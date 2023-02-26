Малафеев о броске банана в Вендела: «Средневековье, полный идиотизм. Для всех адекватных людей это неприемлемо»

прокомментировал проявления расизма в адрес Вендела.

В матче «Зенита» против ульяновской « » (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.

«Что касаемо брошенного банана – это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм.

Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо», – сказал бывший вратарь « » и сборной России.

В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска