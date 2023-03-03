Нигматуллин о Промесе: «Искусственной выдачи паспортов РФ ради спасения от правосудия точно быть не должно. Он набедокурил в Нидерландах»

высказался о возможном получении паспорта РФ.

Ранее Министерство спорта отказало игроку «Спартака» в получении гражданства РФ из-за уголовного дела в Нидерландах.

«Плевать на законы – это же, наверное, неправильно? Все должно быть в рамках законодательства. Если у человека уголовное преследование в другой стране, то, конечно, это может быть причиной ограничений в выдаче паспорта.

Вопрос серьезный, и ситуация достаточно сложная. Не сказал бы, что эта тема [со сменой гражданства игроков] приобретает массовый характер. Ну, выдали несколько паспортов игрокам « », теперь «Спартак» занимается Промесом.

Понятно, что у Квинси сложная ситуация в стране, он там набедокурил, поэтому и заинтересован в получении российского гражданства. Такие истории часто встречаются. Но искусственной выдачи паспортов ради спасения от правосудия точно быть не должно», – сказал бывший вратарь «Спартака» и «Локомотива».

Промес не получил паспорт РФ. Минспорт отказал «Спартаку» из-за уголовного дела в Нидерландах

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