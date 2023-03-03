Депутат Журова об уголовном деле Промеса в Нидерландах: «Может, ему гражданство России дадут все-таки, как мы можем его защитить? Может, через Интерпол его будут депортировать»
Светлана Журова прокомментировала отказ Минспорта выдать Квинси Промесу паспорт РФ.
Это произошло из-за уголовного дела, заведенного в Нидерландах в отношении футболиста «Спартака».
«Насколько я понимаю, министерство не подписало какие-то документы, чтобы ему выдали паспорт. Но как могут они подписать, раз у него есть такие моменты в его стране?
Я думаю, вряд ли кто-то будет за него поручаться. Министерство должно было бы поручаться за него, я слышала, что там требуется какое-то поручительство.
Я не знаю, каким образом он будет дальше пребывать в России, может, ему гражданство дадут все-таки. Он может продолжать продлевать визу в России. Может быть, через Интерпол его будут депортировать, тут уже не важно, в какой ты стране.
Тут работа адвокатов, а не руководства «Спартака», болельщиков команды или нашей страны. Это там происходит, каким образом мы можем его защитить? Он пострадал там, а не играя за российский клуб», – сказала депутат Госдумы РФ.
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"Может быть, через Интерпол его будут депортировать, тут уже не важно, в какой ты стране"
То есть Журова считает, что Интерпол это такие полицейские, юрисдикция которых не имеет границ. Эти супер-полицейские могут приехать в любую страну и арестовать любого человека. Марвел отдыхает.
И можно давать гражданство и ещё много чего, но иногда это выглядит ...
Ну для депутатов наверное это норм.
Второе он подследствием, и ехал он сюда не ромбик играть, а бежал от проблем, уверен у многих вызвал бы паспорт РФ у него, пока суд не определил виновен он или нет, срок не дадут, то тогда пожалуйста, но почему то кажется он тогда свалит
С другой стороны, не понимаю как гражданство получили бразильцы из Зенита, но не получил Промес?