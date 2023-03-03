Депутат Журова об уголовном деле Промеса в Нидерландах: «Может, ему гражданство России дадут все-таки, как мы можем его защитить? Может, через Интерпол его будут депортировать»

Светлана Журова прокомментировала отказ Минспорта выдать паспорт РФ.

Это произошло из-за уголовного дела, заведенного в Нидерландах в отношении футболиста « ».

«Насколько я понимаю, министерство не подписало какие-то документы, чтобы ему выдали паспорт. Но как могут они подписать, раз у него есть такие моменты в его стране?

Я думаю, вряд ли кто-то будет за него поручаться. Министерство должно было бы поручаться за него, я слышала, что там требуется какое-то поручительство.

Я не знаю, каким образом он будет дальше пребывать в России, может, ему гражданство дадут все-таки. Он может продолжать продлевать визу в России. Может быть, через Интерпол его будут депортировать, тут уже не важно, в какой ты стране.

Тут работа адвокатов, а не руководства « », болельщиков команды или нашей страны. Это там происходит, каким образом мы можем его защитить? Он пострадал там, а не играя за российский клуб», – сказала депутат Госдумы РФ.

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