен на семью».
Не существует в языке выражений «мне на тебя по хрен» и «тебе на меня всё равно». И никогда не было. И быть не может.
Срамота, одним словом.
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DekiB
У него теперь новая красно-белая семья)))
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bedLaM
Ответ GLASGOW
Ага, они вроде в гей-клубе должны сидеть, а они тут. Видимо, там ремонт.
ну одно другому не мешает))
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bedLaM
я смотрю передовые отряды с болот, вторые сутки пасутся в комментариях о новостях про Промеса, всячески его оскорбляя, жалко вас.
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Андрей Андреев
Ответ GLASGOW
Ага, они вроде в гей-клубе должны сидеть, а они тут. Видимо, там ремонт.
🤣🤣🤣
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Владимир Жуков
Ответ Scrumhalf
Сестра кузена - кузина, двоюродная сестра Промеса получается.
Какая разница!
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GLASGOW
Ответ Андрей Андреев
Опять питерская петушня раскудахталась
Ага, они вроде в гей-клубе должны сидеть, а они тут.
Видимо, там ремонт.
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Валерий Глубокий
Антоха ! Скажи сестренке , где закладка на Лям ) пусть успокоятся )))
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Иван Кравченко
Ответ В Питере Пять
Что для всех зашквар, то для Спартака рост популярности. Все мы знаем о ценностях КБ.
Ценности Зенита перечислить не забудь:
1. Главный фанат - Гена "денванварт" Орлов
2. Скупать все подряд у чего есть российский паспорт и две ноги. За деньги газового гиганта-монополиста.
3. С завышением смет строить стадион, а потом достраивать за миллионы народных денег, т.к. бакланы крышу клюют.
4. Покупать всех и вся, начиная с главного спортивного канала.
5. Все мы знаем о ценностях Звенита - воровство, кумовство, атака стульями в московских кафе, удирающая Маринка.
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LifeSpartak
Ответ Кто составил коспекты Лобановского?
Опять уголовники в спартаке?
И это говорят с берегов невы?!АХАХАХ
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Gaiar
Ответ GLASGOW
Короче, многочисленные дальние родственники Промеса хотят от него много халявных денег. Вот и вся суть этой истории.
Ага, конечно. И ножом он никого не пырнул. И наркотиками не занимался. Вообще это заговор Газпрома
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LifeSpartak
- прокуратура требует 2 года тюрьмы для Промеса.
- Суд не уверен, что доказательств достаточно.
- Квинси обязали выплатить компенсацию двоюродному брату.
- прокуратура Нидерландов продолжает работу над уголовным делом за попытку непредумышленного убийства.
Всё что выше это двуличность европейской демократии!!!Прокуратура требует два года,но для этого не достаточно доказательств, поэтому суд вынес решение выплатить компенсацию пострадавшему! Всё,какое ещё нафиг преследование???
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GLASGOW
Ответ Матвей Суицидин
надо выдворить Промеса на родину, пусть разбирается
На родину надо выдворить злостного нарушителя российских законов Малкона, который совершил 200 административных нарушений ПДД в Петербурге, и НЕЗАКОННО получил российский паспорт.
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FUFAYKIN
С такой родней и врагов не надо
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tankist231
Ответ Omega-3
Если я правильно понял эту кузину, то главное преступление уголовника - это то, что он находится в России...
То что он в России, это уже отягчающее, 5 лет к сроку накинут))
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Konstantin Zorin
Кузина тоже, видать, денег хочет. Кузен пообещал отстегнуть:)) Там, похоже, вся большая весёлая семейка живёт за счёт Промеса.
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nobrainnopain
Ответ GLASGOW
Всему этому они научились под крылышком Гинера. Мы пытались перевоспитать, но там бесполезно. Слишком "мощная" школа была.
Ага, и Гулиева ломать носы Гинер научил, и уголовника Кокорина вам подкинул 🤣🤣🤣
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DoDidDone
Смотрю как зудит у поклонников "Зенита" Рио-де-Жанейро Бакаева и радуюсь )
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murzzzzzilka
Ответ В Питере Пять
Что для всех зашквар, то для Спартака рост популярности. Все мы знаем о ценностях КБ.
Уж чья бы корова мычала:))
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GLASGOW
Ответ nobrainnopain
Мандрыкин сам себя наказал, поэтому вы Еременко и взяли к себе без экзаменов, бгггг
Всему этому они научились под крылышком Гинера.
Мы пытались перевоспитать, но там бесполезно.
Слишком "мощная" школа была.
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tankist231
Ну судите, да не судимы будете.... Никто не знает что и как там было и за че он его ткнул, а то прям святошы одни тут
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