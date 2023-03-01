Быстров о броске банана в Вендела: «Не каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Может, человек без злого умысла это делал. Надо разбираться»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Вендел Спорт-Экспресс дискриминация Футбол

Владимир Быстров прокомментировал инцидент в матче между ульяновской «Волгой» и «Зенитом».

Напомним, во время матча Фонбет Кубка России между этими командами болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев Вендела в момент замены.

«Я был на стадионе и не знал ни о каком банане, пока все не начали писать. Все только о банане начали писать, но никто не сказал, как было прикольно на стадионе. Все сразу накинулись. И непонятно, кто кинул, зачем.

Не думаю, что люди в Ульяновске хотели какой-то провокации. Я прошел несколько раз вокруг болельщиков без всякой охраны и не увидел ни одного дебила, который мог бы что-то натворить.

Там же есть камеры. Как не найти? У нас в стране все довольно быстро. Пусть найдут его, чтобы он рассказал, зачем, кто попросил. Что мы там догадываемся?

Я не считаю, что каждая такая выходка должна приравниваться к расизму. Тем более наказывать по регламенту – 2 миллиона штраф и без зрителей на домашнем стадионе.

Как вообще доказать, что это болельщик «Волги»? Если на стадион пришел болельщик «Манчестер Сити», кинул тот же банан. Почему мой клуб должен из-за него страдать? К каждому человеку охрану не поставишь.

Просто найдите этого человека, запретите ему вообще все походы на футбол, или, может, он без злого умысла это делал. Тут надо разбираться», – сказал бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

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72 комментария

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Виктор Войнов
Я вообще не понимаю, почему банан, как то относится к расизму...
Если из за обезьян , то они далеко не только бананами питаться. Я бы даже сказал не столько, бананами.
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Александр Трифон0в
Еще чуть-чуть и сказал бы, что его поблагодарить надо
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Jeremy Fraser
Ответ Красно - Синий КОНЬ
Если в белоруса кинуть картошкой, это расизм или нет?...
а есть такая раса - белорусы?
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-1
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Сергей Чекрыжов
Спортс, выкладывать интервью двух гигантов мысли Быстрова и Дзюбы одним днём - это слишком. Побереги IQ своей аудитории...
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Da prozecutor
Ответ Ебздрогыч
Болельщик Манчестер Сити приехал в Ульяновск и решил сходить на футбол, взяв с собой бананы чтобы подкрепиться. В конце матча во время замены Вендела он увидел, как футболист замерз и устал, и из добросердечных побуждений кинул ему банан, чтобы Вендел подкрепился. Да тут надо найти и не наказывать, а поощрить за доброту и сострадание!
причем бананы взял в конце февраля=)
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hett
просто решил покормить загорелого спортсмена 🤷‍♂️
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dimur
Приходит к психоаналитику пациентка и говорит:
- Доктор, мне приснился странный сон, что Вы угощаете меня бананом. Что бы это могло означать?
- Ну, знаете, дорогая, иногда бывает, что банан - это просто банан.
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cRe
"Не все так однозначно"
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rusichi
Голова с лукошко, а мозгу ни крошки...
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Ковид 07.10.52
Я согласен...это не расизм...это протест против засилия легионеров в клубе народного достояния...народ хочет, чтобы и их клубу что-то из достояния доставалось, а не так, как Миллеру видится по понятиям...
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Владислав Романов
действительно, может человек взял бананов на стадион, на морозе покушать, а они не вкусные, вот и бросил сгоряча😁
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Матрос Кот
Так если мы не поддерживаем западные ценности,зачем раздувать этот совсем незначительный эпизод. У нас можно бананы кидать,это не Манчестер,какой нибудь. Кстати в Испании бедного Виннисиуса так частят,мама не горюй! И никого не штрафуют на два миллиона рублей.
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Wiley Fox
Официально заявляю, что в быстрова можно бросать картошкой и рыбьими головами

Он же рыбак и уху варит
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Павел Пеньков
При чём тут умысел? Грабить тоже могут без злого умысла, а чтобы детей накормить, например. Не оправдывать же за это. Найти и выписать штраф.
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svas17
Займись, найди, разберись. Вперёд, Володя.
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hooligans1936@yandex.ru
Ответ Александр Жердин
Вова Быстров никогда не отличался умом.
Правильно будет Вова быстро никогда не отличался
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hooligans1936@yandex.ru
15 лет ходил на футбол , никогда мыслей не было на мячик банан взять … даже с добрыми намерениями
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Дмитрий Герцен
Умные мысли часто преследовали его, но он был быстрее..
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sled
Метили в Момо Туре, а попали в Вендела, от создателей чётко идущих по плану
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Raybay
С карнавалом хотели поздравить?
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srmcr6k8rv
Сказочный…
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Александр Жердин
Вова Быстров никогда не отличался умом.
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Красно - Синий КОНЬ
Если в белоруса кинуть картошкой, это расизм или нет?...
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Sinister Kid
А зачем тогда кидать? Не мог до помойки донести?
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Alexandr Skomorovsky
Как говорится "хоть ссы в глаза..."
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