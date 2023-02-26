Малафеев о броске банана в Вендела: «Средневековье, полный идиотизм. Для всех адекватных людей это неприемлемо»

Теги Зенит Вячеслав Малафеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Волга Ульяновск Вендел расизм Футбол

Вячеслав Малафеев прокомментировал проявления расизма в адрес Вендела.

В матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.

«Что касаемо брошенного банана – это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм.

Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо», – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска

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12 комментариев

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мутятя
Интересно. А если бы болельщик кинул не банан, а книжку. Мой Додыр. Это как бы расценилось?
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Dark.Babysitter
Ответ CriminalJoint62
Я, конечно, не расист, но…..
ой да ладно!!!)
Кстати, макаки всякие тупые ещё говно своё жрут и себе подобных тоже.
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Кеша
Один идиот бросил банан , а пол страны два дн обсуждает . Успокойтесь . Уже нашли . Сейчас ему всунут штраф по самое небалуй и исправительных работ суток 15, будет Салли свои глотать , что он не это имел ввиду .
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владимир семенов
Там ульяновец игрался с бананом,это в продолжении того же что Зенит сделал с Волгой,видно сфинктер слабоват ,вот и выпал на поле
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Svobodu Mne
Ответ Барсик Юрана
Сравнивать города с землей-цивилизованно 👍🏿
А где он сравнил город и землю?😂😂😂
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MonkeyMeister
Что неприемлемо то? То, что черные ассоциируют себя с обезьянами? И обезьян ассоциируют с бананами? Дак все люди - обезьяны. А бананы далеко не в топах продуктов у обезьян.
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CriminalJoint62
Ответ Dark.Babysitter
Для меня неприемлимо уже даже потому, что с едой баловаться нельзя. А, кстати, почему ананасами никто не бросается или манго, например? Мне кажется обезьяны их тоже любят)
Я, конечно, не расист, но…..
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Назар Игорь
Ответ Dark.Babysitter
Для меня неприемлимо уже даже потому, что с едой баловаться нельзя. А, кстати, почему ананасами никто не бросается или манго, например? Мне кажется обезьяны их тоже любят)
Дороговато получится ананасы бросать, к тому же учитывая их массу это будет расцениваться как покушение на нанесение тяжких телесных повреждений.
А по поводу баловства с едой ты очень правильно подметил, помню в детстве за недоеденный кусочек хлеба можно было от бабушки хорошего леща схлопотать, она блокаду пережила.
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Sinister Kid
Спорно. После пива и не такое вытворять будут.
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Dark.Babysitter
Для меня неприемлимо уже даже потому, что с едой баловаться нельзя.
А, кстати, почему ананасами никто не бросается или манго, например? Мне кажется обезьяны их тоже любят)
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Евгений Волков
Очевидная провокация Спартака с целью нарушить целостность раздевалки. Чтобы игроки с Южной Америки захотели уехать на фоне скандала. Неудивительно, что Зарема с Волгой так хорошо спелась.

На поле кишка тонка противостоять Зениту, вот и решили действовать такими мелкими гадостями.

Сейчас ещё Заремовские СМИ и московский админресурс в РФС заняты перекладыванием вины за произошетшее на Зенит и самого Вендела.

Уже появились "анонимные" волонтеры, которые видели пьяных болельщиков Зенита, уверенные в том, что банан кинули именно они и готовые подтвердить свои показания в суде.

Зарема обещала Волге помощь, вот и старается. Неудивлюсь, если Зенит еще и виноватым окажется и Газпром арену за это дисквалифицируют.

Прецедент же уже был. Шунин и петарда встретились в Химках на стадионе Динамо, а дискву отбывал стадион Петровский.
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Барсик Юрана
Сравнивать города с землей-цивилизованно 👍🏿
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