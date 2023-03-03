Депутат Журова об уголовном деле Промеса в Нидерландах: «Может, ему гражданство России дадут все-таки, как мы можем его защитить? Может, через Интерпол его будут депортировать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Министерство спорта России Квинси Промес Политика натурализация Футбол

Светлана Журова прокомментировала отказ Минспорта выдать Квинси Промесу паспорт РФ.

Это произошло из-за уголовного дела, заведенного в Нидерландах в отношении футболиста «Спартака».

«Насколько я понимаю, министерство не подписало какие-то документы, чтобы ему выдали паспорт. Но как могут они подписать, раз у него есть такие моменты в его стране?

Я думаю, вряд ли кто-то будет за него поручаться. Министерство должно было бы поручаться за него, я слышала, что там требуется какое-то поручительство.

Я не знаю, каким образом он будет дальше пребывать в России, может, ему гражданство дадут все-таки. Он может продолжать продлевать визу в России. Может быть, через Интерпол его будут депортировать, тут уже не важно, в какой ты стране. 

Тут работа адвокатов, а не руководства «Спартака», болельщиков команды или нашей страны. Это там происходит, каким образом мы можем его защитить? Он пострадал там, а не играя за российский клуб», – сказала депутат Госдумы РФ.

Промес не получил паспорт РФ. Минспорт отказал «Спартаку» из-за уголовного дела в Нидерландах

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39 комментариев

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Кирилл Вырвихвист
с каких пор Уголовное дело в России имеет формулировку КАКИЕ-ТО МОМЕНТЫ?))
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Evgeny Valyaev
Журова вообще не в курсе, как обстоят дела с получением гражданства РФ, как происходит экстрадиция. Она даже не понимает, что такое Интерпол. И она депутат госдумы много лет, она комментирует абсолютно все темы постоянно.

"Может быть, через Интерпол его будут депортировать, тут уже не важно, в какой ты стране"

То есть Журова считает, что Интерпол это такие полицейские, юрисдикция которых не имеет границ. Эти супер-полицейские могут приехать в любую страну и арестовать любого человека. Марвел отдыхает.
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NIK7478
Промес там не пострадал! Пострадали от него,уважаемая!
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Александр Баскаков
Ответ Tom_York
Зарема только о Зените высказывается, для нее Промес не инфоповод. А вот если в в Питере игрок по улице прошелся, то это как раз для нее, высказать что не так шел, смотрел не в ту сторону и тд)))
Вот и я про что ))) дешёвка
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Андрей <С>
Ответ Roman Roman
какой-то неппревариваемый набор фраз... как будто ИИ версии 0.11
…и эти люди руководят нашей страной 😞
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KOTOV71
Ответ Romeo Yankovich
пусть либо трусы натянут, либо крестик снимут. сноудену дали гражданство?
Там политика.
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Tom_York
Ответ Александр Баскаков
Что скажет по этому поводу Зарема ? Или в .опу сразу язык засунула
Зарема только о Зените высказывается, для нее Промес не инфоповод. А вот если в в Питере игрок по улице прошелся, то это как раз для нее, высказать что не так шел, смотрел не в ту сторону и тд)))
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Lanc
Ответ SMART789
Для чего России защищать преступников?
В этом государственная идеология.
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Александр Баскаков
Что скажет по этому поводу Зарема ? Или в .опу сразу язык засунула
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валя_стакан
Пинка ему под зад и пусть в пусть тамошний суд разбирается с ним. У нас своих наркоманов и поножовщин полно не разгребем, а тут дети будут смотреть с трибун и пытаться такой же путь повторить думая что так и надо.
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Фанат Барселоны
Типо теперь всем подряд гражданство раздадут ?
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Konstantin Zorin
Антоха наш! Не отдадим на поругание врагам! Кстати, из интерпола нас выгнали, так что интерпол нам не указ. И договора по экстрадиции с ЕС у нас нет.
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Romeo Yankovich
пусть либо трусы натянут, либо крестик снимут. сноудену дали гражданство?
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Romeo Yankovich
Ответ Dszubov
одобряешь получение гражданства РФ возможным преступником?
перспективным защитником родины
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SMART789
Для чего России защищать преступников?
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rocky12
А может ты наконец то узнаешь, что есть такое слово закон???
И можно давать гражданство и ещё много чего, но иногда это выглядит ...
Ну для депутатов наверное это норм.
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xoms
Ответ yulay
Я болельщик Спартака, но не понимаю почему мы его должны как-то его защищать? Пусть ответит по закону С другой стороны, не понимаю как гражданство получили бразильцы из Зенита, но не получил Промес?
Ну тут первое их возможно будет заиграть, если захотят.
Второе он подследствием, и ехал он сюда не ромбик играть, а бежал от проблем, уверен у многих вызвал бы паспорт РФ у него, пока суд не определил виновен он или нет, срок не дадут, то тогда пожалуйста, но почему то кажется он тогда свалит
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Roman Roman
Ответ Крыс Пол
Светик как всегда показала превосходные знания законов.
не удивлюсь, если на пенсии 80+ она узнает, что принимала законы...
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Roman Roman
Ответ Андрей <С>
Что за поток сознания сюда вылился? 🤦🏽‍♂️
какой-то неппревариваемый набор фраз... как будто ИИ версии 0.11
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maxi_wind
Ответ Dszubov
одобряешь получение гражданства РФ возможным преступником?
да, надо стать тихой экономической гаванью для политических беженцев, экономических преступников, наркобаронов, аккумулировать грязные капиталы, как это делает Швейцария уже больше 100 лет
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Этот Райола хочет денег
Дани Алвеса не хотят часом от мучений спасти и приютить?
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avcgloronalduMU
ещё один страдалец - понажовщина и нарко
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yulay
Я болельщик Спартака, но не понимаю почему мы его должны как-то его защищать? Пусть ответит по закону

С другой стороны, не понимаю как гражданство получили бразильцы из Зенита, но не получил Промес?
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Spartakus1984
Правильно,пусть работают адвокаты а Журова помалкивает лучше,раз ничего не знает и не понимает
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Albert58
Ответ maxi_wind
а может уже прекратить оглядываться на законы стран, которые ввели санкции против России и поддерживают с ней войну?
Ещё и оружие поставляет.
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