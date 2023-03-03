Нигматуллин о Промесе: «Искусственной выдачи паспортов РФ ради спасения от правосудия точно быть не должно. Он набедокурил в Нидерландах»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Руслан Нигматуллин Квинси Промес натурализация Матч ТВ Футбол

Руслан Нигматуллин высказался о возможном получении Квинси Промесом паспорта РФ.

Ранее Министерство спорта отказало игроку «Спартака» в получении гражданства РФ из-за уголовного дела в Нидерландах.

«Плевать на законы – это же, наверное, неправильно? Все должно быть в рамках законодательства. Если у человека уголовное преследование в другой стране, то, конечно, это может быть причиной ограничений в выдаче паспорта.

Вопрос серьезный, и ситуация достаточно сложная. Не сказал бы, что эта тема [со сменой гражданства игроков] приобретает массовый характер. Ну, выдали несколько паспортов игрокам «Зенита», теперь «Спартак» занимается Промесом.

Понятно, что у Квинси сложная ситуация в стране, он там набедокурил, поэтому и заинтересован в получении российского гражданства. Такие истории часто встречаются. Но искусственной выдачи паспортов ради спасения от правосудия точно быть не должно», – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива».

Промес не получил паспорт РФ. Минспорт отказал «Спартаку» из-за уголовного дела в Нидерландах

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14 комментариев

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shava72
Ответ Slavnov
если наркота подтвердится, это перебор,если он в ней замешан,пусть выдают,в изнасилованиях не замечен,во всем остальном,я на стороне антохи,да с ножом перебор,но человек не первый раз крысил в семье,то ожерелье,то кольцо украдет,при чем те,которые дарил антоха,я б тоже просто звездюлями такое не оставил,поэтому тут понимаю его и одобряю
С ножом перебор? ну, так-то, это от средней тяжести до 111 УК, одночленственно должно быть по ихнему законодательству. За кражи, даже если они были, махать ножиком, это неадекват полный, я понимаю, хоть что-то иноземное хоцца задержать, но должна же быть какая-то объективность.
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Jovana Jovičić
> 400 кг наркотиков в Антверпене
> набедокурил
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igor0432
Ответ Slavnov
а если родственник наркоша,бывший или настоящий,не понятно,ворует у семьи,то одно украдет,то другое,при чем ворует то,что ты дарил,как бы поступил,по чеснаку,без клубных пристрастий))
Мужик, но он не выгнал же его из дома. А ножом пырнул. Это как бы "перебор "
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shava72
Что, голландский урка всеми правдами и неправдами пытается уйти от суда?
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Геннадий Тимченко
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Они экзамен на знание языка сдавали или прошли, как зенитовские льготники❓
Разъяснение: Кому из иностранцев, претендующих на российское гражданство, не нужно сдавать экзамен на знание русского языка?
Освобождаются: мужчины, достигшие возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет; недееспособные лица; инвалиды I группы.🤔
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Faust Doc
Безобидный шалун!
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Slavnov
Ответ Evgeny Trifonov
набедокурил это когда парковку не оплатил, или пьяным покатался. а когда с ножом на родственников кидаешься это уже серьёзно
а если родственник наркоша,бывший или настоящий,не понятно,ворует у семьи,то одно украдет,то другое,при чем ворует то,что ты дарил,как бы поступил,по чеснаку,без клубных пристрастий))
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Slavnov
если наркота подтвердится, это перебор,если он в ней замешан,пусть выдают,в изнасилованиях не замечен,во всем остальном,я на стороне антохи,да с ножом перебор,но человек не первый раз крысил в семье,то ожерелье,то кольцо украдет,при чем те,которые дарил антоха,я б тоже просто звездюлями такое не оставил,поэтому тут понимаю его и одобряю
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KOTOV71
Ответ Vasyamarch91
Малком и Клаудиньо уже скачали все альбомы Газманова, купили по москвичу и прочитали Толстого и Достоевского
Промес изучает УК РФ.
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Кирилл.С-Пб
Был такой фильм советский... Тоже с негритёнком всё няньчились... Цирк)))
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Evgeny Trifonov
набедокурил это когда парковку не оплатил, или пьяным покатался. а когда с ножом на родственников кидаешься это уже серьёзно
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igls54
Ответ Vasyamarch91
Малком и Клаудиньо уже скачали все альбомы Газманова, купили по москвичу и прочитали Толстого и Достоевского
Комментарий удален пользователем
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WelcomeBackPURE
Отдать его в Ахмат или выслать на родину
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Фут.Боль
Набедокурил...
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Vasyamarch91
Малком и Клаудиньо уже скачали все альбомы Газманова, купили по москвичу и прочитали Толстого и Достоевского
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