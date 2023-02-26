Малафеев о броске банана в Вендела: «Средневековье, полный идиотизм. Для всех адекватных людей это неприемлемо»
Вячеслав Малафеев прокомментировал проявления расизма в адрес Вендела.
В матче «Зенита» против ульяновской «Волги» (3:0) в Фонбет Кубке России болельщики бросили с трибуны банан в бразильского хавбека петербуржцев в момент замены.
«Что касаемо брошенного банана – это средневековье, я этого не понимаю. Полный идиотизм.
Этому не место ни на стадионе, ни в нашем обществе. Для всех адекватных людей это неприемлемо», – сказал бывший вратарь «Зенита» и сборной России.
В Вендела кинули банан: «Волга» ищет виновного, а Семак говорит, что в Европе «то же самое». Инцидент из Ульяновска
Кстати, макаки всякие тупые ещё говно своё жрут и себе подобных тоже.
А по поводу баловства с едой ты очень правильно подметил, помню в детстве за недоеденный кусочек хлеба можно было от бабушки хорошего леща схлопотать, она блокаду пережила.
А, кстати, почему ананасами никто не бросается или манго, например? Мне кажется обезьяны их тоже любят)
На поле кишка тонка противостоять Зениту, вот и решили действовать такими мелкими гадостями.
Сейчас ещё Заремовские СМИ и московский админресурс в РФС заняты перекладыванием вины за произошетшее на Зенит и самого Вендела.
Уже появились "анонимные" волонтеры, которые видели пьяных болельщиков Зенита, уверенные в том, что банан кинули именно они и готовые подтвердить свои показания в суде.
Зарема обещала Волге помощь, вот и старается. Неудивлюсь, если Зенит еще и виноватым окажется и Газпром арену за это дисквалифицируют.
Прецедент же уже был. Шунин и петарда встретились в Химках на стадионе Динамо, а дискву отбывал стадион Петровский.