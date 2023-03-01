Быстров о броске банана в Вендела: «Не каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Может, человек без злого умысла это делал. Надо разбираться»

прокомментировал инцидент в матче между ульяновской « » и « ».

Напомним, во время матча Фонбет Кубка России между этими командами болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.

«Я был на стадионе и не знал ни о каком банане, пока все не начали писать. Все только о банане начали писать, но никто не сказал, как было прикольно на стадионе. Все сразу накинулись. И непонятно, кто кинул, зачем.

Не думаю, что люди в Ульяновске хотели какой-то провокации. Я прошел несколько раз вокруг болельщиков без всякой охраны и не увидел ни одного дебила, который мог бы что-то натворить.

Там же есть камеры. Как не найти? У нас в стране все довольно быстро. Пусть найдут его, чтобы он рассказал, зачем, кто попросил. Что мы там догадываемся?

Я не считаю, что каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Тем более наказывать по регламенту – 2 миллиона штраф и без зрителей на домашнем стадионе.

Как вообще доказать, что это болельщик «Волги»? Если на стадион пришел болельщик «Манчестер Сити», кинул тот же банан. Почему мой клуб должен из-за него страдать? К каждому человеку охрану не поставишь.

Просто найдите этого человека, запретите ему вообще все походы на футбол, или, может, он без злого умысла это делал. Тут надо разбираться», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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